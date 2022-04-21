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Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА. ФОТО

Російські війська запустили ракети по Запоріжжю, які впали на острів Хортиця.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на остров Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.

О 13.30 росіяни завдали другий удар ракетою - яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємтсв. Постраждало 8 громадян", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА 01
Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА 02

Автор: 

обстріл (28672) Запорізька область (3642) Хортиця заповідник (25)


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Топ коментарі
+87
Знак питання зайвий. Підари- однозначно
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21.04.2022 22:04
+54
ну, не підари?
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21.04.2022 22:03
+36
********, изгнанные с общества ********* за гнусную **********.
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21.04.2022 22:10
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ну, не підари?
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21.04.2022 22:03 Відповісти
Знак питання зайвий. Підари- однозначно
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21.04.2022 22:04 Відповісти
******! еще и какие !!!
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21.04.2022 22:07 Відповісти
********, изгнанные с общества ********* за гнусную **********.
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21.04.2022 22:10 Відповісти
Бiдним евакуйованим нiде спокою нема, та добре що хоч мiст не зруйнували. Зеленський все ще мрiэ заглянути кудись путiну?
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21.04.2022 22:08 Відповісти
Приплів
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21.04.2022 22:26 Відповісти
слухай, оправдун.. йди на російський корабль!
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25.04.2022 00:02 Відповісти
точечные удары, наводчиков завезли
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21.04.2022 22:08 Відповісти
***..ди начинают по мостам жд узлам бить ****** обосрались что оружие придет серьезное и стали создавать припоны
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21.04.2022 22:08 Відповісти
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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid0xBLQTexRBoi5TGZaSkz2VwbzEPu4oEd6TCdFSm2RH9azu5EWiB7FQ6RjQkXbjhi9l?__cft__[0]=AZXsxf1Y_OpIHPn7jwoIXWPcVU8OIwDH0Gn-Dm7loMLdfeuCw1lGCWowsdQ4kjcceO4USDrTnmo4agA3o3fq17q-eoC_aKCEXjDZzU5xjjOBTy3AUzbBcPjStNfCa4Xhj1FSPCmFVIQaZ85eaJ-IPHZErFSNayhRanszRN33vON-Cw&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·

Вибачте, несила не поділитись.

"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."

"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."

Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?

(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
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21.04.2022 22:11 Відповісти
підори наводять підорів
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21.04.2022 22:11 Відповісти
Да тут и наводить ничего не надо - явно ж в мост целились, уроды. А этот мост 70 лет там стоит, и никакого секрета нет, где он находится, и что по нему ЖД проходит, на всех советских картах есть. Спасибо только им, что они такие рукожопы и в мост не попали.
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22.04.2022 12:55 Відповісти
Знають що кацапська історія гнила і ганебна, тому намагаються знищити нашу.
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21.04.2022 22:12 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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21.04.2022 22:16 Відповісти
Кто не помнит уроков истории, тот переживет это снова... Когда то зоофилка Екатерина нанесла удар по козачеству. Сегодня её потомки нанесли удар по колыбели козачества. Сегодя в Одессе стоит памятник этой ***** и хоть бы шо. Мало того с бюджета, в прошлые года выделялась сумма более полумиллиона гривен в МЕСЯЦ на охрану этого памятника. На сегодня сумма больше.
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21.04.2022 22:16 Відповісти
Це моя батьківщина, мій улюблений острів Хортиця, моє улюблене Запоріжжя, кацапня вже і туди добралася, тварюки погані.
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21.04.2022 22:26 Відповісти
Доречі, чому "найвпливовійший" перестав ВИМАГАТИ у партнерів ППО! Може треба і тут єрмака підключати?
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21.04.2022 22:30 Відповісти
Зачем вы ерунду говорите? Посмотрите списки запрашиваетмого вооружения и оборудования. Вы думаете то что произносится - это то что запрашивается? Запрашиваются десятки страницы вооружений и оборудования, очень детализированно...
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21.04.2022 22:41 Відповісти
Согласен. Не все, в чем мы нуждаемся, озвучивается. Самое необходимое появляется как-то неожиданно и это однозначно плюс. К примеру, сколько мы говорили и слышали о самолётах, а потом бац и... Надеюсь с танками пройдёт не хуже. Пи.д.рилы уже 64-ые расконсервируют, скоро и 34-ые начнут с постаментов снимать. "Мяса" то, к сожалению, у них много.
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21.04.2022 23:04 Відповісти
Не уверен, что это нужно публиковать. Но то что они выбирают такие объекты говорит о том, что захватывать Запорожье уже не очень-то и хочется....
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21.04.2022 22:39 Відповісти
На жаль те що не можуть захватити якраз і ********! І ЗМІ в цьому дуже активно допомагають!! Наприклад, куди привозять гуманітарну поміч, де більше зупиняється євакуйованих . .. особливо Громадське старається.
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21.04.2022 23:45 Відповісти
ото ж бо!
проте чомусь виноватять тих, хто вже постфактум якісь фотки виклав без привязок до координат. Хоча насправді тупі здрадники саме в оцих от новинах ЗМІ сидять!
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25.04.2022 00:06 Відповісти
Муджабаєв дуже гарно говорить про ту кацапську свиноту...https://www.youtube.com/c/AyderMuzhdabaev?app=desktop
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21.04.2022 22:52 Відповісти
летят с приазовья. на оккупированной территории их было хорошо видно и слышно.
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21.04.2022 23:14 Відповісти
вроде запорожсталевский профик или хз
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21.04.2022 23:22 Відповісти
Нині "диверів" заїхало в Запоріжжя дохєра, однозначно. Ходять, пивце потягують. Треба бути пильними, звертати увагу на всіх і кожного.
А зараз потрібно шукати павлюк, які наводили на хортицькі об'єкти.
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21.04.2022 23:29 Відповісти
ЗАПУТАННЫЕ ДЕБИЛЫ !!!
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22.04.2022 01:53 Відповісти
 
 