Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА. ФОТО
Російські війська запустили ракети по Запоріжжю, які впали на острів Хортиця.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на остров Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.
О 13.30 росіяни завдали другий удар ракетою - яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємтсв. Постраждало 8 громадян", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+87 Reception Office
показати весь коментар21.04.2022 22:04
+54 Гундяй Крестовоздвиженский
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+36 Володимир Шевченко #347198
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Вибачте, несила не поділитись.
"Дым от горящего НИИ закрыл пеленой центральную часть города..."
"Тьма, пришедшая с моря, накрьіла ненавидимьій прокуратором город..."
Вгадайте - де тут провінційний газетяр, а де "вєлікій пісатєль"?
(А новина, як розумію, не так щоб несподівана: це в них усе той самий крейсер "Москва" все ніяк не догорить, не інакше як, цим разом, з усією документацією по "модернізації")), - ну що ж, з Богом, Парасю, хай вам там гарно гориться!)
проте чомусь виноватять тих, хто вже постфактум якісь фотки виклав без привязок до координат. Хоча насправді тупі здрадники саме в оцих от новинах ЗМІ сидять!
А зараз потрібно шукати павлюк, які наводили на хортицькі об'єкти.