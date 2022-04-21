Окупанти вдарили ракетами по острову Хортиця, - Запорізька ОВА. ФОТО

Російські війська запустили ракети по Запоріжжю, які впали на острів Хортиця.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 21 квітня 2022 року, о 12.45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на остров Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом.



О 13.30 росіяни завдали другий удар ракетою - яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємтсв. Постраждало 8 громадян", - йдеться в повідомленні.

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