Мариуполь с высоты птичьего полета: "Азов" опубликовал новые ФОТО

Разрушенные оккупантами дома сняли с помощью дрона с высоты птичьего полета.

Эти фотографии опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес - воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его див на такое воскресение?" – написали "азовцы".

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