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Мариуполь с высоты птичьего полета: "Азов" опубликовал новые ФОТО

Разрушенные оккупантами дома сняли с помощью дрона с высоты птичьего полета.

Эти фотографии опубликовал полк "Азов", сообщает Цензор.НЕТ.

"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, носящего имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес - воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его див на такое воскресение?" – написали "азовцы".

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Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 01
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 02
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 03
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 04
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 05
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 06
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 07
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 08
Мариуполь с высоты птичьего полета: Азов опубликовал новые ФОТО 09

Мариуполь (5717) Азов (794)


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Топ комментарии
+17
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
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24.04.2022 11:31
+12
Судячи з того, як вони себе ведуть, виключно дауни в них почали народжуватися кількадесят поколінь тому.
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24.04.2022 11:39
+8
Українська Голгофа
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24.04.2022 11:23
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24.04.2022 11:23 Ответить
Українська Голгофа
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24.04.2022 11:23 Ответить
Гундяєвська скрепа путінського міра.
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24.04.2022 11:29 Ответить
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
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24.04.2022 11:31 Ответить
Судячи з того, як вони себе ведуть, виключно дауни в них почали народжуватися кількадесят поколінь тому.
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24.04.2022 11:39 Ответить
так, це покарання їм і не тільки за Голодомор, це ще й за відмову покаятися за злочини.
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24.04.2022 12:05 Ответить
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
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24.04.2022 11:32 Ответить
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
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24.04.2022 11:33 Ответить
.....яка втомлена, болюча земля,...
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24.04.2022 11:35 Ответить
Таким должен быть каждый город в *********. А мокшане пусть живут в своей природной среде обитания - в землянках на болотах.
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24.04.2022 11:36 Ответить
Рускоязычный город хорошо так денацифицировали
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24.04.2022 12:05 Ответить
 
 