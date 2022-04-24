Маріуполь з висоти пташиного польоту: "Азов" опублікував нові ФОТО

Зруйновані окупантами будинки зняли за допомоги дрону з висоти пташиного польоту.

Ці фотографії опублікував полк "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес - воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" - написали "азовці".

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