УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
11 522 11

Маріуполь з висоти пташиного польоту: "Азов" опублікував нові ФОТО

Зруйновані окупантами будинки зняли за допомоги дрону з висоти пташиного польоту.

Ці фотографії опублікував полк "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бог дивиться на місто Марії зверху. На будинки, мешканців яких вирвали ворожі снаряди, мов дітей з материнського лона. На захисників міста, яке носить ім'я матері його сина. Кажуть: Христос воскрес - воскресне Україна. Бог бачить Маріуполь зверху. Чи вистачить його див на таке воскресіння?" - написали "азовці".

Читайте: У Маріуполі внаслідок російських обстрілів вбито Кірсанова - коригувальника вогню ворожих "Градів" по мікрорайону Східний у 2015 році, - Андрющенко

Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 01
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 02
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 03
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 04
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 05
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 06
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 07
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 08
Маріуполь з висоти пташиного польоту: Азов опублікував нові ФОТО 09

Автор: 

Маріуполь (3235) Азов (778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
показати весь коментар
24.04.2022 11:31
+12
Судячи з того, як вони себе ведуть, виключно дауни в них почали народжуватися кількадесят поколінь тому.
показати весь коментар
24.04.2022 11:39
+8
Українська Голгофа
показати весь коментар
24.04.2022 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.04.2022 11:23 Відповісти
Українська Голгофа
показати весь коментар
24.04.2022 11:23 Відповісти
Гундяєвська скрепа путінського міра.
показати весь коментар
24.04.2022 11:29 Відповісти
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
показати весь коментар
24.04.2022 11:31 Відповісти
Судячи з того, як вони себе ведуть, виключно дауни в них почали народжуватися кількадесят поколінь тому.
показати весь коментар
24.04.2022 11:39 Відповісти
так, це покарання їм і не тільки за Голодомор, це ще й за відмову покаятися за злочини.
показати весь коментар
24.04.2022 12:05 Відповісти
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
показати весь коментар
24.04.2022 11:32 Відповісти
Горіть у пеклі кляті свинокацапи з лаптестану, будьте прокляті до 7 коліна, щоб у вас народжувалися лише дауни!
показати весь коментар
24.04.2022 11:33 Відповісти
.....яка втомлена, болюча земля,...
показати весь коментар
24.04.2022 11:35 Відповісти
Таким должен быть каждый город в *********. А мокшане пусть живут в своей природной среде обитания - в землянках на болотах.
показати весь коментар
24.04.2022 11:36 Відповісти
Рускоязычный город хорошо так денацифицировали
показати весь коментар
24.04.2022 12:05 Відповісти
 
 