Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области. ФОТОрепортаж
Украинские защитники в Черниговской области уничтожили большое количество военной техники российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вся Черниговщина завалена российской бронетехникой и другой техникой. Многое уже убрали, растащили в ВСУ или партизаны по схронам. Вот что можно видеть возле Нежина, например. Трупы никто не считает. Я специально спрашивал об учете. Никто не парится. Там прикопали 20 , там 5, там сожгли 4", - говорится в сообщении.
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+16 ukrop911 #332589
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+15 Олег Сидоренко #450395
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+15 Михаил Сомов #454446
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Тож спочатку - кращіх артилеристів пересадити на натівські гаубиці, а вже потім - комплектувати екіпажі та розрахунки на відновлені гаубиці, що дісталися від загарбників - для задач "вогневої завіси" - бо задачі точного ураження - це буде більш до натівських зразків техніки.
Казочка про свиню та собаку від діда Стаса.
https://youtu.be/XN8xeOksPqM
За кеш артисти будуть грати любого. Справжніх патріотів України серед них мало.
тепер можно й лізти спатоньки... поки сирени на завили...
спокійної тихої ніченьки Україна...
Христос Воскрес - воскресне й Україна!!!
Це, що значить???
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