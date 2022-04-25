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Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области. ФОТОрепортаж

Украинские защитники в Черниговской области уничтожили большое количество военной техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вся Черниговщина завалена российской бронетехникой и другой техникой. Многое уже убрали, растащили в ВСУ или партизаны по схронам. Вот что можно видеть возле Нежина, например. Трупы никто не считает. Я специально спрашивал об учете. Никто не парится. Там прикопали 20 , там 5, там сожгли 4", - говорится в сообщении.

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Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 01

Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 02
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 03
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 04
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 05
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 06
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 07
Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области 08

Автор: 

Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+16
Пару екземплярів можна було б відновити і поставити на службу ЗСУ
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24.04.2022 23:55
+15
може МСТА можна відновити..та й танк-міст наче не надто пошкоджений
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24.04.2022 23:58
+15
Или разбирать на запчасти. Должны работать трофейные команды. Думаю много техники просто бросалось из за поломок и невозможности руками недоученных механиков починить. Это радует. Думаю на Донбасе и на юге сейчас много москальской техники в таком же состоянии, туда она доехала и фсе - бобик сдох)
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25.04.2022 00:03
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Пару екземплярів можна було б відновити і поставити на службу ЗСУ
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24.04.2022 23:55 Ответить
Или разбирать на запчасти. Должны работать трофейные команды. Думаю много техники просто бросалось из за поломок и невозможности руками недоученных механиков починить. Это радует. Думаю на Донбасе и на юге сейчас много москальской техники в таком же состоянии, туда она доехала и фсе - бобик сдох)
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25.04.2022 00:03 Ответить
таки да - поканибалити там є що
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25.04.2022 01:57 Ответить
їх вже дерибанять на запчастини. уважно придивіться до фото...
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26.04.2022 12:05 Ответить
Якщо після 20 років "переозброєння" всієї армії та після піврічних "навчань" в них "недонавчені механіки" скрізь (бо сотні одиниць кинутої техніки - на всіх напрямках), то що говорити про "аж ось рашка напряжеться, піднатужиться та ... зробить мобілізацію, набере 'піджаків' півмільона". Навіть якщо прямо зараз напряжеться, прямо зараз почне відловлювати моб.резерв (а по всій рашці буде так, як в домбабве та луганді), то сформувати нове військо зможе ну, може, десь в середині липня. Техніку відновити з складів зберігання в "товарних" кількостях - не зможе взагалі. А те, що відновить, гарантовано буде в жалюгідному стані (якщо "копус вторгнення" в такому стані, що третину покидали просто з-за поломок...). Тож денацифікація русні буде виконуватись просто в 3-5 разів швидшими темпами, бо все, на що буде спроможне нове військо - перти пішки з калашами іржавими під обіцяною але непрацюючою підримкою авіації...
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25.04.2022 09:47 Ответить
може МСТА можна відновити..та й танк-міст наче не надто пошкоджений
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24.04.2022 23:58 Ответить
В дорозі чи навіть вже частина приїхала півтори сотні гаубиць "гуманітарної допомоги" з країн НАТО. Звісно, ту мстюху тре доправити до заводу, на відновлення. Але в першу чергу, треба освоювати нову зброю. Причина дуже проста: мстюха ця, кладе снаряд на максимальній дальності в круг з радіусом принаймні 25 метрів. Будь-яка гаубиця НАТО кладе снаряд в круг з радіусом 5 метрів (це і є ті самі легендарні "стандарти НАТО" - на якість стволів, снарядів, оптику, системи позиціонування та коррекції). Тобто для досягнення однакових результатів потрібна 1 гаубиця НАТО або батарея чи дивізіон мстюх.

Тож спочатку - кращіх артилеристів пересадити на натівські гаубиці, а вже потім - комплектувати екіпажі та розрахунки на відновлені гаубиці, що дісталися від загарбників - для задач "вогневої завіси" - бо задачі точного ураження - це буде більш до натівських зразків техніки.
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25.04.2022 09:56 Ответить
У нас к ним снарядов практически не осталось, а купить их мы можем (нет, не можем) только в одной стране мира. Нам в любом случае, хотим мы этого, или не хотим, надо переходить на НАТОвское оружие и боеприпасы. Так что это всё металлолом, по большому счету, в любом случае.
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25.04.2022 11:53 Ответить
🤣🤣🤣

Казочка про свиню та собаку від діда Стаса.

https://youtu.be/XN8xeOksPqM
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24.04.2022 23:59 Ответить
А рашистском фильме "Матч" 2012 года когда играл придурковатого украинского националиста о том что льёт воду на свинособачью мельницу об этом не догадывался. Ага.
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25.04.2022 00:13 Ответить
Це точно...Ще Колчак казав : "При взятии города - извозчиков, проституток и артистов в плен не брать. Они нужньі при любой власти."

За кеш артисти будуть грати любого. Справжніх патріотів України серед них мало.
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25.04.2022 10:33 Ответить
При чём эксперт "колчак" тоже идёт туда же куда и русский военный корабль.
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25.04.2022 21:32 Ответить
Почему она не отремонтирована и до сих пор не на фронте?
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24.04.2022 23:59 Ответить
Некогда. Бабушка сказала на потом.
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25.04.2022 00:04 Ответить
Да эту колонну отфоткали уже недели три как, просто выложили недавно
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25.04.2022 00:21 Ответить
А де то конкретно біля Ніжина? З якого боку?
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25.04.2022 05:09 Ответить
Сторона Прилука
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25.04.2022 06:56 Ответить
безпосередньо біля ніжина автоматичних вагів немає. є кілометрах в 40, з різних боків. я, здається, впізнаю, де це, але якщо цензор каже "біля ніжина", то хай так і лишається.
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25.04.2022 07:01 Ответить
тому що завод після репортажу Г+Г розбомбили , саме ті цехи де кацапську техніку відновлювали
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25.04.2022 12:01 Ответить
Красивое
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24.04.2022 23:59 Ответить
Ой ,яка добра новина на сьогоднi. Дякую вам хлопцi вiд усього сердця.
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24.04.2022 23:59 Ответить
Та це вже давно було...На Чернігівщині, Київщині та Сумщині багато такого добра лишилось...
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25.04.2022 00:56 Ответить
Ну ось , а я так радiла.
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25.04.2022 07:04 Ответить
Мсту нужно ставить на ход
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25.04.2022 00:01 Ответить
дякую за чудові фото - чудовий бальзам на душу... Слава ВСУ!
тепер можно й лізти спатоньки... поки сирени на завили...
спокійної тихої ніченьки Україна...
Христос Воскрес - воскресне й Україна!!!
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25.04.2022 00:03 Ответить
Майже на всіх фото не має ТРАКІВ...
Це, що значить???

Цигани працюють)))
Слава нації!!!
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25.04.2022 00:14 Ответить
і не лише траків. технічний канібалізм...
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26.04.2022 12:09 Ответить
этим фото уже минимум - неделя. вы хоть смотрите где. там нет никого уже.
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25.04.2022 00:26 Ответить
Что нет? Стоит ещё
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25.04.2022 06:55 Ответить
ну вот. ехали себе асвабадители асвабаждать. за что? Слава ЗСУ!
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25.04.2022 00:54 Ответить
яка ж туфта та війна
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25.04.2022 01:12 Ответить
САУ выглядит целой, только траки натянуть
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25.04.2022 03:43 Ответить
А саме цікаве ще те, коли дирівські бородаті свинотіктокери спіонерили з Мелітополя зернозбиральні комбайни, а виробник їх тупо дистанційно вимкнув. ФСЬО, трудились, тягнули, крали воровали і фсьо, зерно ними точно не зберуть.
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25.04.2022 07:30 Ответить
Нежину респект держались фактически в окружении.
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25.04.2022 08:00 Ответить
метка О - это очко ?
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25.04.2022 09:56 Ответить
Если Европа не продолжит помогать будет нам жопа а так не стоит питаться иллюзиями , Россия ещё ооочень сильна
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26.04.2022 08:57 Ответить
 
 