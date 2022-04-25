Разбитая российская военная техника возле Нежина Черниговской области. ФОТОрепортаж

Украинские защитники в Черниговской области уничтожили большое количество военной техники российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вся Черниговщина завалена российской бронетехникой и другой техникой. Многое уже убрали, растащили в ВСУ или партизаны по схронам. Вот что можно видеть возле Нежина, например. Трупы никто не считает. Я специально спрашивал об учете. Никто не парится. Там прикопали 20 , там 5, там сожгли 4", - говорится в сообщении.

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