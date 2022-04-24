Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Українські захисники на Чернігівщини знищили велику кількість військової техніки російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.
"Вся Чернігівщина завалена російською бронетехнікою та іншою технікою. Багато чого вже прибрали, розтягли до ЗСУ чи партизани по схронах. Ось що можна бачити біля Ніжина, наприклад. Трупи ніхто не рахує. Я спеціально питав про облік. Ніхто не париться. Там прикопали 20, там 5, там спалили 4", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 ukrop911 #332589
показати весь коментар24.04.2022 23:55
+15 Олег Сидоренко #450395
показати весь коментар24.04.2022 23:58
+15 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар25.04.2022 00:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож спочатку - кращіх артилеристів пересадити на натівські гаубиці, а вже потім - комплектувати екіпажі та розрахунки на відновлені гаубиці, що дісталися від загарбників - для задач "вогневої завіси" - бо задачі точного ураження - це буде більш до натівських зразків техніки.
Казочка про свиню та собаку від діда Стаса.
https://youtu.be/XN8xeOksPqM
За кеш артисти будуть грати любого. Справжніх патріотів України серед них мало.
тепер можно й лізти спатоньки... поки сирени на завили...
спокійної тихої ніченьки Україна...
Христос Воскрес - воскресне й Україна!!!
Це, що значить???
Цигани працюють)))
Слава нації!!!