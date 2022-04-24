Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Чернігівщини знищили велику кількість військової техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вся Чернігівщина завалена російською бронетехнікою та іншою технікою. Багато чого вже прибрали, розтягли до ЗСУ чи партизани по схронах. Ось що можна бачити біля Ніжина, наприклад. Трупи ніхто не рахує. Я спеціально питав про облік. Ніхто не париться. Там прикопали 20, там 5, там спалили 4", - йдеться в повідомленні.

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