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Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Українські захисники на Чернігівщини знищили велику кількість військової техніки російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив шеф-редактор інформаційно-аналітичного порталу "Хвиля", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вся Чернігівщина завалена російською бронетехнікою та іншою технікою. Багато чого вже прибрали, розтягли до ЗСУ чи партизани по схронах. Ось що можна бачити біля Ніжина, наприклад. Трупи ніхто не рахує. Я спеціально питав про облік. Ніхто не париться. Там прикопали 20, там 5, там спалили 4", - йдеться в повідомленні.

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Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 01
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 02
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 03
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 04
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 05
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 06
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 07
Розбита російська військова техніка біля Ніжина на Чернігівщині 08

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+16
Пару екземплярів можна було б відновити і поставити на службу ЗСУ
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24.04.2022 23:55
+15
може МСТА можна відновити..та й танк-міст наче не надто пошкоджений
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24.04.2022 23:58
+15
Или разбирать на запчасти. Должны работать трофейные команды. Думаю много техники просто бросалось из за поломок и невозможности руками недоученных механиков починить. Это радует. Думаю на Донбасе и на юге сейчас много москальской техники в таком же состоянии, туда она доехала и фсе - бобик сдох)
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25.04.2022 00:03
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Пару екземплярів можна було б відновити і поставити на службу ЗСУ
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24.04.2022 23:55 Відповісти
Или разбирать на запчасти. Должны работать трофейные команды. Думаю много техники просто бросалось из за поломок и невозможности руками недоученных механиков починить. Это радует. Думаю на Донбасе и на юге сейчас много москальской техники в таком же состоянии, туда она доехала и фсе - бобик сдох)
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25.04.2022 00:03 Відповісти
таки да - поканибалити там є що
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25.04.2022 01:57 Відповісти
їх вже дерибанять на запчастини. уважно придивіться до фото...
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26.04.2022 12:05 Відповісти
Якщо після 20 років "переозброєння" всієї армії та після піврічних "навчань" в них "недонавчені механіки" скрізь (бо сотні одиниць кинутої техніки - на всіх напрямках), то що говорити про "аж ось рашка напряжеться, піднатужиться та ... зробить мобілізацію, набере 'піджаків' півмільона". Навіть якщо прямо зараз напряжеться, прямо зараз почне відловлювати моб.резерв (а по всій рашці буде так, як в домбабве та луганді), то сформувати нове військо зможе ну, може, десь в середині липня. Техніку відновити з складів зберігання в "товарних" кількостях - не зможе взагалі. А те, що відновить, гарантовано буде в жалюгідному стані (якщо "копус вторгнення" в такому стані, що третину покидали просто з-за поломок...). Тож денацифікація русні буде виконуватись просто в 3-5 разів швидшими темпами, бо все, на що буде спроможне нове військо - перти пішки з калашами іржавими під обіцяною але непрацюючою підримкою авіації...
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25.04.2022 09:47 Відповісти
може МСТА можна відновити..та й танк-міст наче не надто пошкоджений
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24.04.2022 23:58 Відповісти
В дорозі чи навіть вже частина приїхала півтори сотні гаубиць "гуманітарної допомоги" з країн НАТО. Звісно, ту мстюху тре доправити до заводу, на відновлення. Але в першу чергу, треба освоювати нову зброю. Причина дуже проста: мстюха ця, кладе снаряд на максимальній дальності в круг з радіусом принаймні 25 метрів. Будь-яка гаубиця НАТО кладе снаряд в круг з радіусом 5 метрів (це і є ті самі легендарні "стандарти НАТО" - на якість стволів, снарядів, оптику, системи позиціонування та коррекції). Тобто для досягнення однакових результатів потрібна 1 гаубиця НАТО або батарея чи дивізіон мстюх.

Тож спочатку - кращіх артилеристів пересадити на натівські гаубиці, а вже потім - комплектувати екіпажі та розрахунки на відновлені гаубиці, що дісталися від загарбників - для задач "вогневої завіси" - бо задачі точного ураження - це буде більш до натівських зразків техніки.
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25.04.2022 09:56 Відповісти
У нас к ним снарядов практически не осталось, а купить их мы можем (нет, не можем) только в одной стране мира. Нам в любом случае, хотим мы этого, или не хотим, надо переходить на НАТОвское оружие и боеприпасы. Так что это всё металлолом, по большому счету, в любом случае.
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25.04.2022 11:53 Відповісти
🤣🤣🤣

Казочка про свиню та собаку від діда Стаса.

https://youtu.be/XN8xeOksPqM
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24.04.2022 23:59 Відповісти
А рашистском фильме "Матч" 2012 года когда играл придурковатого украинского националиста о том что льёт воду на свинособачью мельницу об этом не догадывался. Ага.
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25.04.2022 00:13 Відповісти
Це точно...Ще Колчак казав : "При взятии города - извозчиков, проституток и артистов в плен не брать. Они нужньі при любой власти."

За кеш артисти будуть грати любого. Справжніх патріотів України серед них мало.
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25.04.2022 10:33 Відповісти
При чём эксперт "колчак" тоже идёт туда же куда и русский военный корабль.
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25.04.2022 21:32 Відповісти
Почему она не отремонтирована и до сих пор не на фронте?
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Некогда. Бабушка сказала на потом.
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25.04.2022 00:04 Відповісти
Да эту колонну отфоткали уже недели три как, просто выложили недавно
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25.04.2022 00:21 Відповісти
А де то конкретно біля Ніжина? З якого боку?
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25.04.2022 05:09 Відповісти
Сторона Прилука
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25.04.2022 06:56 Відповісти
безпосередньо біля ніжина автоматичних вагів немає. є кілометрах в 40, з різних боків. я, здається, впізнаю, де це, але якщо цензор каже "біля ніжина", то хай так і лишається.
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25.04.2022 07:01 Відповісти
тому що завод після репортажу Г+Г розбомбили , саме ті цехи де кацапську техніку відновлювали
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25.04.2022 12:01 Відповісти
Красивое
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Ой ,яка добра новина на сьогоднi. Дякую вам хлопцi вiд усього сердця.
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24.04.2022 23:59 Відповісти
Та це вже давно було...На Чернігівщині, Київщині та Сумщині багато такого добра лишилось...
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25.04.2022 00:56 Відповісти
Ну ось , а я так радiла.
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25.04.2022 07:04 Відповісти
Мсту нужно ставить на ход
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25.04.2022 00:01 Відповісти
дякую за чудові фото - чудовий бальзам на душу... Слава ВСУ!
тепер можно й лізти спатоньки... поки сирени на завили...
спокійної тихої ніченьки Україна...
Христос Воскрес - воскресне й Україна!!!
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25.04.2022 00:03 Відповісти
Майже на всіх фото не має ТРАКІВ...
Це, що значить???

Цигани працюють)))
Слава нації!!!
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25.04.2022 00:14 Відповісти
і не лише траків. технічний канібалізм...
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26.04.2022 12:09 Відповісти
этим фото уже минимум - неделя. вы хоть смотрите где. там нет никого уже.
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25.04.2022 00:26 Відповісти
Что нет? Стоит ещё
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25.04.2022 06:55 Відповісти
ну вот. ехали себе асвабадители асвабаждать. за что? Слава ЗСУ!
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25.04.2022 00:54 Відповісти
яка ж туфта та війна
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25.04.2022 01:12 Відповісти
САУ выглядит целой, только траки натянуть
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25.04.2022 03:43 Відповісти
А саме цікаве ще те, коли дирівські бородаті свинотіктокери спіонерили з Мелітополя зернозбиральні комбайни, а виробник їх тупо дистанційно вимкнув. ФСЬО, трудились, тягнули, крали воровали і фсьо, зерно ними точно не зберуть.
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25.04.2022 07:30 Відповісти
Нежину респект держались фактически в окружении.
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25.04.2022 08:00 Відповісти
метка О - это очко ?
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25.04.2022 09:56 Відповісти
Если Европа не продолжит помогать будет нам жопа а так не стоит питаться иллюзиями , Россия ещё ооочень сильна
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26.04.2022 08:57 Відповісти
 
 