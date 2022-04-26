Россия баллистическими ракетами "Искандер" уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу. ФОТОрепортаж
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ и уничтожили ее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 24 апреля российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Кременчугской ТЭЦ, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован, - ОВА
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+64 Alex Bylim #199631
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+44 Чайка Київ
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+37 Болунгарвік Віталій
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Очень сомневаюсь, что в результате неизбежной победы ЗСУ будет подписан выгодный Украине мирный договор с Кацапией.
Практически уверен, что после победы ЗСУ и краха Кацапии десятки миллионов кацапов осядут в Украине.
BGM-109 Tomahawk (BGM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Boosted Guided Missile) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська багатоцільова високоточна дозвукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon . Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у модифікаціях:
морського базування SLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sea-Launched Cruise Missile) - AGM-86 ALCMназемного базування GLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Ground-Launched Cruise Missile)повітряного базування MRASM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Medium-Range Air-to-Surface Missile)
Після підписання угоди 1987 поміж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша про зняття з озброєння значної частини тактичної зброї.
Будет много жертв и много желающих произвести возмездие во всех странах мира над причастными к режиму ***********, яхты, виллы, самолёты и автомобили будут гореть, а владельцы уничтожены. ********** будет сидеть и трусится за свою гнилую шкуру в бункере, рабсияне будут расплачиваться своими жизнями.
Четвёртый рейх человеконенавистника будет повержен.
нацисти в Украинє - Земля пласка - вакцина від Ковіду чіпує - Порошенко збагатився в 82 рази - ячмінь на оці лікується дулею - вся протиповітряна оборона знята з Кременчука і перевезена під Київ ...
мне недавно один чувак на полном серьёзе рассказывал, что армию восстановила Тимошенко, а Порошенко после этого её разворовал.
и его переубедить невозможно
по сімферопільській бухті, там орскі кораблі як оселедці в банці, хрен промахнешся.
якого куя чекаєте???
є надія що ***** одумається??? НІ!!!
забере війська??? НІ!!!
віддасть крим і те що вже захопив??? НІ!!!
то якого біса???
Але ж безкарність породжує в едозаоленість
Україна (можливо) знищує НПЗ у Брянську, реакція кацапів - це тероризм, негайно припиніть.
Їх погрози про Київ не варті гроша.Вони його щадити не будуть ніколи,просто зараз в них Київ в планах після лугано донецьких ота южних областей.
Яка буде оцінка такій діяльності з боку народних мас - побачимо, на час війни вся внутрішня гризня має звестися до мінімуму або зовсім зникнути, але після перемоги вона продовжиться з новою силою.
Я конєшно розумію що ТЕЦ теж коштує дохрена, але навряд чи 36 мільйонів доларів (враховуючи що вона була побудована ещё за часів СРС)…
Якщо не брати до уваги масквабад і ленінград, то кацапи в основному і так того світла майже не бачать, ходять на дірку і ліплять анало говнєтні сталагміти із лайна! Ви їх так не налякаєте! Треба бомбить спиртзаводи, а також заводи, що виробляють скломий та бояришник, отоді будуть вить аж гори затрясуться!
Ми всі зіб'ємо "Іскандер"?
Тим, що залишив "мародер",
Бо мальчік нічага нє крав,
І все в асфальт три роки клав.
Виходить хлопчик клав на вас,
Це показав три роки час!
Или переключили на какие-то резервные линии с "Большой Украины" ?