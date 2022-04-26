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Россия баллистическими ракетами "Искандер" уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу. ФОТОрепортаж

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ и уничтожили ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, 24 апреля российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на Кременчугской ТЭЦ, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован, - ОВА

Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 01

Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 02
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 03
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 04
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 05
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 06
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 07
Россия баллистическими ракетами Искандер уничтожила Кременчугскую ТЭЦ, поставлявшую электроэнергию всему городу 08

Кременчуг (351) обстрел (27379) ТЭЦ (119) Полтавская область (1169)


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Топ комментарии
+64
скоро будемо бомбити ватних тварей, зброю дають, там і томагавки недалеко, расяє буде палати, цит тварей вже вирішено знищити
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26.04.2022 18:58
+44
Кацапи- нелюди.
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26.04.2022 18:59
+37
виродки-
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26.04.2022 18:59
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Правила форума Совет форумчан
скоро будемо бомбити ватних тварей, зброю дають, там і томагавки недалеко, расяє буде палати, цит тварей вже вирішено знищити
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26.04.2022 18:58 Ответить
Сомневаюсь ,что дадут томагавки
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26.04.2022 19:00 Ответить
чи скажуть що дали
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26.04.2022 19:08 Ответить
Саме томагавки і дадуть
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26.04.2022 19:10 Ответить
зато в военторгах Украины скоро появятся вот такие ништяки:
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26.04.2022 19:14 Ответить
Це вони зараз не дадуть. А через місяць дадуть. Расєя ж нє сдайоцца.
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26.04.2022 19:15 Ответить
Це вже стоїть під Харковом.
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26.04.2022 20:13 Ответить
Сомневаюсь, что будем бомбить.

Очень сомневаюсь, что в результате неизбежной победы ЗСУ будет подписан выгодный Украине мирный договор с Кацапией.

Практически уверен, что после победы ЗСУ и краха Кацапии десятки миллионов кацапов осядут в Украине.
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26.04.2022 19:19 Ответить
На кукане шоли. ПС. Мардвань аська мастосрань, а еси аськнет на ермо пайдеть.
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26.04.2022 20:30 Ответить
не можешь петь - не пей
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26.04.2022 22:20 Ответить
у тебя гугл перекладач левый ..
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27.04.2022 00:52 Ответить
сомневаюсь что тебя в жопу поиемеют, профіль; Реєстрація:19.04.2022
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26.04.2022 19:26 Ответить
HIMARS'ів достатньо
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26.04.2022 22:48 Ответить
На днях ответки в кацапску харю полетят❗С процентами однозначно👊👍
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26.04.2022 19:36 Ответить
В України нема носіїв для "Томагавків" -

BGM-109 Tomahawk (BGM https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Boosted Guided Missile) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська багатоцільова високоточна дозвукова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 крилата ракета компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/Raytheon Raytheon . Tomahawk є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F стратегічною і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рельєфу місцевості. Ракета випускається у модифікаціях:
морського базування SLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Sea-Launched Cruise Missile) - AGM-86 ALCMназемного базування GLCM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Ground-Launched Cruise Missile)повітряного базування MRASM (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Medium-Range Air-to-Surface Missile)

Після підписання угоди 1987 поміж https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування, що були знищені 1991 року згідно з розпорядженням Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша про зняття з озброєння значної частини тактичної зброї.
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26.04.2022 19:51 Ответить
То він довбане по нас ядеркою, чим відповімо тоді?
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26.04.2022 20:00 Ответить
Довбанем по їхнім ядерним об'єктам
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26.04.2022 20:24 Ответить
асфальтом?
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26.04.2022 23:39 Ответить
Бюллетенями с галочкой против старого уголовника Кучмы.
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26.04.2022 20:31 Ответить
Последствия ядерного удара по Украине в самом простом варианте будут такими.
Будет много жертв и много желающих произвести возмездие во всех странах мира над причастными к режиму ***********, яхты, виллы, самолёты и автомобили будут гореть, а владельцы уничтожены. ********** будет сидеть и трусится за свою гнилую шкуру в бункере, рабсияне будут расплачиваться своими жизнями.
Четвёртый рейх человеконенавистника будет повержен.
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26.04.2022 21:51 Ответить
кишка тонка у всей кацапии ядерными бомбить - тем более американцы предупредили если что твоему бункеру капець первым - ты понял х..йло!
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27.04.2022 00:55 Ответить
Треба валити по їхніх, коли почнуть штурм на лугандоні нанесуть удар по електросистемі.
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26.04.2022 18:59 Ответить
виродки-
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26.04.2022 18:59 Ответить
Кацапи- нелюди.
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26.04.2022 18:59 Ответить
щаз скажу страхіття, але виродків рівно серед всього населення планети Земля незалежно від країни.

нацисти в Украинє - Земля пласка - вакцина від Ковіду чіпує - Порошенко збагатився в 82 рази - ячмінь на оці лікується дулею - вся протиповітряна оборона знята з Кременчука і перевезена під Київ ...
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26.04.2022 19:28 Ответить
Для тупых , ПВО вокруг Кременчуга не было даже при совке. Была ПВО вокруг Кременчугской ГЭС, в частности на въезде в Власовку. Это все было демонтированно в конце 90-х. Единственным городом совка с ПВО и ПРО была Москва, правда всю аналоговнетность показал пилот приземлившийся в конце 80-х на красной площади. В Украине, как и на других территориях СССР ПВО располагалось вдоль границ. И Порошенко снял ПВО с границы с ЕС и расположил вокруг Киева.
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27.04.2022 07:02 Ответить
тупым это объяснять бессмысленно.

мне недавно один чувак на полном серьёзе рассказывал, что армию восстановила Тимошенко, а Порошенко после этого её разворовал.

и его переубедить невозможно
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27.04.2022 08:37 Ответить
https://youtu.be/XN8xeOksPqM
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26.04.2022 19:58 Ответить
уже пора ******* по росии. или будем дальше смотреть как Украину уничтожают?
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26.04.2022 19:00 Ответить
як вже 2 місяці втирають...не на часі...
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26.04.2022 20:43 Ответить
а чем ******* ?
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26.04.2022 22:01 Ответить
зеленский ссцыкло - хочет по мирному разбомбить Украину
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27.04.2022 00:57 Ответить
Варвары лаптеногие
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26.04.2022 19:02 Ответить
Скоро мы получим американские дроны,которые могут и до Москвы долететь - фашисты,ждите сюрпризы
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26.04.2022 19:02 Ответить
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26.04.2022 19:05 Ответить
Я там працюю,це дикий жах,якщо до осені не відновимо,200000 людей залишаться без опалення!(((
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26.04.2022 19:05 Ответить
😯😒😥
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26.04.2022 20:11 Ответить
Я там працюю, якщо не відновимо до осені,200000 людей залишаться без опалення!(((
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26.04.2022 19:06 Ответить
Украине Шпеера не хватает. Он в свое время обеспечил беспередойную работу немецкой промышленности под бомбежками союзников.
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26.04.2022 19:06 Ответить
Украине до войны не хватало 73 % адекватного населения ..
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27.04.2022 00:59 Ответить
Уничтожают все вокруг разрушители
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26.04.2022 19:07 Ответить
Ответить по территории орков и в два раза больше! Суки, смерть мразям!
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26.04.2022 19:07 Ответить
варвари...
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26.04.2022 19:08 Ответить
не электроэнергию, а теплоноситель!
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26.04.2022 19:08 Ответить
сподіваюсь, шо скоро побачу такі ж роз'їбашені кацапюрскьі станції
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26.04.2022 19:08 Ответить
Не знаю,чи балістичні,на свої очі бачив крилаті!
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26.04.2022 19:09 Ответить
Скажені собаки!горіть у пеклі!
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26.04.2022 19:09 Ответить
та в,є...біть ви в кінці кінців по тепло-енерго постачанні ростова, белгорода, вороніжа, брянська.
по сімферопільській бухті, там орскі кораблі як оселедці в банці, хрен промахнешся.
якого куя чекаєте???
є надія що ***** одумається??? НІ!!!
забере війська??? НІ!!!
віддасть крим і те що вже захопив??? НІ!!!
то якого біса???
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26.04.2022 19:09 Ответить
Не вмешиваясь в Ваши идеи и эмоции, просто хочу поправить : не симферопольской бухте, а севастопольской - в Симферополе моря нет . . .
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26.04.2022 20:14 Ответить
все одно вї@бать))
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26.04.2022 20:45 Ответить
у тебя горшок есть? епашь им..
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27.04.2022 01:01 Ответить
чим???
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26.04.2022 23:41 Ответить
В принципі вже вони наробили зла на застосування ЯЗ по всім містам.

Але ж безкарність породжує в едозаоленість
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26.04.2022 19:10 Ответить
яз по твоему мозгу надо - а кацапы и так за все заплатят будут всю жизнь на лекарства работать ..
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27.04.2022 01:04 Ответить
Їхав з Харкова на Київ, в файному місті Миргороді нема бензу, в Лубнах вже є. Заправляйте повні баки.
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26.04.2022 19:10 Ответить
HIMARS в Украине уже. 300 км. До Воронежа легко. А так, да, скот.
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26.04.2022 19:11 Ответить
Севастополь, базу флота **********, оттуда бьют калибрами.
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26.04.2022 21:54 Ответить
калибрами бьют с каспия
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27.04.2022 01:05 Ответить
Якщо так і далі піде, то що лишиться від України через пів року? Я думаю що це питання зараз номер один на нараді в Рамштайні. Імперія зла має бути знищена назавжди!
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26.04.2022 19:11 Ответить
так это война а не мультики чего удивляешься
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27.04.2022 01:06 Ответить
Кацапія знищує ТЕЦ,реакція кацапів - це нормально, це законі цілі раісі.

Україна (можливо) знищує НПЗ у Брянську, реакція кацапів - це тероризм, негайно припиніть.
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26.04.2022 19:13 Ответить
чого наші у відповідь не вдарять по кримському мосту е безпілотніки камікадзе,кораблі топити потрібно,бо так вони *********** всю інфраструктуру України а наше керівництво після крейсера боїться мабудь дратувати путіна
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26.04.2022 19:14 Ответить
І, чим будемо відповідають *****?
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26.04.2022 19:16 Ответить
Ой , надо уже их территорию бомбонуть, что бы твари прочувствовали !
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26.04.2022 19:17 Ответить
Нам треба буферна зона на 500-600 км, між нами і РФ щоб іскандери не долітали до нашої території.
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26.04.2022 19:18 Ответить
Минимум.
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26.04.2022 20:34 Ответить
Треба валити їх інфрастуктуру денно і нощно.І
Їх погрози про Київ не варті гроша.Вони його щадити не будуть ніколи,просто зараз в них Київ в планах після лугано донецьких ота южних областей.
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26.04.2022 19:20 Ответить
Ну счета России заморозили чтобы после войны отстроить Украину. Просто неизвестно сколько денег нужно для этого и вообще тех денег которые заморозили хватит или нет. Но в любом случае Россию вынудят выплачивать репарации. Репарации бывают в денежном и валютном эквиваленте. Но исходя из того после отечественной войны Германия не смогла компенсировать полностью все убытки которые она нанесла.
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26.04.2022 19:23 Ответить
Считали как- то наши, примерно: кацапы вреда принесли на триллион, заморозили порядка 350 миллиардов.
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26.04.2022 20:38 Ответить
не трынди - заморозили на много больше - а 350 это только валютных резервов самой рассеи
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27.04.2022 01:08 Ответить
Потрібно теж саме робити в Росії, ракетами знищувати ТЕЦ
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26.04.2022 19:24 Ответить
нерозумию чого зеленский з 2019 зменьшуавав аримю и весь бюджет в догоги вкладав а не в ракети
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26.04.2022 19:26 Ответить
Шо там розуміти?
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26.04.2022 21:40 Ответить
спросите у "Зе"
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26.04.2022 21:52 Ответить
потому-что предатель
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27.04.2022 01:09 Ответить
Тому що своїм треба було на цьому заробити, до того ж всілякі Єрмаки у вухо дзижчали, що війни не буде, все за рік порішаєм з Ладіміричєм, та й волохата бабця тупала ногами, вимагаючи грошей за Приват. А воно он як обернулося...
Яка буде оцінка такій діяльності з боку народних мас - побачимо, на час війни вся внутрішня гризня має звестися до мінімуму або зовсім зникнути, але після перемоги вона продовжиться з новою силою.
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27.04.2022 15:33 Ответить
9 ракет по 4 мільйони доларів кожна (у цінах 2009 року)…
Я конєшно розумію що ТЕЦ теж коштує дохрена, але навряд чи 36 мільйонів доларів (враховуючи що вона була побудована ещё за часів СРС)…
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26.04.2022 19:32 Ответить
Балансова вартість її може бути і три копійки, але відновити або побудувати нову - це вже інші гроші
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26.04.2022 20:40 Ответить
Все на что Пидоросия способна ето убивать и разрушать мирное население. Нужно в ответ уничтожать разейские мосты, аеродромы и корабли
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26.04.2022 19:42 Ответить
Як ця терористична, варваська, нациська так звана держава може існувати в ********* світі ?
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26.04.2022 19:43 Ответить
да если кацапы переходят грань гуманитарных преступлений - можна в отвтеку отключить свет в ростове таганроге белгороде ..
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26.04.2022 19:45 Ответить
Шановний, прийдіть вже нарешті до тями!!
Якщо не брати до уваги масквабад і ленінград, то кацапи в основному і так того світла майже не бачать, ходять на дірку і ліплять анало говнєтні сталагміти із лайна! Ви їх так не налякаєте! Треба бомбить спиртзаводи, а також заводи, що виробляють скломий та бояришник, отоді будуть вить аж гори затрясуться!
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26.04.2022 20:34 Ответить
Будуть з нафти переганяти.
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26.04.2022 20:43 Ответить
***** конченный *****!
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26.04.2022 19:59 Ответить
Московія, яка себе назвала росією, просто-напросто - країна-терорист.

Ми всі зіб'ємо "Іскандер"?
Тим, що залишив "мародер",
Бо мальчік нічага нє крав,
І все в асфальт три роки клав.
Виходить хлопчик клав на вас,
Це показав три роки час!
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26.04.2022 20:02 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. ряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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26.04.2022 20:11 Ответить
Это что, теперь Кременчуг сидит без света ?
Или переключили на какие-то резервные линии с "Большой Украины" ?
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26.04.2022 20:15 Ответить
то теплоцентраль, без горячей воды.
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26.04.2022 21:10 Ответить
Після війни на тому місці треба збудувати АЕС.
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26.04.2022 20:30 Ответить
Крематорий для кацапов.
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26.04.2022 20:40 Ответить
Может уже пора приграничные кацапские города взбодрить..!? Сколько можно терпеть !?
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26.04.2022 20:43 Ответить
зеленский трус - у него духу не хватит
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27.04.2022 01:11 Ответить
Нє может біть... Накокаінєная лошать сказала, что только могут начать обстрєлівать. Соврала чтолі?
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26.04.2022 21:03 Ответить
И шо это тоже военный обьект? Хорошо хоть лето впереди. Кацапская мразятина сдохни поскорее и всей планете будет легче
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26.04.2022 21:11 Ответить
Ракета была такая, летела по направлению с Приднестровья.
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26.04.2022 21:35 Ответить
Самий прикол в тому,що нам, співробітникам ТЕЦ фотографувати заборонили категорично, навіть мені, посадовій особі) не всі ракурси були доступні для особистого погляду!
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26.04.2022 22:24 Ответить
ТЯЖЕЛЫЕ КОНВУЛЬСИИ РОССИИ !!!
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26.04.2022 22:40 Ответить
Так знищіть якусь російську тец
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27.04.2022 00:01 Ответить
Зеркальною відповіддю повинна бути бєлгородська, або воронезька ТЕЦ
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27.04.2022 16:29 Ответить
 
 