Воины ССО провели бой, который сломал планы оккупантов. ФОТО

Воины Сил Специальных Операций провели бой, сломавший планы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

В сообщении отмечается: "Воины ССО за несколько часов до боя, сломавшего планы российских оккупантов.

Те, чьи победы не афишируют, а большинство их операций проходят без внимания широкой аудитории. Воины, для которых результат – самый важный".

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