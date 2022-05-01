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Воины ССО провели бой, который сломал планы оккупантов. ФОТО

Воины Сил Специальных Операций провели бой, сломавший планы российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

В сообщении отмечается: "Воины ССО за несколько часов до боя, сломавшего планы российских оккупантов.

Те, чьи победы не афишируют, а большинство их операций проходят без внимания широкой аудитории. Воины, для которых результат – самый важный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.05.2022

Воины ССО провели бой, который сломал планы оккупантов 01

Силы специальных операций (50)


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Топ комментарии
+146
ССО України-черговий респектище...
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01.05.2022 20:21
+87
Возвращаются с Украины домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак.

Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижиратора.
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01.05.2022 20:30
+60
Любимо, вас, котики. Покажіть які ви погані хлопці..
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01.05.2022 20:29
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ССО України-черговий респектище...
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01.05.2022 20:21 Ответить
Любимо, вас, котики. Покажіть які ви погані хлопці..
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01.05.2022 20:29 Ответить
Чудово. Але про які плани йде мова?
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01.05.2022 20:24 Ответить
Агрессивные.
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01.05.2022 20:26 Ответить
Думаєш тут тобі дадуть оперативний звіт?
Тут інформація для преси.
Деталі розкаже арестовіч з подоляком.
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01.05.2022 20:26 Ответить
Ідуть обидва на@ уй , вибачте
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01.05.2022 20:39 Ответить
пусть идут на два...!
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01.05.2022 20:55 Ответить
а чому?
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01.05.2022 22:31 Ответить
патаму-что не украинцы а московиты -у них другая задача сохранить рашку а у ВСУ уничтожить
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02.05.2022 05:13 Ответить
В таку страшну і сумну годину треба комусь піднімати настрій та надавати людям впевненість. Вони це гарно роблять . Пану amberу не треба так лаятись, вони непогано ведуть своє шоу.
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02.05.2022 01:06 Ответить
какой настрiй ? что ты несешь? врать о войне это поднимать натстроение?
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02.05.2022 05:14 Ответить
впесту этих два кремлевских балабола
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02.05.2022 05:12 Ответить
про які треба!
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01.05.2022 20:26 Ответить
яка різниця головне що вони виконують свою роботу
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01.05.2022 20:28 Ответить
Вікторія, Ви мокшанська шпигунка?
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01.05.2022 20:43 Ответить
а зачем тогда новость на сайте подавать? цензор что мокщанский шпигун?
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02.05.2022 05:16 Ответить
Героям слава!!!
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01.05.2022 20:25 Ответить
Ничего не понятно, но наверно хорошо.
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01.05.2022 20:26 Ответить
у наших хлопців завжди все хорошо
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01.05.2022 20:29 Ответить
а як ти хотів? це все що можна сказати про ці операції - після війни може взнаємо по мемуарам!
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01.05.2022 20:30 Ответить
Ну быстрей всего это про сбитие самолёта
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01.05.2022 20:28 Ответить
ССО літаки не збиває, для цього є ППО.
Тут скоріше йде мова про захоплення когось/чогось дуже важливого для кацапів чи знищення чогось в тилу кацапів...
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01.05.2022 20:45 Ответить
Дворникова взяли?
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01.05.2022 21:26 Ответить
Нашли место, где был Герасимов
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02.05.2022 00:46 Ответить
герасим уже ******** из Украины - пока живой
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02.05.2022 05:17 Ответить
По ТВ форсят что Герасимов словил осколочное под Изюмом.
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01.05.2022 20:29 Ответить
******. Молотком в руку осколок себе загнал, шоб откосить. В мацкве фсб арестует.
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01.05.2022 20:35 Ответить
Говорят, в ногу. Хотя мог бы и в голову, было б даже меньше вреда здоровью, все равно там никаких важных органов...
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01.05.2022 21:56 Ответить
в голову нельзя. Он в голову коньяк пьёт.
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01.05.2022 22:10 Ответить
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01.05.2022 23:56 Ответить
он садился на ту-шку в ростове на своих ногах так что деза
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02.05.2022 05:18 Ответить
Возвращаются с Украины домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак.

Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижиратора.
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01.05.2022 20:30 Ответить
Вапрос: кто с них на бутьілке?
Ответ: все по очереди, илиьв армейском понятии "карусель". Набутьілочная правда.
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01.05.2022 21:14 Ответить
Это БОГИ войны !
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01.05.2022 20:31 Ответить
Нашим хлопцям - великий респект і хай Господь їх хранить.
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01.05.2022 20:31 Ответить
Котики наші, бережи вас Господь
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01.05.2022 20:32 Ответить
так и враг интересуется )))
поэтому читаем между строк и не падаем духом !!
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01.05.2022 20:56 Ответить
Riffmaster: "Тихо Прийшов, Тихо Пішов":
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Слава українським спецпризначенцям!!!
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01.05.2022 20:33 Ответить
Актуально, дякую
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01.05.2022 20:37 Ответить
это вечер 23 февраля.
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01.05.2022 20:37 Ответить
...2023 года. мосКва
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01.05.2022 21:17 Ответить
Ну хоч пів-шишечки розкажіть як 3,14здюлєй кацапам наваляли. Дуже цікаво.
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01.05.2022 20:42 Ответить
Як наваляли? По самі помідори.
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01.05.2022 20:44 Ответить
Ця стаття для того, щоб ми не забували про бійців "невидимого фронту", які звитяжно проводять свої операції, щоб ми їх хвалили, пишались і захоплювались ними. Ми пишаємось і захоплюємось вами, "котики" наші!
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01.05.2022 20:45 Ответить
Сподіваюсь,усі рашисти та їх техніка пішли у відомому напрямку! Слава ССО! Слава ЗСУ!
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01.05.2022 20:46 Ответить
Емблема у них супер.
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01.05.2022 20:57 Ответить
Наши ССО самые крутые! <3
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01.05.2022 20:58 Ответить
Тут дещо детальніше про бойові дії.
https://mnenia.zahavru.co.il/Articles/3503791/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 "Почему замерла битва за Донбасс"
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01.05.2022 21:04 Ответить
Очень толково. Дякую.
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01.05.2022 21:13 Ответить
Медуза-мутний персонаж.Хоча,дещо цікавого можна почерпнути.
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01.05.2022 21:55 Ответить
https://meduza.io/feature/2022/04/30/pochemu-zamerla-bitva-za-donbass https://meduza.io/feature/2022/04/30/pochemu-zamerla-bitva-za-donbass

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01.05.2022 22:25 Ответить
Цитата:

"После мобилизации украинские силы формально даже более многочисленны, чем российские, действующие в Украине, однако значительная часть вновь призванных украинцев, вероятно, используется для формирования и обучения новых бригад, которые ещё не переброшены на фронт. Вооружение для них из Европы и Америки только начало поступать в страну."
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01.05.2022 21:40 Ответить
Усе б нічого, але: "После отступления группировок из-под Киева в конце марта командование отчасти смогло решить проблемы с разведкой и целеуказанием: в Донбассе российские силы ведут методичное наступление, основанное на широком применении артиллерии и авиации." Кацапи-с, сер
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01.05.2022 22:12 Ответить
да это кацпаский сайт но в принципе они все правильно описали
---------------------------------------------------------
" .. В этих условиях для подавления артиллерии стороны ведут контрбатарейную борьбу, однако тут их возможности ограничены: для того чтобы поразить батарею противника, бьющую из глубины его построения по переднему краю, нужно либо подвести свою артиллерию к этому переднему краю (рискуя ее уничтожением), либо иметь (причем массово) более дальнобойные орудия.

Ситуация может измениться, если российская армия начнет более активно использовать авиацию. А также если украинская сторона получит дальнобойные гаубицы американского и европейского производства и американские дальнобойные дроны-камикадзе. Соответственно, не исключено, что российское командование в ближайшее время ускорит наступление (чтобы украинцы не успели получить новую технику) или попытается остановить доставку западной техники на фронт. Но и в таком случае оно будет использовать авиацию (а не только ракеты) в украинском тылу... "
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02.05.2022 05:25 Ответить
Дякую за посилання.
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01.05.2022 22:15 Ответить
155 мм нужны, как воздух
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01.05.2022 22:21 Ответить
То, орки згорнули вудки та й поплентались до **********?
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01.05.2022 22:25 Ответить
Респект хлопцям!
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01.05.2022 23:12 Ответить
Повага та пошана таким воїнам.

Ганьба тим байстюкам, що в 2022 сховалися від реального фронту в тер.обороні Львова та Ужгорода.
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02.05.2022 00:32 Ответить
Правильно зробили, бо який з дристуна вояк, а так всі на своїх місцях.
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02.05.2022 01:16 Ответить
+
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02.05.2022 07:48 Ответить
 
 