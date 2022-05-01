Воины ССО провели бой, который сломал планы оккупантов. ФОТО
Воины Сил Специальных Операций провели бой, сломавший планы российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.
В сообщении отмечается: "Воины ССО за несколько часов до боя, сломавшего планы российских оккупантов.
Те, чьи победы не афишируют, а большинство их операций проходят без внимания широкой аудитории. Воины, для которых результат – самый важный".
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+146 Александр Чуднивец #474549
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+87 Andy Fisher #145349
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Тут інформація для преси.
Деталі розкаже арестовіч з подоляком.
Тут скоріше йде мова про захоплення когось/чогось дуже важливого для кацапів чи знищення чогось в тилу кацапів...
Вопрос: кто за рулём?
Ответ: водитель рефрижиратора.
Ответ: все по очереди, илиьв армейском понятии "карусель". Набутьілочная правда.
поэтому читаем между строк и не падаем духом !!
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
Слава українським спецпризначенцям!!!
https://mnenia.zahavru.co.il/Articles/3503791/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 "Почему замерла битва за Донбасс"
"После мобилизации украинские силы формально даже более многочисленны, чем российские, действующие в Украине, однако значительная часть вновь призванных украинцев, вероятно, используется для формирования и обучения новых бригад, которые ещё не переброшены на фронт. Вооружение для них из Европы и Америки только начало поступать в страну."
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" .. В этих условиях для подавления артиллерии стороны ведут контрбатарейную борьбу, однако тут их возможности ограничены: для того чтобы поразить батарею противника, бьющую из глубины его построения по переднему краю, нужно либо подвести свою артиллерию к этому переднему краю (рискуя ее уничтожением), либо иметь (причем массово) более дальнобойные орудия.
Ситуация может измениться, если российская армия начнет более активно использовать авиацию. А также если украинская сторона получит дальнобойные гаубицы американского и европейского производства и американские дальнобойные дроны-камикадзе. Соответственно, не исключено, что российское командование в ближайшее время ускорит наступление (чтобы украинцы не успели получить новую технику) или попытается остановить доставку западной техники на фронт. Но и в таком случае оно будет использовать авиацию (а не только ракеты) в украинском тылу... "
Ганьба тим байстюкам, що в 2022 сховалися від реального фронту в тер.обороні Львова та Ужгорода.