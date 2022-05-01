Воїни ССО провели бій, який зламав плани окупантів. ФОТО

Воїни Сил Спеціальних Операцій провели бій, який зламав плани російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

У повідомленні зазначається: "Воїни ССО за кілька годин до бою, що зламав плани російських окупантів.

Ті, чиї перемоги не афішують, а більшість їхніх операцій проходять поза увагою широкої аудиторії. Воїни, для яких результат - найважливіший".

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