Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты сегодня обстреляли Лисичанский противотуберкулезный диспансер, в результате чего здание, в котором находилось учреждение, было уничтожено.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.





"Более чем столетнее здание Бельгийского наследия, в котором базировался тубдиспансер, сегодня вспыхнуло в результате вражеских обстрелов. Орки охотятся за "стратегическими объектами", поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение.

За более чем два месяца войны - ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелело. Прилетело также во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрацию и новое предназначение.



Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске, выдержав две мировые войны, рушится россиянами в 21 веке. Красивые исторические постройки стали мишенями для необразованных рашистов. Цель россиян – тотальное уничтожение", - говорится в сообщении.

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