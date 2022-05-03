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Новости Фото Война
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Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты сегодня обстреляли Лисичанский противотуберкулезный диспансер, в результате чего здание, в котором находилось учреждение, было уничтожено.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер, - Гайдай 01
Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер, - Гайдай 02

"Более чем столетнее здание Бельгийского наследия, в котором базировался тубдиспансер, сегодня вспыхнуло в результате вражеских обстрелов. Орки охотятся за "стратегическими объектами", поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение.

За более чем два месяца войны - ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелело.  Прилетело также во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрацию и новое предназначение.

Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске, выдержав две мировые войны, рушится россиянами в 21 веке. Красивые исторические постройки стали мишенями для необразованных рашистов. Цель россиян – тотальное уничтожение", - говорится в сообщении.

Смотрите: В результате вражеских обстрелов сгорела дотла Лисичанская гимназия, построенная более 100 лет назад. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Северодонецк (333) обстрел (27672) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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палач Алєппо дворніков..
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03.05.2022 21:13 Ответить
Скоты касапские ни чести ни совести. Карма не за горами будете в голоде и болезнях подыхать. Бог всё видит.
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03.05.2022 21:17 Ответить
Кто то еще не понял что кремлевский фюрер хочет уничтожить абсолютно все в Украине включая историю
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03.05.2022 21:23 Ответить
Особенно историю. И не только в Украине.
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03.05.2022 23:46 Ответить
яка ця расія жалюгідна... здатна лише нищити добре і множити гній
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03.05.2022 21:32 Ответить
Ето великая победа ***** на девятое мая. Разбить 100-летний туберкулезный диспансер было не просто храброму палка-водцу *****.
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03.05.2022 21:34 Ответить
Гитлера и немцев пережил, а рашистов и ***** не пережил. То же самое можно сказать и про Мариуполь и десятки других городов и населенных пунктов. Нужно как то пересмотреть уже историю и определиться с понятием самой страшной и разрушительной войны в истории. Потому что Вторая мировая война уже воспринимается как какой то небольшой и кратковременный конфликт по сравнению с тем что происходит сейчас
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03.05.2022 21:38 Ответить
 
 