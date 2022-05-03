Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти сьогодні обстріляли Лисичанський протитуберкульозний диспансер, внаслідок чого будівлю, в якій знаходилася установа, було знищено.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.





"Понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер, сьогодні спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.

орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад.

За понад два місяці війни - жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів. Прилетіло також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення.



Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську, витримавши дві світові війни, руйнується росіянами у 21 столітті. Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів. Мета росіян - тотальне знищення", - йдеться в повідомленні.

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