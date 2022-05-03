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Новини Фото Війна
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Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупанти сьогодні обстріляли Лисичанський протитуберкульозний диспансер, внаслідок чого будівлю, в якій знаходилася установа, було знищено.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер - Гайдай 01
Рашисти знищили Лисичанський протитуберкульозний диспансер - Гайдай 02

"Понадсторічна будівля Бельгійської спадщини, в якій базувався тубдиспансер, сьогодні спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.
орки полюють на "стратегічні об’єкти", тож цілеспрямовано поцілили в медичний заклад.

За понад два місяці війни - жоден лікувальний заклад на Луганщині не вцілів. Прилетіло також у двір Бельгійської лікарні, яка чекала на реставрацію та нове призначення.

Бельгійський архітектурний ансамбль у Лисичанську, витримавши дві світові війни, руйнується росіянами у 21 столітті. Красиві історичні споруди стали мішенями для неосвічених рашистів. Мета росіян - тотальне знищення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Луганщині почне змінюватись через два тижні, - Гайдай

Автор: 

Лисичанськ (315) обстріл (28993) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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палач Алєппо дворніков..
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03.05.2022 21:13 Відповісти
Скоты касапские ни чести ни совести. Карма не за горами будете в голоде и болезнях подыхать. Бог всё видит.
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03.05.2022 21:17 Відповісти
Кто то еще не понял что кремлевский фюрер хочет уничтожить абсолютно все в Украине включая историю
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03.05.2022 21:23 Відповісти
Особенно историю. И не только в Украине.
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03.05.2022 23:46 Відповісти
яка ця расія жалюгідна... здатна лише нищити добре і множити гній
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03.05.2022 21:32 Відповісти
Ето великая победа ***** на девятое мая. Разбить 100-летний туберкулезный диспансер было не просто храброму палка-водцу *****.
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03.05.2022 21:34 Відповісти
Гитлера и немцев пережил, а рашистов и ***** не пережил. То же самое можно сказать и про Мариуполь и десятки других городов и населенных пунктов. Нужно как то пересмотреть уже историю и определиться с понятием самой страшной и разрушительной войны в истории. Потому что Вторая мировая война уже воспринимается как какой то небольшой и кратковременный конфликт по сравнению с тем что происходит сейчас
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03.05.2022 21:38 Відповісти
 
 