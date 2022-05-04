В Николаеве под обстрел попал танкер из Сингапура. ФОТО

Во вторник, 3 мая, в порту Николаева под обстрелы российских оккупантов попал танкер из Сингапура. Вероятно, судно было обстреляно кассетными боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USM.

Отмечается, что вчера взрывы были слышны по всей береговой линии. По предварительным данным, в иностранный танкер MTM RIO Grande попал кассетный снаряд.

Использование кассетных бомб запрещено Конвенцией ООН, однако с 24 февраля неоднократно зафиксировано использование Россией кассетных и фосфорных бомб (также запрещенных).

Следует отметить, что судно пришло в порт Николаева еще до начала войны. В Украине на него должны были загрузить масло. Однако танкер так и не смог покинуть порт.

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MTM RIO Grande – это танкер для перевозки масла и химгрузов. Судно построено в 2007 году и принадлежит Сингапуру.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты захватили в плен моряков либерийского грузового судна.