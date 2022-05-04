РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости Фото
20 023 3

В Николаеве под обстрел попал танкер из Сингапура. ФОТО

Во вторник, 3 мая, в порту Николаева под обстрелы российских оккупантов попал танкер из Сингапура. Вероятно, судно было обстреляно кассетными боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает USM.

Отмечается, что вчера взрывы были слышны по всей береговой линии. По предварительным данным, в иностранный танкер MTM RIO Grande попал кассетный снаряд.

Использование кассетных бомб запрещено Конвенцией ООН, однако с 24 февраля неоднократно зафиксировано использование Россией кассетных и фосфорных бомб (также запрещенных).

В Николаеве под обстрел попал танкер из Сингапура 01

Следует отметить, что судно пришло в порт Николаева еще до начала войны. В Украине на него должны были загрузить масло. Однако танкер так и не смог покинуть порт.

Смотрите также: Российские оккупанты вечером снова обстреливали Николаев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

MTM RIO Grande – это танкер для перевозки масла и химгрузов. Судно построено в 2007 году и принадлежит Сингапуру.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты захватили в плен моряков либерийского грузового судна.

корабль (2045) Николаев (2159) обстрел (27699) танкер (149)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и шо на это скажет Сингапур?
показать весь комментарий
04.05.2022 19:36 Ответить
З ким кацапи ще не поср.лись?
показать весь комментарий
04.05.2022 19:36 Ответить
судно може бути під прапором Сінгапура. Належити Индії або Італії або будь кому. Керуватися німецькою компанією, а екіпаж міксований...навіть можуть бути кацапи.
показать весь комментарий
04.05.2022 20:07 Ответить
 
 