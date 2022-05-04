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У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру. ФОТО

У вівторок, 3 травня, в порту Миколаєва під обстріли російських окупантів потрапив танкер Сінгапуру. Ймовірно, судно обстріляли касетними боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USM.

Зазначається, що вчора вибухи було чути по всій береговій лінії. За попередніми даними, в іноземний танкер MTM RIO Grande поцілили касетним снарядом.

Використання касетних бомб заборонено Конвенцією ООН, проте з 24 лютого неодноразово було зафіксовано використання Росією касетних та фосфорних бомб (також заборонених).

У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру 01

Слід зазначити, що судно прийшло в порт Миколаєва ще до початку війни. В Україні на нього мали завантажити олію. Однак танкер так і не зміг покинути порт.

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MTM RIO Grande - це танкер для перевезення олії і хімвантажів. Судно побудоване у 2007 році і належить Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти захопили в полон моряків ліберійського вантажного судна.

Автор: 

корабель (1616) Миколаїв (1814) обстріл (29021) танкер (343)


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и шо на это скажет Сингапур?
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04.05.2022 19:36 Відповісти
З ким кацапи ще не поср.лись?
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04.05.2022 19:36 Відповісти
судно може бути під прапором Сінгапура. Належити Индії або Італії або будь кому. Керуватися німецькою компанією, а екіпаж міксований...навіть можуть бути кацапи.
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04.05.2022 20:07 Відповісти
 
 