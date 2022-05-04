У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру. ФОТО

У вівторок, 3 травня, в порту Миколаєва під обстріли російських окупантів потрапив танкер Сінгапуру. Ймовірно, судно обстріляли касетними боєприпасами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє USM.

Зазначається, що вчора вибухи було чути по всій береговій лінії. За попередніми даними, в іноземний танкер MTM RIO Grande поцілили касетним снарядом.

Використання касетних бомб заборонено Конвенцією ООН, проте з 24 лютого неодноразово було зафіксовано використання Росією касетних та фосфорних бомб (також заборонених).

Слід зазначити, що судно прийшло в порт Миколаєва ще до початку війни. В Україні на нього мали завантажити олію. Однак танкер так і не зміг покинути порт.

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MTM RIO Grande - це танкер для перевезення олії і хімвантажів. Судно побудоване у 2007 році і належить Сінгапуру.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі окупанти захопили в полон моряків ліберійського вантажного судна.