Профессор УжНУ Шандор из окопа читает лекцию студентам. ФОТО

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает лекцию студентам, сидя в окопе.

Фотографию опубликовал его побратим Виктор Щадей, передает Цензор.НЕТ.

"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ Федор Шандор читает лекцию по "Туризмоведению" своим студентам.

Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, помогающими нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя", – говорится в сообщении.

В первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и несет службу в батальоне теробороны. Сейчас он – на востоке Украины.

"Служим с Шандором в одном отделении. Поэтому имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - подытожил Щадей.

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