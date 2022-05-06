Профессор УжНУ Шандор из окопа читает лекцию студентам. ФОТО
Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает лекцию студентам, сидя в окопе.
Фотографию опубликовал его побратим Виктор Щадей, передает Цензор.НЕТ.
"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ Федор Шандор читает лекцию по "Туризмоведению" своим студентам.
Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, помогающими нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя", – говорится в сообщении.
В первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и несет службу в батальоне теробороны. Сейчас он – на востоке Украины.
"Служим с Шандором в одном отделении. Поэтому имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - подытожил Щадей.
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Кстати, пожизненную стипендию получил от сынули
Ти слепой или та чукча, что пишет,но читать не умеет?
мулило, ти в військомат сходи хоч раз і спробуй попасти в ВСУ