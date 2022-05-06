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Новости Фото Война
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Профессор УжНУ Шандор из окопа читает лекцию студентам. ФОТО

Профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает лекцию студентам, сидя в окопе.

Фотографию опубликовал его побратим Виктор Щадей, передает Цензор.НЕТ.

"В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ Федор Шандор читает лекцию по "Туризмоведению" своим студентам.

Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, помогающими нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя", – говорится в сообщении.

В первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и несет службу в батальоне теробороны. Сейчас он – на востоке Украины.

"Служим с Шандором в одном отделении. Поэтому имею точный инсайд: в его блокноте за эти два месяца уже записано много интересных идей для Закарпатья, которые мы непременно реализуем после войны", - подытожил Щадей.

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Автор: 

образование (2271) военнослужащие (6179)


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Топ комментарии
+37
Очень сильный человек. Настоящий Козак.
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06.05.2022 20:20 Ответить
+31
Цій прекрасній людині та справжньому чоловіку-респект...
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06.05.2022 20:21 Ответить
+30
Дякуємо, пане Професор. Бережи вас всіх Господь.
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06.05.2022 20:25 Ответить
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Очень сильный человек. Настоящий Козак.
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06.05.2022 20:20 Ответить
А Завкафедрі информатики Криворожского Института ?

Кстати, пожизненную стипендию получил от сынули
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06.05.2022 21:35 Ответить
Цій прекрасній людині та справжньому чоловіку-респект...
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06.05.2022 20:21 Ответить
*Так, ВИ, ось саме Ви, там на задніх партаХ, що я такого смішного сказав? *Хороший рузкій*? давайте всі посміємось, що ви там розповідаєте. Альо, гальорка, зараз розсаджу по різним окопам! а ось ти Петренко, бери свій АГС і на передову, щоб я тебе бачив!
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06.05.2022 20:23 Ответить
Дякуємо, пане Професор. Бережи вас всіх Господь.
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06.05.2022 20:25 Ответить
Шандор, "великі громадські діячі" Щадей, Волосянський та інші пішли в територіальну оборону, щоб уникнути призову у ЗСУ, одночасно підзаробити, надалі - отримати "політичний капітал місцевого рівня" для подальшої кар'єри ...
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06.05.2022 20:31 Ответить
Науково-педагогічні працівники вишів мають імунитет від призову, т.з. "бронь" але це можливість, а не обов'язок.
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06.05.2022 20:44 Ответить
"Зараз він - на сході України."(с)

Ти слепой или та чукча, что пишет,но читать не умеет?
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06.05.2022 21:23 Ответить
щоб уникнути призову у ЗСУ

мулило, ти в військомат сходи хоч раз і спробуй попасти в ВСУ
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06.05.2022 21:40 Ответить
Повертайтеся, пане професоре після перемоги. Вам буде що сказати студентам і як ученому, і як достойній людині.
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06.05.2022 20:36 Ответить
Бережи Господе🙏🏼
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06.05.2022 20:43 Ответить
Ось чому Українці переможуть москвинську навалу і якщо Українці навчаться непримиримої жорстокості до всього московського.
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06.05.2022 20:44 Ответить
А де всі ті чмошники яки поливають брудом закарпатців називаючи їх запроданцями мадярів? Язики в жопу позасовували? Доречі Шандор це угорське прізвище!!!
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06.05.2022 20:51 Ответить
Професор - кращий!!!
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06.05.2022 20:57 Ответить
ця війна не націй - а цивілізацій !!!
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06.05.2022 21:07 Ответить
Можна ще ветеринарам читати лекції. Спіймати москаля і розрізати і показати, що у свинячих собак усередині.
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06.05.2022 21:15 Ответить
Ой краще не треба, а то навіть через екран сморід дійде до Закарпатців . Ну ми ж всі дорослі діти - знаємо що там у них всередині.
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06.05.2022 21:57 Ответить
Немає слів - РЕСПЕКТ!
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06.05.2022 22:08 Ответить
чудова получилася б картина... з героїчної людини
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07.05.2022 01:29 Ответить
 
 