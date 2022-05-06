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Новини Фото Війна
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Професор УжНУ Шандор з окопа читає лекцію студентам. ФОТО

Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає лекцію студентам, сидячи в окопі.

Світлину опублікував його побратим Віктор Щадей, передає Цензор.НЕТ.

"В перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам.

Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна", - йдеться в повідомленні.

В перший же день війни Федір Федорович прийшов у військомат і несе службу в батальйоні тероборони. Зараз він - на сході України.

"Служимо з Шандором в одному відділенні. Тому маю точний інсайд: в його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни", - підсумував Щадей.

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Професор УжНУ Шандор з окопа читає лекцію студентам 01

Автор: 

освіта (1313) військовослужбовці (4804)


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Топ коментарі
+37
Очень сильный человек. Настоящий Козак.
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06.05.2022 20:20 Відповісти
+31
Цій прекрасній людині та справжньому чоловіку-респект...
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06.05.2022 20:21 Відповісти
+30
Дякуємо, пане Професор. Бережи вас всіх Господь.
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06.05.2022 20:25 Відповісти
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Очень сильный человек. Настоящий Козак.
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06.05.2022 20:20 Відповісти
А Завкафедрі информатики Криворожского Института ?

Кстати, пожизненную стипендию получил от сынули
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06.05.2022 21:35 Відповісти
Цій прекрасній людині та справжньому чоловіку-респект...
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06.05.2022 20:21 Відповісти
*Так, ВИ, ось саме Ви, там на задніх партаХ, що я такого смішного сказав? *Хороший рузкій*? давайте всі посміємось, що ви там розповідаєте. Альо, гальорка, зараз розсаджу по різним окопам! а ось ти Петренко, бери свій АГС і на передову, щоб я тебе бачив!
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06.05.2022 20:23 Відповісти
Дякуємо, пане Професор. Бережи вас всіх Господь.
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06.05.2022 20:25 Відповісти
Шандор, "великі громадські діячі" Щадей, Волосянський та інші пішли в територіальну оборону, щоб уникнути призову у ЗСУ, одночасно підзаробити, надалі - отримати "політичний капітал місцевого рівня" для подальшої кар'єри ...
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06.05.2022 20:31 Відповісти
Науково-педагогічні працівники вишів мають імунитет від призову, т.з. "бронь" але це можливість, а не обов'язок.
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06.05.2022 20:44 Відповісти
"Зараз він - на сході України."(с)

Ти слепой или та чукча, что пишет,но читать не умеет?
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06.05.2022 21:23 Відповісти
щоб уникнути призову у ЗСУ

мулило, ти в військомат сходи хоч раз і спробуй попасти в ВСУ
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06.05.2022 21:40 Відповісти
Повертайтеся, пане професоре після перемоги. Вам буде що сказати студентам і як ученому, і як достойній людині.
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06.05.2022 20:36 Відповісти
Бережи Господе🙏🏼
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06.05.2022 20:43 Відповісти
Ось чому Українці переможуть москвинську навалу і якщо Українці навчаться непримиримої жорстокості до всього московського.
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06.05.2022 20:44 Відповісти
А де всі ті чмошники яки поливають брудом закарпатців називаючи їх запроданцями мадярів? Язики в жопу позасовували? Доречі Шандор це угорське прізвище!!!
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06.05.2022 20:51 Відповісти
Професор - кращий!!!
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06.05.2022 20:57 Відповісти
ця війна не націй - а цивілізацій !!!
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06.05.2022 21:07 Відповісти
Можна ще ветеринарам читати лекції. Спіймати москаля і розрізати і показати, що у свинячих собак усередині.
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06.05.2022 21:15 Відповісти
Ой краще не треба, а то навіть через екран сморід дійде до Закарпатців . Ну ми ж всі дорослі діти - знаємо що там у них всередині.
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06.05.2022 21:57 Відповісти
Немає слів - РЕСПЕКТ!
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06.05.2022 22:08 Відповісти
чудова получилася б картина... з героїчної людини
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07.05.2022 01:29 Відповісти
 
 