Професор УжНУ Шандор з окопа читає лекцію студентам. ФОТО

Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор читає лекцію студентам, сидячи в окопі.

Світлину опублікував його побратим Віктор Щадей, передає Цензор.НЕТ.

"В перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам.

Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна", - йдеться в повідомленні.

В перший же день війни Федір Федорович прийшов у військомат і несе службу в батальйоні тероборони. Зараз він - на сході України.

"Служимо з Шандором в одному відділенні. Тому маю точний інсайд: в його блокноті за ці два місяці вже записано багато цікавих ідей для Закарпаття, які ми неодмінно реалізуємо після війни", - підсумував Щадей.

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