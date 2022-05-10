Гуманитарный груз медицинского назначения доставлен в Краматорскую детскую больницу.. ФОТО

При содействии командующего силами обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева, в стационарные отделения КНП "Детское территориальное медицинское объединение" города Краматорск поступил очередной гуманитарный груз медицинского назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Фейсбуке.

Как отмечается, лекарства, медицинские расходники, наборы для проведения хирургических вмешательств, перевязочные материалы стали существенным пополнением учреждения здравоохранения, предоставляющего полный комплекс медицинских услуг маленьким пациентам с рождения до семнадцатилетнего возраста.

– Больница обслуживает детей Краматорска и Северного региона Донецкой области, а также детей из категории внутриперемещенных лиц, – сообщил Наев.

Командующий добавил, что на сегодняшний день медицинский персонал больницы продолжает свой нелегкий труд, несмотря на обстрелы города войсками Российской Федерации.

– У детских врачей своя линия фронта, и она проходит именно здесь, в нашей больнице. Я выражаю благодарность от себя и всех медработников тем, кто поддерживает нас и помогает нашему медучреждению, - сказала во время получения гуманитарного груза генеральный директор детской больницы Наталья Капуста.

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Как отметил Наев, целевая поддержка детских медицинских учреждений, расположенных в районе ответственности Сил обороны, является одним из важных направлений деятельности.

- Заручившись поддержкой всех небезразличных людей, мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить детские больницы всем необходимым, чтобы врачи всегда имели возможность качественно и быстро выполнять свою работу, - подчеркнул генерал-лейтенант.

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По убеждению командующего Силами обороны, эта деятельность будет долгосрочной и непрерывной.