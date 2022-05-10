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Гуманитарный груз медицинского назначения доставлен в Краматорскую детскую больницу.. ФОТО

При содействии командующего силами обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева, в стационарные отделения КНП "Детское территориальное медицинское объединение" города Краматорск поступил очередной гуманитарный груз медицинского назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Фейсбуке.

Как отмечается, лекарства, медицинские расходники, наборы для проведения хирургических вмешательств, перевязочные материалы стали существенным пополнением учреждения здравоохранения, предоставляющего полный комплекс медицинских услуг маленьким пациентам с рождения до семнадцатилетнего возраста.

– Больница обслуживает детей Краматорска и Северного региона Донецкой области, а также детей из категории внутриперемещенных лиц, – сообщил Наев.

Командующий добавил, что на сегодняшний день медицинский персонал больницы продолжает свой нелегкий труд, несмотря на обстрелы города войсками Российской Федерации.

– У детских врачей своя линия фронта, и она проходит именно здесь, в нашей больнице. Я выражаю благодарность от себя и всех медработников тем, кто поддерживает нас и помогает нашему медучреждению, - сказала во время получения гуманитарного груза генеральный директор детской больницы Наталья Капуста.

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Гуманитарный груз медицинского назначения доставлен в Краматорскую детскую больницу. 01

Как отметил Наев, целевая поддержка детских медицинских учреждений, расположенных в районе ответственности Сил обороны, является одним из важных направлений деятельности.

- Заручившись поддержкой всех небезразличных людей, мы прилагаем усилия, чтобы обеспечить детские больницы всем необходимым, чтобы врачи всегда имели возможность качественно и быстро выполнять свою работу, - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Гуманитарный груз медицинского назначения доставлен в Краматорскую детскую больницу. 02

По убеждению командующего Силами обороны, эта деятельность будет долгосрочной и непрерывной.

Гуманитарный груз медицинского назначения доставлен в Краматорскую детскую больницу. 03

больница (1442) Краматорськ (2307) гуманитарная помощь (1267)


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Давіду Жванії кацапи вручили квиток на концерт Кобздона в якості подяки за його старання.
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10.05.2022 09:49 Ответить
Я так вважав (і вважаю), що доправлення таких вантажів має бути не заслугою, але обов'язком відповідних служб військово-цивільної адміністрації. Тобто якщо такі вантажі доставляються, то це нормальна робота таких служб. Якщо НЕ доставляються, то винні в цьому мають нести відповідальність. У Командувача Сил оборони є свої, надто важливі для України справи, і турботи про доставку таких вантажів не повинні відволікати його від цього. Тобто наведена в статті інформація може вказувати на незадовільне виконання службами військово-цивільної адміністрації своїх прямих обов'язків.
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10.05.2022 09:53 Ответить
 
 