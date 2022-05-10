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Гуманітарний вантаж медичного призначення доставили до дитячої лікарні Краматорська. ФОТО

За сприяння командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до стаціонарних відділень КНП "Дитяче територіальне медичне об’єднання" міста Краматорськ надійшов черговий гуманітарний вантаж медичного призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України у фейсбуку.

Як зазначається, ліки, медичні розхідники, набори для проведення хірургічних втручань, перев’язочні матеріали стали суттєвим поповненням закладу охорони здоров’я, який надає повний комплекс медичних послуг маленьким пацієнтам від народження до сімнадцятирічного віку.

– Лікарня обслуговує дітей Краматорська та Північного регіону Донецької області, а також дітей із категорії внутрішньо переміщених осіб, – повідомив Наєв.

Командувач додав, що на сьогодні медичний персонал лікарні продовжує свою нелегку працю попри обстріли міста військами Російської Федерації.

– У дитячих лікарів своя лінія фронту і вона проходить саме тут, в нашій лікарні. Я висловлюю вдячність від себе та усіх медпрацівників тим, хто підтримує нас і допомагає нашому медзакладу, - сказала під час отримання гуманітарного вантажу генеральний директор дитячої лікарні Наталія Капуста.

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Гуманітарний вантаж медичного призначення доставили до дитячої лікарні Краматорська 01

Як зазначив Наєв, цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі відповідальності Сил оборони, є одним з важливих напрямів діяльності.

– Заручившись підтримкою усіх небайдужих людей, ми докладаємо зусиль, щоб забезпечити дитячі лікарні усім необхідним, аби лікарі завжди мали можливість якісно й швидко виконувати свою роботу, - наголосив генерал-лейтенант.

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Гуманітарний вантаж медичного призначення доставили до дитячої лікарні Краматорська 02

На переконання командувача Сил оборони, ця діяльність буде довгостроковою і безперервною.

Гуманітарний вантаж медичного призначення доставили до дитячої лікарні Краматорська 03

Автор: 

лікарня (1364) Краматорськ (686) гуманітарна допомога (1005)


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10.05.2022 09:49 Відповісти
Я так вважав (і вважаю), що доправлення таких вантажів має бути не заслугою, але обов'язком відповідних служб військово-цивільної адміністрації. Тобто якщо такі вантажі доставляються, то це нормальна робота таких служб. Якщо НЕ доставляються, то винні в цьому мають нести відповідальність. У Командувача Сил оборони є свої, надто важливі для України справи, і турботи про доставку таких вантажів не повинні відволікати його від цього. Тобто наведена в статті інформація може вказувати на незадовільне виконання службами військово-цивільної адміністрації своїх прямих обов'язків.
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10.05.2022 09:53 Відповісти
 
 