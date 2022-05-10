Гуманітарний вантаж медичного призначення доставили до дитячої лікарні Краматорська. ФОТО
За сприяння командувача сил оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва, до стаціонарних відділень КНП "Дитяче територіальне медичне об’єднання" міста Краматорськ надійшов черговий гуманітарний вантаж медичного призначення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України у фейсбуку.
Як зазначається, ліки, медичні розхідники, набори для проведення хірургічних втручань, перев’язочні матеріали стали суттєвим поповненням закладу охорони здоров’я, який надає повний комплекс медичних послуг маленьким пацієнтам від народження до сімнадцятирічного віку.
– Лікарня обслуговує дітей Краматорська та Північного регіону Донецької області, а також дітей із категорії внутрішньо переміщених осіб, – повідомив Наєв.
Командувач додав, що на сьогодні медичний персонал лікарні продовжує свою нелегку працю попри обстріли міста військами Російської Федерації.
– У дитячих лікарів своя лінія фронту і вона проходить саме тут, в нашій лікарні. Я висловлюю вдячність від себе та усіх медпрацівників тим, хто підтримує нас і допомагає нашому медзакладу, - сказала під час отримання гуманітарного вантажу генеральний директор дитячої лікарні Наталія Капуста.
Як зазначив Наєв, цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі відповідальності Сил оборони, є одним з важливих напрямів діяльності.
– Заручившись підтримкою усіх небайдужих людей, ми докладаємо зусиль, щоб забезпечити дитячі лікарні усім необхідним, аби лікарі завжди мали можливість якісно й швидко виконувати свою роботу, - наголосив генерал-лейтенант.
На переконання командувача Сил оборони, ця діяльність буде довгостроковою і безперервною.
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