Девять воинов с Полтавщины провели сегодня в последний путь. ФОТО

Сегодня, 10 мая, в громадах Полтавской области с воинскими почестями похоронили девять павших воинов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке на официальной странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Панихиду провели возле Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве. На площади перед собором собрались сотни горожан, родных, близких и знакомых украинских защитников.

Солдат Дерий Александр Викторович, старший солдат Горенко Евгений Сергеевич, солдат Шинкаренко Александр Александрович, солдат Луговой Никита Сергеевич, старший солдат Цуканов Евгений Васильевич,солдат Коротченко Сергей Валентинович, солдат Рябич Дмитрий Николаевич и солдат Гапула Юрий Викторович проходили военную службу одной из воинских частей в Полтавской области. Погибли они 6 мая в бою с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Старший солдат Баль Алексей Владимирович – военнослужащий той же части – погиб 16 марта вблизи города Запорожья в результате обстрела позиций из "Градов".

"Нет большей любви, чем кто жизнь свою отдаст за ближних своих, - напомнил присутствующим Архиепископ Харьковский и Полтавский Высокопреосвященный Афанасий, - а их ближние - это мы, все здесь присутствующие. И в этом их великий подвиг".

Похоронили павших воинов в громадах области с воинскими почестями.

"Пусть покоятся с миром герои Полтавщины", - говорится в сообщении.







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