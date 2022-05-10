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Девять воинов с Полтавщины провели сегодня в последний путь. ФОТО

похорон

Сегодня, 10 мая, в громадах Полтавской области с воинскими почестями похоронили девять павших воинов.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке на официальной странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Панихиду провели возле Свято-Успенского кафедрального собора в Полтаве. На площади перед собором собрались сотни горожан, родных, близких и знакомых украинских защитников.

Солдат Дерий Александр Викторович, старший солдат Горенко Евгений Сергеевич, солдат Шинкаренко Александр Александрович, солдат Луговой Никита Сергеевич, старший солдат Цуканов Евгений Васильевич,солдат Коротченко Сергей Валентинович, солдат Рябич Дмитрий Николаевич и солдат Гапула Юрий Викторович проходили военную службу одной из воинских частей в Полтавской области. Погибли они 6 мая в бою с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. Старший солдат Баль Алексей Владимирович – военнослужащий той же части – погиб 16 марта вблизи города Запорожья в результате обстрела позиций из "Градов".

Девять воинов с Полтавщины провели сегодня в последний путь 01

"Нет большей любви, чем кто жизнь свою отдаст за ближних своих, - напомнил присутствующим Архиепископ Харьковский и Полтавский Высокопреосвященный Афанасий, - а их ближние - это мы, все здесь присутствующие. И в этом их великий подвиг".

Похоронили павших воинов в громадах области с воинскими почестями.

"Пусть покоятся с миром герои Полтавщины", - говорится в сообщении.

Девять воинов с Полтавщины провели сегодня в последний путь 02

Девять воинов с Полтавщины провели сегодня в последний путь 03

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похороны (1534) потери (4437) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+52
Кожен герой полеглий за волю України повинен залишитись в пам'яті української незламної нації...
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10.05.2022 16:04 Ответить
+35
Царство Небесне Героям і подяка вони будуть жити в наших серцях
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10.05.2022 16:23 Ответить
+23
😭 Дуже сильний біль! Дуже важка втрата! Світла Пам"ять! Наші найкращі Герої, Дякуємо!😭
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10.05.2022 16:43 Ответить
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Кожен герой полеглий за волю України повинен залишитись в пам'яті української незламної нації...
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10.05.2022 16:04 Ответить
Царство Небесне Героям і подяка вони будуть жити в наших серцях
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10.05.2022 16:23 Ответить
Герої не вмирають!
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10.05.2022 16:28 Ответить
Багатьох воїнів-героїв ми вже втратили... Ті, хто з диванів чи із-за кордону зараз пишуть про те, "яким чином Україна повинна воювати", як "скоро нам треба звільнити ОРДЛО і Крим" і "на які кордони виходити", мають розуміти якою великою ціною дається нам стримування ворога...
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10.05.2022 16:30 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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10.05.2022 16:40 Ответить
Невимовний жаль, серце крається від болю за наших соколиків. Царство небесне Героям! Щирі співчуття їх родинам.
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10.05.2022 16:40 Ответить
😭 Дуже сильний біль! Дуже важка втрата! Світла Пам"ять! Наші найкращі Герої, Дякуємо!😭
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10.05.2022 16:43 Ответить
Україна - не росія, сказав кучма подумавши про руских що гниють в полі.
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10.05.2022 17:20 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.05.2022 17:27 Ответить
Слава Воїнам навіки!Герої не вмирають!Сумую разом з рідними.
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10.05.2022 17:37 Ответить
Солдат - самое почётное звание для народа которого он защищает!
Вечная память погибшим героям полтавщины!
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10.05.2022 17:40 Ответить
Героям Слава і вічна пам'ять!
Смерть ворогам!
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10.05.2022 18:10 Ответить
Царство Небесное Героям. Аллах рахмет етсин.
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10.05.2022 18:30 Ответить
СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НИ ОДНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ***** НЕ ВЫСТУПИЛО С ПРОЩАЛЬНЫМ СЛОВОМ НИ ВОЗЛЕ ХРАМА НИ В ЗАТУРИНО НА ЦВЫНТАРИ . В ПОЛТАВЕ ЧТО НЕКОГО БЫЛО НА ПОХОРОН ПОСЛАТЬ ОТ ВЛАСТЕЙ НАШИХ УКРАИНСКИХ . ГДЕ ****** МЭР МАМАЙ . ГДЕ ГОЛОВА ОДА . ГДЕ ОНИ . А САМОМУ МОЛОДОМУ ПАРНЮ БЫЛО ВСЕГО 18 ГОДОЧКОВ ---- КАК ВАМ ПАДЛЫ НЕ СОРОМНО --- МЫ ХОРОНИЛИ НАШУ РОДНУЮ КРОВЬ --- СИДЯТ НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ ПОЛТАВСКИХ КАФЕ ИХ РОВЕСНИКИ И МИРНО ПЬЮТ КОФЕ И ПИВО БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО ЭТИ ПАРНИ ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ И НИКАКОГО УКОРА СОВЕСТИ
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10.05.2022 20:12 Ответить
Так чомусь буває, що землю захищають найкращі, а жируюь на ній найнедостойніші.
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11.05.2022 19:21 Ответить
Неужели это правда??? Кошмар...
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12.05.2022 08:37 Ответить
Слава Героям України
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10.05.2022 20:17 Ответить
 
 