Дев’ятьох воїнів з Полтавщини провели сьогодні в останню дорогу. ФОТО

Сьогодні, 10 травня, у громадах Полтавської області з військовими почестями поховали дев’ятьох полеглих у війні воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Панахиду провели біля Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві. На площі перед собором зібралися сотні містян, рідних, близьких і знайомих українських захисників.

Солдат Дерій Олександр Вікторович, старший солдат Горенко Євгеній Сергійович, солдат Шинкаренко Олександр Олександрович, солдат Луговий Микита Сергійович, старший солдат Цуканов Євген Васильович, солдат Коротченко Сергій Валентинович, солдат Рябич Дмитро Миколайович та солдат Гапула Юрій Вікторович проходили військову службу в одній з військових частин на Полтавщині. Загинули вони 6 травня у бою з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Старший солдат Баль Олексій Володимирович – військовослужбовець тієї ж частини – загинув 16 березня поблизу міста Запоріжжя внаслідок обстрілу позицій із Градів.

"Немає більшої любові за ту, коли хто життя своє віддасть за ближніх своїх, - нагадав присутнім Архієпископ Харківський і Полтавський Високопреосвященний Афанасій, - а їхні ближні - це ми, усі тут присутні. І в цьому їх великий подвиг".

Поховали полеглих воїнів у громадах області з військовими почестями.

"Нехай спочивають з миром герої Полтавщини", - сказано в повідомленні.







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