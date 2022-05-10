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Дев’ятьох воїнів з Полтавщини провели сьогодні в останню дорогу. ФОТО

похорон

Сьогодні, 10 травня, у громадах Полтавської області з військовими почестями поховали дев’ятьох полеглих у війні воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на офіційній сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Панахиду провели біля Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві. На площі перед собором зібралися сотні містян, рідних, близьких і знайомих українських захисників.

Солдат Дерій Олександр Вікторович, старший солдат Горенко Євгеній Сергійович, солдат Шинкаренко Олександр Олександрович, солдат Луговий Микита Сергійович, старший солдат Цуканов Євген Васильович, солдат Коротченко Сергій Валентинович, солдат Рябич Дмитро Миколайович та солдат Гапула Юрій Вікторович проходили військову службу в одній з військових частин на Полтавщині. Загинули вони 6 травня у бою з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Старший солдат Баль Олексій Володимирович – військовослужбовець тієї ж частини – загинув 16 березня поблизу міста Запоріжжя внаслідок обстрілу позицій із Градів.

Дев’ятьох воїнів з Полтавщини провели сьогодні в останню дорогу 01

"Немає більшої любові за ту, коли хто життя своє віддасть за ближніх своїх, - нагадав присутнім Архієпископ Харківський і Полтавський Високопреосвященний Афанасій, - а їхні ближні - це ми, усі тут присутні. І в цьому їх великий подвиг".

Поховали полеглих воїнів у громадах області з військовими почестями.

"Нехай спочивають з миром герої Полтавщини", - сказано в повідомленні.

Дев’ятьох воїнів з Полтавщини провели сьогодні в останню дорогу 02

Дев’ятьох воїнів з Полтавщини провели сьогодні в останню дорогу 03

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Автор: 

похорон (1289) втрати (4452) Полтавська область (1142)


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Топ коментарі
+52
Кожен герой полеглий за волю України повинен залишитись в пам'яті української незламної нації...
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10.05.2022 16:04 Відповісти
+35
Царство Небесне Героям і подяка вони будуть жити в наших серцях
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10.05.2022 16:23 Відповісти
+23
😭 Дуже сильний біль! Дуже важка втрата! Світла Пам"ять! Наші найкращі Герої, Дякуємо!😭
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10.05.2022 16:43 Відповісти
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Кожен герой полеглий за волю України повинен залишитись в пам'яті української незламної нації...
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10.05.2022 16:04 Відповісти
Царство Небесне Героям і подяка вони будуть жити в наших серцях
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10.05.2022 16:23 Відповісти
Герої не вмирають!
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10.05.2022 16:28 Відповісти
Багатьох воїнів-героїв ми вже втратили... Ті, хто з диванів чи із-за кордону зараз пишуть про те, "яким чином Україна повинна воювати", як "скоро нам треба звільнити ОРДЛО і Крим" і "на які кордони виходити", мають розуміти якою великою ціною дається нам стримування ворога...
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10.05.2022 16:30 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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10.05.2022 16:40 Відповісти
Невимовний жаль, серце крається від болю за наших соколиків. Царство небесне Героям! Щирі співчуття їх родинам.
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10.05.2022 16:40 Відповісти
😭 Дуже сильний біль! Дуже важка втрата! Світла Пам"ять! Наші найкращі Герої, Дякуємо!😭
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10.05.2022 16:43 Відповісти
Україна - не росія, сказав кучма подумавши про руских що гниють в полі.
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10.05.2022 17:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.05.2022 17:27 Відповісти
Слава Воїнам навіки!Герої не вмирають!Сумую разом з рідними.
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10.05.2022 17:37 Відповісти
Солдат - самое почётное звание для народа которого он защищает!
Вечная память погибшим героям полтавщины!
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10.05.2022 17:40 Відповісти
Героям Слава і вічна пам'ять!
Смерть ворогам!
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10.05.2022 18:10 Відповісти
Царство Небесное Героям. Аллах рахмет етсин.
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10.05.2022 18:30 Відповісти
СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ НИ ОДНО ОФИЦИАЛЬНОЕ ***** НЕ ВЫСТУПИЛО С ПРОЩАЛЬНЫМ СЛОВОМ НИ ВОЗЛЕ ХРАМА НИ В ЗАТУРИНО НА ЦВЫНТАРИ . В ПОЛТАВЕ ЧТО НЕКОГО БЫЛО НА ПОХОРОН ПОСЛАТЬ ОТ ВЛАСТЕЙ НАШИХ УКРАИНСКИХ . ГДЕ ****** МЭР МАМАЙ . ГДЕ ГОЛОВА ОДА . ГДЕ ОНИ . А САМОМУ МОЛОДОМУ ПАРНЮ БЫЛО ВСЕГО 18 ГОДОЧКОВ ---- КАК ВАМ ПАДЛЫ НЕ СОРОМНО --- МЫ ХОРОНИЛИ НАШУ РОДНУЮ КРОВЬ --- СИДЯТ НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ ПОЛТАВСКИХ КАФЕ ИХ РОВЕСНИКИ И МИРНО ПЬЮТ КОФЕ И ПИВО БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО ЭТИ ПАРНИ ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ И НИКАКОГО УКОРА СОВЕСТИ
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10.05.2022 20:12 Відповісти
Так чомусь буває, що землю захищають найкращі, а жируюь на ній найнедостойніші.
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11.05.2022 19:21 Відповісти
Неужели это правда??? Кошмар...
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12.05.2022 08:37 Відповісти
Слава Героям України
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10.05.2022 20:17 Відповісти
 
 