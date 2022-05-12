Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ. ФОТО

Такие изменения спутник зафиксировал в мае в поселке Старый Крым и селе Виноградное Донецкой области.

Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину – по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей.

На снимке за 8 мая можно заметить технику – вероятно, экскаватор.





Увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.





6 мая спутник Planet Labs зафиксировал там появление новых траншей – по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 апреля.

Недалеко от кладбища в Виноградном 6 мая спутник также зафиксировал военную технику РФ. Военные эксперты, к которым обратились журналисты, опознали машины артиллерии.







