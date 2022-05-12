РУС
5 768 8

Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ. ФОТО

Такие изменения спутник зафиксировал в мае в поселке Старый Крым и селе Виноградное Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщают "Схемы".

Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым к северо-западу от Мариуполя. На спутниковом снимке за 8 мая место массового захоронения на местном кладбище увеличилось с 200 метров до более 340 метров в длину – по сравнению со снимком этой территории за 24 апреля. Также увеличилось количество траншей.

На снимке за 8 мая можно заметить технику – вероятно, экскаватор.

Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 01
Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 02

Увеличилось место массового захоронения и на кладбище возле села Виноградное к востоку от Мариуполя.

Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 03
Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 04

6 мая спутник Planet Labs зафиксировал там появление новых траншей – по сравнению со спутниковыми снимками этой территории, опубликованными 21 апреля.

Недалеко от кладбища в Виноградном 6 мая спутник также зафиксировал военную технику РФ. Военные эксперты, к которым обратились журналисты, опознали машины артиллерии.

Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 05
Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 06
Места массовых захоронений возле Мариуполя продолжают увеличиваться, - СМИ 07

захоронения (231) Мариуполь (5747)
не вернув территории в ближайшее время вы будете доказывать геноцид только в смартфоне по спутниковым снимках...чы так и планировалось?
показать весь комментарий
12.05.2022 18:57 Ответить
снимкам...бувайе
показать весь комментарий
12.05.2022 19:22 Ответить
Это следствие умиротворения *****. Руки большинства европейских политиков замараны кровью украинцев, а их деньги воняют трупным запахом. Ненавижу.
показать весь комментарий
12.05.2022 18:58 Ответить
Не зовсім розумію чому тебе, росіянина, хвилює Україна і європейські політики?
Ти цукор купив?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:48 Ответить
хто розмінував Чонгар?
показать весь комментарий
12.05.2022 19:16 Ответить
он бы подорвался...по приколу...
показать весь комментарий
13.05.2022 10:02 Ответить
Зе Перемога!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:43 Ответить
 
 