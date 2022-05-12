Місця масових поховань біля Маріуполя продовжують збільшуватись, - ЗМІ. ФОТО

Такі зміни супутник зафіксував у травні у селищі Старий Крим та селі Виноградне Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляють "Схеми".

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим на північний захід від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину – у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей.

На знімку за 8 травня також можна помітити техніку – ймовірно, екскаватор.





Збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.





6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей - у порівнянні з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

Неподалік від кладовища у селі Виноградне 6 травня супутник також зафіксував військову техніку РФ. Військові експерти, до яких звернулись журналісти, розпізнали машини артилерії.







