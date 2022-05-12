Захисниця "Азовсталі" втратила чоловіка через три дні після весілля. ВIДЕО
5 травня на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі одружилися український прикордонник і жінка з батальйону "Азов". Через три дні його вбили. Жінка пообіцяла чоловікові, що вийде з облоги і буде жити для них обох.
Відео з розповіддю про цю трагічну історію кохання опублікував нардеп з фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
