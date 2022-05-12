УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7974 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 411 7

Захисниця "Азовсталі" втратила чоловіка через три дні після весілля. ВIДЕО

5 травня на заводі "Азовсталь" в оточеному Маріуполі одружилися український прикордонник і жінка з батальйону "Азов". Через три дні його вбили. Жінка пообіцяла чоловікові, що вийде з облоги і буде жити для них обох.

Відео з розповіддю про цю трагічну історію кохання опублікував нардеп з фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Полк "Азов" показав фото поранених бійців на "Азовсталі": Невже Україна і світова спільнота не здатні подбати про них?. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ар’єв Володимир (324) Маріуполь (3267) Азов (819) Азовсталь (449)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как их спасти ?!
показати весь коментар
12.05.2022 17:54 Відповісти
це до кого питання ?!...
варто б отримати відповідь, чому так швидко відбулось просування із криму в усіх напрямках півдня і аж до маріуполя?...це ж ланки одного ланцюга...
чи радник арестович уже відповів за все керівництво ?
показати весь коментар
12.05.2022 18:14 Відповісти
Українські медійні організації та журналісти https://imi.org.ua/news/mediaspilnota-zaklykaye-vidstoronyty-vid-uchasti-v-natsmarafonah-prorosijskyh-veduchyh-i45530 звернулись до президента України В.Зеленського та міністра культури та інформаційної політики України О.Ткаченка з приводу участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах телемарафонів, які позиціонуються як національні.
Йдеться, перш за все, про В.Голованова, Т.Мартиросяна, Н.Влащенко, Т.Гончарову, Н.Довгого, В.Полуєва, А.Степанець та А.Даугуле. Підписанти нагадують, що ці ведучі донедавна працювали на каналах, власниками яких були проросійські політики, а інформаційна політика цих каналів базувалася на просуванні кремлівських наративів про «зовнішнє управління» з боку США, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, нібито правомірність окупації Криму Росією тощо. Крім того, на каналах проводились марафони про «соросят», були розповіді про «біолабораторії США» та спроби телемостів із Росією.
Автори звернення просять відсторонити цих ведучих від ефірів, забезпечити перевірку цих людей, а до цього часу дати публічну оцінку їхньої участі в національних марафонах.

https://detector.media/community/article/199161/2022-05-12-mediynyky-zaklykaly-zelenskogo-ta-tkachenka-vidstoronyty-kolyshnikh-prorosiyskykh-veduchykh-vid-natsionalnykh-marafoniv/ «Детектор медіа» публікує повний текст звернення
показати весь коментар
12.05.2022 17:56 Відповісти
Вони не просто "ведуть" телемарафон, вони мало не лускаються від щастя, що їх не тільки не відсторонили від ефірів, а навпаки - зробили телезірками, а відсторонили як раз інших, з патріотичних телеканалів. Я бачу в їхніх занадто радісних обличчях якусь зловтіху. Це все дуже неприємно. І це несе в собі загрозу для післявоєнного розвитку України в правильному напрямку.
показати весь коментар
13.05.2022 04:05 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
12.05.2022 18:02 Відповісти
скільки можна читати цю маячню "захисник\ця АЗОВСТАЛI"???? Нафіг це ахметовське чудо їм потрібно??? Вони захисники МАРІУПОЛЯ!!
показати весь коментар
12.05.2022 20:37 Відповісти
 
 