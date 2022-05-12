РУС
10 411 7

Защитница "Азовстали" потеряла мужа спустя три дня после свадьбы. ВИДЕО

5 мая на заводе "Азовсталь" в окруженном Мариуполе поженились украинский пограничник и женщина из батальона "Азов". Через три дня его убили. Женщина пообещала мужу, что выйдет из осады и будет жить для них обоих.

Видео с рассказом об этой трагической истории любви опубликовал нардеп из фракции "ЕС" Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: "Так звучит ад": Рашисты продолжают вести огонь по заводу "Азовсталь". ВИДЕО

Как их спасти ?!
12.05.2022 17:54 Ответить
це до кого питання ?!...
варто б отримати відповідь, чому так швидко відбулось просування із криму в усіх напрямках півдня і аж до маріуполя?...це ж ланки одного ланцюга...
чи радник арестович уже відповів за все керівництво ?
12.05.2022 18:14 Ответить
Українські медійні організації та журналісти https://imi.org.ua/news/mediaspilnota-zaklykaye-vidstoronyty-vid-uchasti-v-natsmarafonah-prorosijskyh-veduchyh-i45530 звернулись до президента України В.Зеленського та міністра культури та інформаційної політики України О.Ткаченка з приводу участі ведучих, які поширювали проросійську пропаганду, в ефірах телемарафонів, які позиціонуються як національні.
Йдеться, перш за все, про В.Голованова, Т.Мартиросяна, Н.Влащенко, Т.Гончарову, Н.Довгого, В.Полуєва, А.Степанець та А.Даугуле. Підписанти нагадують, що ці ведучі донедавна працювали на каналах, власниками яких були проросійські політики, а інформаційна політика цих каналів базувалася на просуванні кремлівських наративів про «зовнішнє управління» з боку США, «дискримінацію» російської мови, «громадянську війну» на Донбасі, нібито правомірність окупації Криму Росією тощо. Крім того, на каналах проводились марафони про «соросят», були розповіді про «біолабораторії США» та спроби телемостів із Росією.
Автори звернення просять відсторонити цих ведучих від ефірів, забезпечити перевірку цих людей, а до цього часу дати публічну оцінку їхньої участі в національних марафонах.

https://detector.media/community/article/199161/2022-05-12-mediynyky-zaklykaly-zelenskogo-ta-tkachenka-vidstoronyty-kolyshnikh-prorosiyskykh-veduchykh-vid-natsionalnykh-marafoniv/ «Детектор медіа» публікує повний текст звернення
12.05.2022 17:56 Ответить
Вони не просто "ведуть" телемарафон, вони мало не лускаються від щастя, що їх не тільки не відсторонили від ефірів, а навпаки - зробили телезірками, а відсторонили як раз інших, з патріотичних телеканалів. Я бачу в їхніх занадто радісних обличчях якусь зловтіху. Це все дуже неприємно. І це несе в собі загрозу для післявоєнного розвитку України в правильному напрямку.
13.05.2022 04:05 Ответить
Царство Небесне...
12.05.2022 18:02 Ответить
скільки можна читати цю маячню "захисник\ця АЗОВСТАЛI"???? Нафіг це ахметовське чудо їм потрібно??? Вони захисники МАРІУПОЛЯ!!
12.05.2022 20:37 Ответить
 
 