Защитница "Азовстали" потеряла мужа спустя три дня после свадьбы. ВИДЕО
5 мая на заводе "Азовсталь" в окруженном Мариуполе поженились украинский пограничник и женщина из батальона "Азов". Через три дня его убили. Женщина пообещала мужу, что выйдет из осады и будет жить для них обоих.
Видео с рассказом об этой трагической истории любви опубликовал нардеп из фракции "ЕС" Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ.
варто б отримати відповідь, чому так швидко відбулось просування із криму в усіх напрямках півдня і аж до маріуполя?...це ж ланки одного ланцюга...
чи радник арестович уже відповів за все керівництво ?
