Защитница "Азовстали" потеряла мужа спустя три дня после свадьбы. ВИДЕО

5 мая на заводе "Азовсталь" в окруженном Мариуполе поженились украинский пограничник и женщина из батальона "Азов". Через три дня его убили. Женщина пообещала мужу, что выйдет из осады и будет жить для них обоих.

Видео с рассказом об этой трагической истории любви опубликовал нардеп из фракции "ЕС" Владимир Арьев, сообщает Цензор.НЕТ.

