В Буче рашисты подложили в фортепиано 10-летней девочки гранату. ФОТО
Российские оккупанты подложили в фортепиано 10-летней жительницы Бучи подствольную гранату. Благодаря бдительности ее мамы никто не пострадал.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жительница Бучи Татьяна Монько, вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, чудом не сработавшую. Рашистские ублюдки, как всегда, продемонстрировали гору цинизма - подложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащей ее десятилетней дочери.
Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+33 Александр Гриненко
показать весь комментарий13.05.2022 00:34 Ответить Ссылка
+26 Amber
показать весь комментарий13.05.2022 00:29 Ответить Ссылка
+23 Alex Alex #500309
показать весь комментарий13.05.2022 00:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
У того боеприпаса 37 гр вибухівки, а бачив як з безпілотника, українського виробництва , його скидають в люк авто і він прекрасно кладе трьох зразу ?
гАнтон, хорошу людину антоном не називають.
Але сам факт...
Ніде більше нічого не було, тільки там...