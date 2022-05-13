РУС
В Буче рашисты подложили в фортепиано 10-летней девочки гранату. ФОТО

Российские оккупанты подложили в фортепиано 10-летней жительницы Бучи подствольную гранату. Благодаря бдительности ее мамы никто не пострадал.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жительница Бучи Татьяна Монько, вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, чудом не сработавшую. Рашистские ублюдки, как всегда, продемонстрировали гору цинизма - подложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащей ее десятилетней дочери.

Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату", - говорится в сообщении.

В Буче рашисты подложили в фортепиано 10-летней девочки гранату 01
В Буче рашисты подложили в фортепиано 10-летней девочки гранату 02

+33
Каждый кацап должен здохнуть,вместе со своей членинско,сралинской,*********,сатанинской организацией под названием нквд/кгб/фсб.
13.05.2022 00:34
13.05.2022 00:34 Ответить
+26
Дика орда , що тут скажеш 😠
13.05.2022 00:29
13.05.2022 00:29 Ответить
+23
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:34
13.05.2022 00:34 Ответить
Дика орда , що тут скажеш 😠
13.05.2022 00:29
13.05.2022 00:29 Ответить
Або кацапський стиль
13.05.2022 06:18
13.05.2022 06:18 Ответить
Нелюдь кацапська.
13.05.2022 09:18
13.05.2022 09:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:34
13.05.2022 00:34 Ответить
Каждый кацап должен здохнуть,вместе со своей членинско,сралинской,*********,сатанинской организацией под названием нквд/кгб/фсб.
13.05.2022 00:34
13.05.2022 00:34 Ответить
Кожен з орди є нелюдем. Крапка.
13.05.2022 00:40
13.05.2022 00:40 Ответить
Ну і уроди...
13.05.2022 00:52
13.05.2022 00:52 Ответить
ага, а потім охайно розставляла ті кубки та нагороди, я розумію що пропаганда також потрібна але це вже історії з цикло розп'ятого хлопчика
13.05.2022 00:59
13.05.2022 00:59 Ответить
Именно так и есть,найди подробности про ето, и чтоб жертва не увидела подвоха,чтоб сработало, мину хорошо замаскировать надо, это елементарно. Но мама сразу же увидела, что порядок расстановки наград грубо нарушен, а орки думали, что стоит только аккуратно и ровно их поставить на место
13.05.2022 03:29
13.05.2022 03:29 Ответить
Фортепіано - загальна назва клавішних музичних інструментів, до яких відносяться піаніно і рояль.
У того боеприпаса 37 гр вибухівки, а бачив як з безпілотника, українського виробництва , його скидають в люк авто і він прекрасно кладе трьох зразу ?
13.05.2022 12:27
13.05.2022 12:27 Ответить
Антон, первое фото мама сделала после изъятия снаряда. Показала награды своей девочки, а ей есть чем гордиться. Думаю, что непорядок на инструменте, замеченный после возвращения, заставил маму заглянуть во внутрь.
13.05.2022 06:33
13.05.2022 06:33 Ответить
гАнтон, хорошу людину антоном не називають.
13.05.2022 08:44
13.05.2022 08:44 Ответить
То мразь подрашистная -ГАНДОН ☠️🤖👹
13.05.2022 09:04
13.05.2022 09:04 Ответить
А вона і не спрацювала би таким чином .
13.05.2022 01:31
13.05.2022 01:31 Ответить
100% бы сработала
13.05.2022 03:33
13.05.2022 03:33 Ответить
Вона детонується іншим способом.
13.05.2022 09:48
13.05.2022 09:48 Ответить
Для чого ти це ляпнув?
13.05.2022 05:07
13.05.2022 05:07 Ответить
у тебе мозок не спрацював
13.05.2022 08:45
13.05.2022 08:45 Ответить
ЭТОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ !!!
13.05.2022 03:16
13.05.2022 03:16 Ответить
Почитайте про идеологию духовного учителя Путлера- Дугина. Если учесть, что он много лет преподает в военной академии Генштаба геополитику для всего высшего командования Рашки, то ничего удивительного.https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
13.05.2022 06:58
13.05.2022 06:58 Ответить
Россияне конечно твари, но там никто и не мог пострадать, фортепьяно не в состоянии взорвать такую гранату)
13.05.2022 09:10
13.05.2022 09:10 Ответить
Там підривник тільки після пострілу взводиться, якщо не помиляюся...
Але сам факт...
16.05.2022 09:22
16.05.2022 09:22 Ответить
Знайомому з Київської області, орки під ліжко немовля гранату підклали.
Ніде більше нічого не було, тільки там...
13.05.2022 09:24
13.05.2022 09:24 Ответить
Девочке новых побед на конкурсах, новых наград.
13.05.2022 09:27
13.05.2022 09:27 Ответить
Все про бучі ірпені..... А як там справи в Нових Петрівцях? Чи ту трасу рашисти 'не помітили', коли пів області зруйнували?
13.05.2022 14:06
13.05.2022 14:06 Ответить
 
 