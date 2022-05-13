В Буче рашисты подложили в фортепиано 10-летней девочки гранату. ФОТО

Российские оккупанты подложили в фортепиано 10-летней жительницы Бучи подствольную гранату. Благодаря бдительности ее мамы никто не пострадал.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жительница Бучи Татьяна Монько, вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, чудом не сработавшую. Рашистские ублюдки, как всегда, продемонстрировали гору цинизма - подложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащей ее десятилетней дочери.

Благодаря бдительности женщины никто не пострадал, а саперы, которых она вызвала, изъяли и обезвредили гранату", - говорится в сообщении.

