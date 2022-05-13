У Бучі рашисти підклали у фортепіано 10-річної дівчинки гранату. ФОТО

Російські окупанти підклали у фортепіано 10-річної мешканки Бучі підствольну гранату. Завдяки пильності її мами ніхто не постраждав.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканка Бучі Тетяна Монько, повернувшись додому, окрім розгрому виявила ще й смертельну пастку, яка чудом не спрацювала. Рашистські виродки, як завжди, продемонстрували гору цинізму – підклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить її десятирічній доньці.

Завдяки пильності жінки ніхто не постраждав, а сапери, яких вона викликала, вилучили та знешкодили гранату", - йдеться в повідомленні.

