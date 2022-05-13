УКР
У Бучі рашисти підклали у фортепіано 10-річної дівчинки гранату. ФОТО

Російські окупанти підклали у фортепіано 10-річної мешканки Бучі підствольну гранату. Завдяки пильності її мами ніхто не постраждав.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мешканка Бучі Тетяна Монько, повернувшись додому, окрім розгрому виявила ще й смертельну пастку, яка чудом не спрацювала. Рашистські виродки, як завжди, продемонстрували гору цинізму – підклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить її десятирічній доньці.

Завдяки пильності жінки ніхто не постраждав, а сапери, яких вона викликала, вилучили та знешкодили гранату", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Основні злочини у Бучі чинилися там, де стояли кадировці та буряти, - Денісова

У Бучі рашисти підклали у фортепіано 10-річної дівчинки гранату 01
У Бучі рашисти підклали у фортепіано 10-річної дівчинки гранату 02

+33
Каждый кацап должен здохнуть,вместе со своей членинско,сралинской,*********,сатанинской организацией под названием нквд/кгб/фсб.
13.05.2022 00:34 Відповісти
+26
Дика орда , що тут скажеш 😠
13.05.2022 00:29 Відповісти
+23
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:34 Відповісти
Дика орда , що тут скажеш 😠
13.05.2022 00:29 Відповісти
Або кацапський стиль
13.05.2022 06:18 Відповісти
Нелюдь кацапська.
13.05.2022 09:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:34 Відповісти
Каждый кацап должен здохнуть,вместе со своей членинско,сралинской,*********,сатанинской организацией под названием нквд/кгб/фсб.
13.05.2022 00:34 Відповісти
Кожен з орди є нелюдем. Крапка.
13.05.2022 00:40 Відповісти
Ну і уроди...
13.05.2022 00:52 Відповісти
ага, а потім охайно розставляла ті кубки та нагороди, я розумію що пропаганда також потрібна але це вже історії з цикло розп'ятого хлопчика
13.05.2022 00:59 Відповісти
Именно так и есть,найди подробности про ето, и чтоб жертва не увидела подвоха,чтоб сработало, мину хорошо замаскировать надо, это елементарно. Но мама сразу же увидела, что порядок расстановки наград грубо нарушен, а орки думали, что стоит только аккуратно и ровно их поставить на место
13.05.2022 03:29 Відповісти
Фортепіано - загальна назва клавішних музичних інструментів, до яких відносяться піаніно і рояль.
У того боеприпаса 37 гр вибухівки, а бачив як з безпілотника, українського виробництва , його скидають в люк авто і він прекрасно кладе трьох зразу ?
13.05.2022 12:27 Відповісти
Антон, первое фото мама сделала после изъятия снаряда. Показала награды своей девочки, а ей есть чем гордиться. Думаю, что непорядок на инструменте, замеченный после возвращения, заставил маму заглянуть во внутрь.
13.05.2022 06:33 Відповісти
гАнтон, хорошу людину антоном не називають.
13.05.2022 08:44 Відповісти
То мразь подрашистная -ГАНДОН ☠️🤖👹
13.05.2022 09:04 Відповісти
А вона і не спрацювала би таким чином .
13.05.2022 01:31 Відповісти
100% бы сработала
13.05.2022 03:33 Відповісти
Вона детонується іншим способом.
13.05.2022 09:48 Відповісти
Для чого ти це ляпнув?
13.05.2022 05:07 Відповісти
у тебе мозок не спрацював
13.05.2022 08:45 Відповісти
ЭТОМУ НЕТ ПРОЩЕНИЯ !!!
13.05.2022 03:16 Відповісти
Почитайте про идеологию духовного учителя Путлера- Дугина. Если учесть, что он много лет преподает в военной академии Генштаба геополитику для всего высшего командования Рашки, то ничего удивительного.https://www.svoboda.org/a/gde-tsentr-ada-mihail-epshteyn---o-repetitsii-kontsa-sveta/31831918.html
13.05.2022 06:58 Відповісти
Россияне конечно твари, но там никто и не мог пострадать, фортепьяно не в состоянии взорвать такую гранату)
13.05.2022 09:10 Відповісти
Там підривник тільки після пострілу взводиться, якщо не помиляюся...
Але сам факт...
16.05.2022 09:22 Відповісти
Знайомому з Київської області, орки під ліжко немовля гранату підклали.
Ніде більше нічого не було, тільки там...
13.05.2022 09:24 Відповісти
Девочке новых побед на конкурсах, новых наград.
13.05.2022 09:27 Відповісти
Все про бучі ірпені..... А як там справи в Нових Петрівцях? Чи ту трасу рашисти 'не помітили', коли пів області зруйнували?
13.05.2022 14:06 Відповісти
 
 