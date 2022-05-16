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Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Российская техника выглядит лучше, когда она полностью уничтожена, а оружие оккупанта стреляет точнее против них самих в собственности украинских военных", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: "С десяток, по ходу, положили! Этот п#дар-РПГешник по мне в##бал", - бойцы 30-й бригады после боя считают уничтоженных врагов. ВИДЕО

Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 01
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 02
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 03
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 04
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 05
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 06
Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов 07

Автор: 

техника (1757) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+14
Нихрена себе танк порвало. Остались башня и коробка передач 😮
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16.05.2022 23:23 Ответить
+12
Красиво валяеться вата
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16.05.2022 23:17 Ответить
+9
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16.05.2022 23:16 Ответить
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16.05.2022 23:16 Ответить
Красиво валяеться вата
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16.05.2022 23:17 Ответить
Горить,палає техніка ворожа
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16.05.2022 23:20 Ответить
Нихрена себе танк порвало. Остались башня и коробка передач 😮
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16.05.2022 23:23 Ответить
КрасівоЄ.
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16.05.2022 23:29 Ответить
Раніше, коли сирійці знищували асадитськийтанк і кричали «Аллах акбар!» від радощів, то це здавалося неймовірною подією. А зараз наші воїни нищать кацапські шкарабаньки в промислових масштабах наче колорадських жуків.
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16.05.2022 23:35 Ответить
Обгоревшие лапти и проломленная балалайка в кадр не попали, но и так гут!
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16.05.2022 23:35 Ответить
Ой, ви ту башту загубили!

...і ногу також..!

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16.05.2022 23:50 Ответить
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16.05.2022 23:55 Ответить
Какие красочные фото!
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17.05.2022 00:15 Ответить
Дякую Вам, хлопцi!
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17.05.2022 00:30 Ответить
КаZZапу на фото то ли ногу к голову приставило, то ли у него хобот вырос.
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17.05.2022 07:35 Ответить
 
 