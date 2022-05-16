Уничтожена воинами 30-й ОМБр техника российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского опубликовали кадры уничтожения российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Российская техника выглядит лучше, когда она полностью уничтожена, а оружие оккупанта стреляет точнее против них самих в собственности украинских военных", - отмечается в сообщении.
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+14 Krotow
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+12 Денис Власенко #415292
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+9 Fish Man
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