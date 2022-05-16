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Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького опублікували кадри знищення російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади. 

"Російська техніка виглядає краще коли вона вщент знищена, а зброя окупанта стріляє влучніше проти них самих у власності українських військових", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З десяток по ходу вложили! Оцей п#дар-РПГешник по мені в'#бав", - бійці 30-ї бригади після бою рахують знищених ворогів. ВIДЕО

Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 01
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 02
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 03
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 04
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 05
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 06
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів 07

Автор: 

техніка (1869) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+14
Нихрена себе танк порвало. Остались башня и коробка передач 😮
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16.05.2022 23:23 Відповісти
+12
Красиво валяеться вата
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16.05.2022 23:17 Відповісти
+9
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16.05.2022 23:16 Відповісти
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16.05.2022 23:16 Відповісти
Красиво валяеться вата
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16.05.2022 23:17 Відповісти
Горить,палає техніка ворожа
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16.05.2022 23:20 Відповісти
Нихрена себе танк порвало. Остались башня и коробка передач 😮
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16.05.2022 23:23 Відповісти
КрасівоЄ.
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16.05.2022 23:29 Відповісти
Раніше, коли сирійці знищували асадитськийтанк і кричали «Аллах акбар!» від радощів, то це здавалося неймовірною подією. А зараз наші воїни нищать кацапські шкарабаньки в промислових масштабах наче колорадських жуків.
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16.05.2022 23:35 Відповісти
Обгоревшие лапти и проломленная балалайка в кадр не попали, но и так гут!
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16.05.2022 23:35 Відповісти
Ой, ви ту башту загубили!

...і ногу також..!

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16.05.2022 23:50 Відповісти
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16.05.2022 23:55 Відповісти
Какие красочные фото!
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17.05.2022 00:15 Відповісти
Дякую Вам, хлопцi!
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17.05.2022 00:30 Відповісти
КаZZапу на фото то ли ногу к голову приставило, то ли у него хобот вырос.
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17.05.2022 07:35 Відповісти
 
 