14 244 13
Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж
Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького опублікували кадри знищення російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.
"Російська техніка виглядає краще коли вона вщент знищена, а зброя окупанта стріляє влучніше проти них самих у власності українських військових", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Krotow
показати весь коментар16.05.2022 23:23 Відповісти Посилання
+12 Денис Власенко #415292
показати весь коментар16.05.2022 23:17 Відповісти Посилання
+9 Fish Man
показати весь коментар16.05.2022 23:16 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...і ногу також..!