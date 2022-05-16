Знищена воїнами 30-ї ОМБр техніка російських окупантів. ФОТОрепортаж

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Острозького опублікували кадри знищення російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці бригади.

"Російська техніка виглядає краще коли вона вщент знищена, а зброя окупанта стріляє влучніше проти них самих у власності українських військових", - зазначається у повідомленні.

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