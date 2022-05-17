Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО. ФОТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Глава МИД поставил подпись под письмом в штаб-квартиру НАТО во время специальной церемонии. В нем Финляндия обозначила интерес к старту переговоров о членстве в альянсе.
"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", – с юмором заметил министр после подписания заявки.
Как сообщалось, сегодня парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Это решение поддержали 188 избранников из двухсот. Окончательное решение по интеграции должен подписать президент Саули Нииностио.
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+14 vitaliymkua
показать весь комментарий17.05.2022 19:17 Ответить Ссылка
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+8 cimbitep
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Клянчить денег,как и нищие Венгрия,Греция.
Бомж решил рисануться
Перший мав №816
Kuolema venäläiselle Ivanille!