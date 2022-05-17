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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО. ФОТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Глава МИД поставил подпись под письмом в штаб-квартиру НАТО во время специальной церемонии. В нем Финляндия обозначила интерес к старту переговоров о членстве в альянсе.

"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", – с юмором заметил министр после подписания заявки.

Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО 01
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление в НАТО 02

Как сообщалось, сегодня парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО. Это решение поддержали 188 избранников из двухсот. Окончательное решение по интеграции должен подписать президент Саули Нииностио.

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НАТО (10177) Финляндия (991) членство в НАТО (1548)


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Топ комментарии
+14
Всіх переграв. Просто шулер!

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17.05.2022 19:17 Ответить
+8
Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО?
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17.05.2022 19:15 Ответить
+8
раз подали - то вже все вирішено. в противному разі перенесли б дату подачі заявки.
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17.05.2022 19:17 Ответить
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Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО?
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17.05.2022 19:15 Ответить
Ні, верховна рада і президент роблять вигляд, що не знають як це робиться.
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17.05.2022 23:46 Ответить
Толку то, Эрдоган рогом уперся и голос не дасть
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17.05.2022 19:16 Ответить
раз подали - то вже все вирішено. в противному разі перенесли б дату подачі заявки.
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17.05.2022 19:17 Ответить
Прогнут коленом, если от морковки откажется...
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17.05.2022 19:19 Ответить
Ердоган зробить як скаже Байден.
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17.05.2022 19:19 Ответить
Звісно. Але для вигляду трохи повпирається, щоб не впасти в очас своїх громадян.
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18.05.2022 00:10 Ответить
Після купівля Ердоганом комплексів С400 у кацапів, його положення дуже пошатнулось. Ердоган я так розумію сам кандидат на виліт
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17.05.2022 19:50 Ответить
Он никто,нищеброд
Клянчить денег,как и нищие Венгрия,Греция.
Бомж решил рисануться
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17.05.2022 19:52 Ответить
Що ви мелете? Ердоган не всесильний. Домовляться. Нічого він не зробить. Просто поторгуватись вирішив.
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17.05.2022 21:04 Ответить
Всіх переграв. Просто шулер!

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17.05.2022 19:17 Ответить
Козел та хвора людина.
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17.05.2022 19:20 Ответить
Мастєр , непревзойдьонний гуру многоходовочєк . .
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17.05.2022 19:36 Ответить
Всіх на*бав і себе не забув )))
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18.05.2022 00:11 Ответить
Другий дрон E95M, втрачений рф в Україні.

Перший мав №816

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17.05.2022 19:27 Ответить
Onnittelut veljelliselle Suomelle!
Kuolema venäläiselle Ivanille!
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17.05.2022 19:29 Ответить
Даааа, нравится-не нравится ,НАТО приближается ...
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17.05.2022 19:36 Ответить
Получай рашист путя гранату в зад.
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17.05.2022 19:38 Ответить
Це добре. Частину ракет параша перекине.
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17.05.2022 19:39 Ответить
Путин уже дал добро на вступление Финляндии в НАТО. Интересно, а российские пропагандисты уже прекратили войну россии против НАТо в Украине? Ведь они утверджали что в Украине идет война даже не с украинской армией а вообще с НАТО.
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17.05.2022 19:46 Ответить
выпендросы путина будут дорого стоить россии. лучше бы гулял с шойгу по горам
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17.05.2022 19:48 Ответить
паРаша вже пукнула в калюжу, чи ще ні?
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17.05.2022 20:32 Ответить
А Зеленский подал уже заяву в НАТО, чи до сих пор ему НАТО поганэ, бо небо не закрыло и "нас не берут"?
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17.05.2022 21:37 Ответить
Ні. Вата Зелена досі про паралельну реальність мріє. У24 і гарантії гарантов. Ахінея!
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17.05.2022 23:52 Ответить
 
 