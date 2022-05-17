Очільник МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ до НАТО. ФОТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку скандинавської держави на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Очільник МЗС поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У ньому Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в альянсі.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – з гумором зауважив міністр після підписання заявки.





Як повідомлялося, сьогодні парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Це рішення підтримали 188 обранців із двохсот. Остаточне рішення щодо інтеграції має підписати президент Саулі Нііністьо.

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