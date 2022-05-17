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Очільник МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ до НАТО. ФОТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав заявку скандинавської держави на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Очільник МЗС поставив підпис під листом до штаб-квартири НАТО під час спеціальної церемонії. У ньому Фінляндія позначила інтерес до старту перемовин про членство в альянсі.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", – з гумором зауважив міністр після підписання заявки.

Очільник МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ до НАТО 01
Очільник МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ до НАТО 02

Як повідомлялося, сьогодні парламент Фінляндії проголосував за вступ країни до НАТО. Це рішення підтримали 188 обранців із двохсот. Остаточне рішення щодо інтеграції має підписати президент Саулі Нііністьо.

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Автор: 

НАТО (6638) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+14
Всіх переграв. Просто шулер!

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17.05.2022 19:17 Відповісти
+8
Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО?
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17.05.2022 19:15 Відповісти
+8
раз подали - то вже все вирішено. в противному разі перенесли б дату подачі заявки.
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17.05.2022 19:17 Відповісти
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Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО?
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17.05.2022 19:15 Відповісти
Ні, верховна рада і президент роблять вигляд, що не знають як це робиться.
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17.05.2022 23:46 Відповісти
Толку то, Эрдоган рогом уперся и голос не дасть
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17.05.2022 19:16 Відповісти
раз подали - то вже все вирішено. в противному разі перенесли б дату подачі заявки.
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17.05.2022 19:17 Відповісти
Прогнут коленом, если от морковки откажется...
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17.05.2022 19:19 Відповісти
Ердоган зробить як скаже Байден.
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17.05.2022 19:19 Відповісти
Звісно. Але для вигляду трохи повпирається, щоб не впасти в очас своїх громадян.
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18.05.2022 00:10 Відповісти
Після купівля Ердоганом комплексів С400 у кацапів, його положення дуже пошатнулось. Ердоган я так розумію сам кандидат на виліт
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17.05.2022 19:50 Відповісти
Он никто,нищеброд
Клянчить денег,как и нищие Венгрия,Греция.
Бомж решил рисануться
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17.05.2022 19:52 Відповісти
Що ви мелете? Ердоган не всесильний. Домовляться. Нічого він не зробить. Просто поторгуватись вирішив.
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17.05.2022 21:04 Відповісти
Всіх переграв. Просто шулер!

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17.05.2022 19:17 Відповісти
Козел та хвора людина.
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17.05.2022 19:20 Відповісти
Мастєр , непревзойдьонний гуру многоходовочєк . .
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17.05.2022 19:36 Відповісти
Всіх на*бав і себе не забув )))
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18.05.2022 00:11 Відповісти
Другий дрон E95M, втрачений рф в Україні.

Перший мав №816

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17.05.2022 19:27 Відповісти
Onnittelut veljelliselle Suomelle!
Kuolema venäläiselle Ivanille!
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17.05.2022 19:29 Відповісти
Даааа, нравится-не нравится ,НАТО приближается ...
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17.05.2022 19:36 Відповісти
Получай рашист путя гранату в зад.
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17.05.2022 19:38 Відповісти
Це добре. Частину ракет параша перекине.
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17.05.2022 19:39 Відповісти
Путин уже дал добро на вступление Финляндии в НАТО. Интересно, а российские пропагандисты уже прекратили войну россии против НАТо в Украине? Ведь они утверджали что в Украине идет война даже не с украинской армией а вообще с НАТО.
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17.05.2022 19:46 Відповісти
выпендросы путина будут дорого стоить россии. лучше бы гулял с шойгу по горам
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17.05.2022 19:48 Відповісти
паРаша вже пукнула в калюжу, чи ще ні?
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17.05.2022 20:32 Відповісти
А Зеленский подал уже заяву в НАТО, чи до сих пор ему НАТО поганэ, бо небо не закрыло и "нас не берут"?
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17.05.2022 21:37 Відповісти
Ні. Вата Зелена досі про паралельну реальність мріє. У24 і гарантії гарантов. Ахінея!
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17.05.2022 23:52 Відповісти
 
 