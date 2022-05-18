Лесной пожар вспыхнул на Киевщине, спасена женщина, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
В Вышгородском районе Киевской области вблизи села Страхолесье возник лесной пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Киевской области в Фейсбуке.
"Вблизи с.Страхолесье Вышгородского района произошло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается. На месте работают подразделения ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время пожара пожарные спасли местную жительницу с. Страхолесье.
К тушению возгорания были привлечены 26 спасателей личного состава и шесть единиц техники службы. Тушение пожара осложняется изменением порыва ветра.
В Киеве этой ночью на правом берегу тоже был слышен запах горелого.
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Яр Холодний
показать весь комментарий18.05.2022 07:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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