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Лесной пожар вспыхнул на Киевщине, спасена женщина, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Вышгородском районе Киевской области вблизи села Страхолесье возник лесной пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Киевской области в Фейсбуке.

"Вблизи с.Страхолесье Вышгородского района произошло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается. На месте работают подразделения ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время пожара пожарные спасли местную жительницу с. Страхолесье.

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К тушению возгорания были привлечены 26 спасателей личного состава и шесть единиц техники службы. Тушение пожара осложняется изменением порыва ветра.

В Киеве этой ночью на правом берегу тоже был слышен запах горелого.

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Лесной пожар вспыхнул на Киевщине, спасена женщина, - ГСЧС 01

Лесной пожар вспыхнул на Киевщине, спасена женщина, - ГСЧС 02

Автор: 

Киевская область (4239) пожар (5983)


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Так Страхолісся (наскільки мені відомо) - це вже "зона відчуження"!
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18.05.2022 07:58 Ответить
 
 