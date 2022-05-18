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Лісова пожежа спалахнула на Київщині, врятовано жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

У Вишгородському районі Київської області поблизу села Страхолісся виникла лісова пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС Київської області у Фейсбуці.

"Поблизу с.Страхолісся Вишгородського району сталося займання лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється. На місці працюють підрозділи ДСНС України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час пожежі пожежники врятували місцеву мешканку с. Страхолісся.

До гасіння займання було залучено 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки служби. Гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру.

У Києві цієї ночі на правому березі також було чути запах горілого.

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Лісова пожежа спалахнула на Київщині, врятовано жінку, - ДСНС 01

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Лісова пожежа спалахнула на Київщині, врятовано жінку, - ДСНС 02

Автор: 

Київська область (4133) пожежа (4366)


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Так Страхолісся (наскільки мені відомо) - це вже "зона відчуження"!
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18.05.2022 07:58 Відповісти
 
 