Лісова пожежа спалахнула на Київщині, врятовано жінку, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО
У Вишгородському районі Київської області поблизу села Страхолісся виникла лісова пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС Київської області у Фейсбуці.
"Поблизу с.Страхолісся Вишгородського району сталося займання лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється. На місці працюють підрозділи ДСНС України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час пожежі пожежники врятували місцеву мешканку с. Страхолісся.
До гасіння займання було залучено 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки служби. Гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру.
У Києві цієї ночі на правому березі також було чути запах горілого.
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показати весь коментар18.05.2022 07:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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