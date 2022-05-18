Войска РФ обстреляли Сумщину из "Градов". Поврежден частный дом, - Госпогранслужба. ФОТО
Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, российские войска произвели обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры. Насчитано около десятка выстрелов.
"В результате обстрела поврежден частный дом в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной громады", - говорится в сообщении.
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Я бы отправил туда скрытно спецназ, чтобы ночью тихо разобрались с личным составом артиллерийской батареи, которая обстреливает.