Войска РФ обстреляли Сумщину из "Градов". Поврежден частный дом, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, российские войска произвели обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры. Насчитано около десятка выстрелов.

"В результате обстрела поврежден частный дом в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной громады", - говорится в сообщении.







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