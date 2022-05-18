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Войска РФ обстреляли Сумщину из "Градов". Поврежден частный дом, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня ночью враг из "Градов" обстрелял село в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, российские войска произвели обстрел из реактивной системы залпового огня со стороны российского населенного пункта Понуры. Насчитано около десятка выстрелов.

"В результате обстрела поврежден частный дом в одном из населенных пунктов Великописаревской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Сумщину из Градов. Поврежден частный дом, - Госпогранслужба 01
Войска РФ обстреляли Сумщину из Градов. Поврежден частный дом, - Госпогранслужба 02
Войска РФ обстреляли Сумщину из Градов. Поврежден частный дом, - Госпогранслужба 03

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армия РФ (19910) Госпогранслужба (6646) обстрел (28254) Сумская область (3415) ГРАД (281)


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Головне перестати стріляти. Ми не можемо відповісти, бо там Сватів перестануть дивитись.
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18.05.2022 09:43 Ответить
Да ****** вы уже по Брянску и Курску, хватит сопли жевать
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18.05.2022 09:54 Ответить
Тільки удари вглиб мокшанської території градами на відстань до 35-40 км по об'єктах їхньої інфраструктури заспокоїть орків. Ж/д станції, ЛЕП та електропідстанції, водогони та насосні станції, мости, шляхопроводи, склади ГСМЯ та міндобрив.

Будь-яку іншу реакцію вони сприймають як слабкість і будуть далі херачити по нам.

На жаль так склалось, що наше керівництво розуміє психологію мокши лише на рівні корпоративних концертів на дачах у підмосков'ї та банкетів після підписання бізнес-контрактів на випуск телевізійної продукції...
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18.05.2022 10:00 Ответить
А стріляти у відповідь на територію балалайні найвеличнійший лідор заборонив.
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18.05.2022 10:07 Ответить
Спецом провоцируют для ответного обстрела, чтобы был повод подключить ОДКБ (Беларусь в основном) - типа "караул, на нас напали".

Я бы отправил туда скрытно спецназ, чтобы ночью тихо разобрались с личным составом артиллерийской батареи, которая обстреливает.
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18.05.2022 10:32 Ответить
Була Саур-Могила. І знову повторюється історія. Мабуть знову в глаза таваріщю путєну пасматрєть
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18.05.2022 12:17 Ответить
Ответка запрещена?.. ((
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18.05.2022 12:45 Ответить
 
 