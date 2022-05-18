В бою с российскими оккупантами погиб ветеран АТО Сергей Гуссиди. ФОТО

Во время российско-украинской войны погиб ветеран АТО, воин и патриот Украины Сергей Гуссиди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице Николаевского ОИППО.

"Трагическое известие получил коллектив Николаевского областного института последипломного педагогического образования. Во время российско-украинской войны погиб один из лучших педагогов Николаевщины, ветеран АТО, воин и патриот Украины Сергей Гуссиди. Сергей Николаевич родился 2 марта 1981 года. Окончил Николаевский государственный университет им. В. О. Сухомлинского в 2006 году. 2007-2008 год работал на кафедре военной подготовки МГУ им. В. О. Сухомлинского преподавателем методики обучения предмету "Защита Отечества", "Пулевая стрельба", "Рукопашный бой". С 2008 года по май 2014 года работал в ОШ № 10 г. Николаева учителем предмета "Защита Отечества" и физической культуры", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с августа 2014 по август 2015 проходил службу в городе Константиновка Донецкой области в должности командира взвода. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО. С октября 2015 года работал в СОШ №6 учителем предмета "Защита Отечества" и физической культуры. Педагогическое кредо – "Никто кроме нас!" Именно эти слова определяют его отношение к работе в школе.

"До полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Сергей Николаевич возглавлял городскую Общественную организацию "Участники и инвалиды АТО", одним из направлений которой является военно-патриотическое воспитание молодежи. За военно-патриотическое воспитание во внешкольное время с учениками школ г. Николаева был награжден орденом "За заслуги перед Николаевщиной". Также при содействии обороноспособности Украины путем патриотического воспитания был награжден "Знаком уважения" от Министра обороны.

Погиб от рук рашистских захватчиков, защищая территориальную целостность и независимость Украины.

Вечная память и слава отважным ГЕРОЯМ нашего государства! Выражаем искренние соболезнования близким, родным и собратьям Сергея", - отмечается в сообщении.

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