У бою з російськими окупантами загинув ветеран АТО Сергій Гуссіді. ФОТО

Під час російсько-української війни загинув ветеран АТО, воїн та патріот України – Сергій Гуссіді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Миколаївського ОІППО.

"Трагічну звістку отримав колектив Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Під час російсько-української війни загинув один із найкращих педагогів Миколаївщини, ветеран АТО, воїн та патріот України – Сергій Гуссіді. Сергій Миколайович народився 2 березня 1981 року. Закінчив Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського у 2006 році. 2007–2008 рік працював на кафедрі військової підготовки МДУ ім. В. О. Сухомлинського викладачем методики навчання предмета "Захист Вітчизни", "Кульова стрільба", "Рукопашний бій". Із 2008 року по травень 2014 року працював у ЗОШ № 10 м. Миколаєва вчителем предмета "Захист Вітчизни" та фізичної культури", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що із серпня 2014 до серпня 2015 року проходив службу в місті Костянтинівка Донецької області на посаді командира взводу. Брав участь у бойових діях в зоні АТО. Із жовтня 2015 року працював у ЗОШ № 6 вчителем предмета "Захист Вітчизни" та фізичної культури. Педагогічне кредо – "Ніхто крім нас!" Саме ці слова визначають його ставлення до роботи в школі.

"До повномасштабного вторгнення РФ на територію України Сергій Миколайович очолював міську Громадську організацію "Учасники та інваліди АТО", одним із напрямків якої є військово-патріотичне виховання молоді. За військо-патріотичне виховання в позашкільний час з учнями шкіл м. Миколаєва був нагороджений орденом "За заслуги перед Миколаївщиною". Також за сприяння обороноздатності України шляхом патріотичного виховання був нагороджений "Знаком пошани" від Міністра оборони.

Загинув від рук рашистських загарбників, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Вічна пам’ять і слава відважним ГЕРОЯМ нашої держави! Висловлюємо щирі співчуття близьким, рідним та побратимам Сергія", - зазначається в повідомленні.

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