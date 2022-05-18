Россияне заявляют об обстреле Белгородщины со стороны Украины. ФОТО

Мэр Белгорода Гладков сообщает об обстреле села Солохи с территории Украины.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Село Солохи Белгородского района обстреляна со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, в него выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы работают", - пишет Гладков.

Телеграм-канал "Жесть Белгород" публикует фото "прилетевшего в село".

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