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Новости Фото Война
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Россияне заявляют об обстреле Белгородщины со стороны Украины. ФОТО

Мэр Белгорода Гладков сообщает об обстреле села Солохи с территории Украины.

Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Село Солохи Белгородского района обстреляна со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, в него выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы работают", - пишет Гладков.

Телеграм-канал "Жесть Белгород" публикует фото "прилетевшего в село".

Смотрите: Армия РФ использует гражданский аэропорт Белгорода для размещения военных вертолетов, - СМИ. ФОТО

Россияне заявляют об обстреле Белгородщины со стороны Украины 01
Россияне заявляют об обстреле Белгородщины со стороны Украины 02

обстрел (28274) россия (96472) Белгород (458)


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Топ комментарии
+43
сами себе обстреляли
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18.05.2022 14:48 Ответить
+41
Та ти що? Обстріляли? Страшно?
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18.05.2022 14:47 Ответить
+37
Хоч це б була правда, а не кацпи, як всігда по своїх.
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18.05.2022 14:47 Ответить
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*Получи, ватан, гранату!*
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18.05.2022 14:47 Ответить
Та ти що? Обстріляли? Страшно?
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18.05.2022 14:47 Ответить
Хоч це б була правда, а не кацпи, як всігда по своїх.
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18.05.2022 14:47 Ответить
сами себе обстреляли
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18.05.2022 14:48 Ответить
Пітушня руснява ***
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18.05.2022 15:24 Ответить
Та не себе, а Білгородську народну республіку.
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18.05.2022 15:31 Ответить
А что удивительного, война бывает такой.
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18.05.2022 14:48 Ответить
Ну так в Украине же рашистские войска проводящие *спецоперацию* разве не могли стрелять в сторону Рашки с территории Украины?
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18.05.2022 14:48 Ответить
їм нема різниці....cтраждає слобідська україна/слобожанщина/ по обидва боки кордону
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18.05.2022 15:25 Ответить
Разве это было не запланировано Ху...м?
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18.05.2022 14:49 Ответить
вітер задув
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18.05.2022 14:50 Ответить
так давно пора
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18.05.2022 14:50 Ответить
Ну і що?
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18.05.2022 14:50 Ответить
Понятно ,что кацапня балуется. Хотя вообще пох кто туда стреляет. Чем больше тем лучше.
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18.05.2022 14:51 Ответить
Umstvennije potomki Motoroli. V YouTube bil video gde etot ujeban iz granatometa kolbasil po svoim.
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18.05.2022 14:56 Ответить
В наших городах, так бы пофоткали, суки....
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18.05.2022 14:51 Ответить
Пошли в жёппу, ******.
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18.05.2022 14:51 Ответить
Слабенько обстріляли. Немає згорівших свинарників та дохлих кацапів. Нізачьот.
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18.05.2022 14:52 Ответить
фсбшна підробка, скалки валяються один біля одного. Та якось по..ю.
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18.05.2022 14:52 Ответить
нах той ********** тре шоб по ньому стріляли три бомжі там живе.Хай би ***** туди приїхало ото може наші воїни би і пальнули а так це все хфейк чистої води
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18.05.2022 14:52 Ответить
Постановка Мосфильма.
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18.05.2022 14:53 Ответить
Куріть у встановлених місцях!
А то ви путлєролюби хочете і рибку з'їсти і на #уй сісти. Так не бува, путлєру жалійтеся.
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18.05.2022 14:53 Ответить
якби і так а що Мордору тільки можна а нам неззя? це війна або операція по вашому і де там пошкодження? які ж ми ніжні мразі рашистскі "Є інформація про одного постраждалого. Є руйнування". Руйнування це те що на фото щоб ви робили як вас вбивали розтрілювали гвалтували жодного і близько будинку в Мордорі не постраждв а потрібно вже бахнути,хоч не так прикро буде все рівно кажуть що обстрелюємо їх
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18.05.2022 14:53 Ответить
шо, зє!ля штіблєти знімає перед тим як в білих шкарпетках стати на поріг?
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18.05.2022 14:54 Ответить
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18.05.2022 14:54 Ответить
Privet belgorodcam ot ihnego zhe *****. Raznovidnostj rjazanskogo sahara v vide "grada".
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18.05.2022 14:54 Ответить
надеюсь, жертвыесть?
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18.05.2022 14:55 Ответить
судя по фото асфальт .... походу бибка решил отомстить за украинский асфальт, обстреляв рашистский ...
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18.05.2022 15:05 Ответить
А как вы хотели?
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18.05.2022 14:55 Ответить
Кончені орки спочатку гатили по Україні з граду, а потім розвернулася і вгатили сюди ну це просто тупі ідіоти. Я б не здивувався що орк може і по власному будинку вистрілити якщо буде наказ
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18.05.2022 14:56 Ответить
Бред, вы не видели ОБСТРЕЛА...СУКИ...
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18.05.2022 14:56 Ответить
А как, вы, уе%ланы думали? Война там, далеко, у неофашистов? Готовьте жопы и стиральные машины. Скоро придем отбирать.
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18.05.2022 14:57 Ответить
Достатньо вашого ніка , щоб поставити коментар
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18.05.2022 15:09 Ответить
Ху..ло б'є по своїх , щоби чужі боялись
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18.05.2022 14:57 Ответить
И, что? Оно не в курсе, что война? Нет? Ну и долбо..б. Как и вся русня.
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18.05.2022 14:59 Ответить
Йдіть на... То не ми
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18.05.2022 14:59 Ответить
Фсбешні дегенерати навіть не можуть нормально сотню другу орків вбить,щоб хоч було схоже на обстріл. Пора вже нашим ЗСУ асвабадіть пару війскових об'єктів разом з орками.
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18.05.2022 15:00 Ответить
А что случилось?
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18.05.2022 15:01 Ответить
Кто свидетель?
Я свидетель. А что случилось?
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18.05.2022 19:20 Ответить
Хировый выстрел. Это орки бабахнули.
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18.05.2022 15:01 Ответить
А где взрыв? Вижу только металлолом валяется.
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18.05.2022 15:04 Ответить
... даже мусор с урны не сдуло..
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18.05.2022 15:06 Ответить
І що? Громади Сумської області русня щодня обстрілює. Тобто їм можна, а нашим - ні?
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18.05.2022 15:05 Ответить
Звичайно, почерк терориста кацапа сріляти по містах, навіть своїх. Як тільки кацапи відмовляються йти воювати проти України, так кацап насипле їм ракет з "градів" і "ураганів", щоб боялися і йшли захищатися від України. Так вони 8 років робили в Донецькій і Луганській областях.
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18.05.2022 15:05 Ответить
deshovaja postanovka # a vy dakazhite
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18.05.2022 15:07 Ответить
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18.05.2022 15:12 Ответить
Да, ми в"їпали...ну і шо...?
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18.05.2022 15:19 Ответить
И где там руйнування?
Эта ямочка в асфальте шо ли?
Идите вы накуй с такими " обстрелами" .
Эти телепомойные " обстрелы" засуньте себе в задницу.
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18.05.2022 15:19 Ответить
нє одну хвилиночку село Солохи це що за кацапська назва українського села
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18.05.2022 15:19 Ответить
Чому досі не знищуються кацапські міста із кацапським населенням? Який сенс тоді взагалі воювати? Щоб кацапська худоба жила собі поживала? Коли тисячі будинків в Україні знищено? Якщо керівництво України сцит це робити, нехай іде нах*й.
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18.05.2022 15:23 Ответить
так сильно їсти хочєццв шо аж асфальт порєпалса
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18.05.2022 15:28 Ответить
Это просто болванка.
Такими болванками рашисты часто обстреливали спальные районы салтовки.
Если попадало в дом то пробивало стены и перекрытия. Если во двор то ударной волной выносило стёкла.
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18.05.2022 15:30 Ответить
То не самі по собі кацапи стріляють, а по Білгородській народній республіці.
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18.05.2022 15:34 Ответить
Зато вам Крыш!
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18.05.2022 15:58 Ответить
секретний бункєр путіна в Солохах, млять))

З.І. А шо то за "попандополо" на другому фото, сам путін з бункера вискочив..)))...
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18.05.2022 16:00 Ответить
Размечтались,наш я НеВтик боится перднуть в их сторону.
Зашугали гыроя.
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18.05.2022 16:00 Ответить
Це був хлопок. Напевно хтось перепутав сторони і пальнув не туди. Пити меньше треба.
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18.05.2022 16:09 Ответить
опять алкашня в белой горячке бредит.....
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18.05.2022 16:11 Ответить
Бимба была на учениях и заблудилась
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18.05.2022 16:16 Ответить
Візитівки Яроша поряд не було?
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18.05.2022 16:16 Ответить
аккуратная дырка в земле без обожженой земли. с вставленым куском железа.
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18.05.2022 16:20 Ответить
І це ямка тюху, от в Маріуполі ото ямка яку зробила раша військовий зайшов і став маленький а тут навіть огорожа не помічена за 3 метри
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18.05.2022 16:23 Ответить
Нехай звикають
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18.05.2022 16:27 Ответить
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18.05.2022 16:49 Ответить
то голуб насрав які то обстріли
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18.05.2022 17:01 Ответить
Там так і було...
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18.05.2022 17:14 Ответить
Як щоб було це так, то монголо-татари требо мовчки це з'їсти! Може у нас теж спецоперція "Заткни ***** в гузно", Білгород теж Україна! Як казала моржова звізда, мусить бути істрічна справедливість! На жаль, поки ще рано...
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18.05.2022 17:26 Ответить
шото "воронка" маловата и следов осколков нет.
с "воронки" торчит кусок стальной трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана.
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18.05.2022 17:49 Ответить
когда по мосве *****?!
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18.05.2022 18:30 Ответить
 
 