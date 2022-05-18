Россияне заявляют об обстреле Белгородщины со стороны Украины. ФОТО
Мэр Белгорода Гладков сообщает об обстреле села Солохи с территории Украины.
Об этом он написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Село Солохи Белгородского района обстреляна со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, в него выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы работают", - пишет Гладков.
Телеграм-канал "Жесть Белгород" публикует фото "прилетевшего в село".
Топ комментарии
+43 Руслан Жгун
показать весь комментарий18.05.2022 14:48 Ответить Ссылка
+41 Владислав Христенко
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+37 вставай
показать весь комментарий18.05.2022 14:47 Ответить Ссылка
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А то ви путлєролюби хочете і рибку з'їсти і на #уй сісти. Так не бува, путлєру жалійтеся.
Я свидетель. А что случилось?
Эта ямочка в асфальте шо ли?
Идите вы накуй с такими " обстрелами" .
Эти телепомойные " обстрелы" засуньте себе в задницу.
Такими болванками рашисты часто обстреливали спальные районы салтовки.
Если попадало в дом то пробивало стены и перекрытия. Если во двор то ударной волной выносило стёкла.
З.І. А шо то за "попандополо" на другому фото, сам путін з бункера вискочив..)))...
Зашугали гыроя.
с "воронки" торчит кусок стальной трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана.