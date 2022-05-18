Росіяни заявляють про обстріл Бєлгородщини з боку України. ФОТО
Мер Бєлгорода Гладков повідомляє про обстріл села Солохи з території України.
Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Село Солохи Білгородського району обстріляне з боку України. Очільник поселення зараз перебуває на місці, до нього виїхав голова району Володимир Перцев. Є інформація про одного постраждалого. Є руйнування. Оперативні служби працюють", - пише Гладков.
Телеграм-канал "Жесть Белгород" публікує фото "того, що прилетіло у село".
Топ коментарі
+43 Руслан Жгун
показати весь коментар18.05.2022 14:48 Відповісти Посилання
+41 Владислав Христенко
показати весь коментар18.05.2022 14:47 Відповісти Посилання
+37 вставай
показати весь коментар18.05.2022 14:47 Відповісти Посилання
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А то ви путлєролюби хочете і рибку з'їсти і на #уй сісти. Так не бува, путлєру жалійтеся.
Я свидетель. А что случилось?
Эта ямочка в асфальте шо ли?
Идите вы накуй с такими " обстрелами" .
Эти телепомойные " обстрелы" засуньте себе в задницу.
Такими болванками рашисты часто обстреливали спальные районы салтовки.
Если попадало в дом то пробивало стены и перекрытия. Если во двор то ударной волной выносило стёкла.
З.І. А шо то за "попандополо" на другому фото, сам путін з бункера вискочив..)))...
Зашугали гыроя.
с "воронки" торчит кусок стальной трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана.