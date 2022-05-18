Росіяни заявляють про обстріл Бєлгородщини з боку України. ФОТО

Мер Бєлгорода Гладков повідомляє про обстріл села Солохи з території України.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Солохи Білгородського району обстріляне з боку України. Очільник поселення зараз перебуває на місці, до нього виїхав голова району Володимир Перцев. Є інформація про одного постраждалого. Є руйнування. Оперативні служби працюють", - пише Гладков.

Телеграм-канал "Жесть Белгород" публікує фото "того, що прилетіло у село".

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