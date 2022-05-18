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В Чернобыльской зоне горит лес. Огнем охвачено 1500 га. ФОТО

пожежа,ліс

В Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве. Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

В ГАЗО заявляют, что это самый большой с начала года пожар, а также  информируют, что существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой, ветреной погоды, а также наличием большого количества оставленных российскими оккупантами мин и сигнальных ракет, которые взрываются и становятся дополнительными источниками пожаров.

"В данный момент имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации - похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", - сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Система мониторинга радиационного фона в Чернобыльской зону не работает, - ГАЗО

Также сообщается, что радиационный фон находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева - как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с.Страхолесье за ​​пределами зоны отчуждения.

В Чернобыльской зоне горит лес. Огнем охвачено 1500 га 01

лес (633) пожар (5985) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280)


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Добре, що от дощ пішов сьогодні...
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18.05.2022 16:39 Ответить
Так і вітер теж? Чи це лише в Одесі вітер?
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18.05.2022 18:10 Ответить
Ну вітер був, але у Києві весь ранок капало, може і в зоні ЧАЕС теж...
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18.05.2022 22:08 Ответить
kacapy. 100%
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18.05.2022 16:51 Ответить
Вороги підпалили. Тайга не горить?
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18.05.2022 17:00 Ответить
Знову свої уйо..бки спалюють минулорічну траву? А так, щоб по сраці надати, не можна?
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18.05.2022 17:31 Ответить
За підпали - конфіскація майна і в'язниця !!!
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18.05.2022 18:06 Ответить
А меня запарило то, что косят траву и не уберают и она сохнет. А потом каждый у....бок кидает окурки и она горит. Если уж покасил траву так убери ее а не оставляй срач за собой.
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18.05.2022 18:56 Ответить
 
 