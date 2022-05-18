В Чернобыльской зоне горит лес. Огнем охвачено 1500 га. ФОТО

В Чернобыльской зоне отчуждения 18 мая произошел пожар в Опачицком лесничестве. Радиационное состояние в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

В ГАЗО заявляют, что это самый большой с начала года пожар, а также информируют, что существенно повысился уровень пожарной опасности в связи с началом сухой, ветреной погоды, а также наличием большого количества оставленных российскими оккупантами мин и сигнальных ракет, которые взрываются и становятся дополнительными источниками пожаров.

"В данный момент имеем самый большой за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачицком лесничестве. Тушение осложнено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации - похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин", - сообщают в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

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Также сообщается, что радиационный фон находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева - как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с.Страхолесье за ​​пределами зоны отчуждения.