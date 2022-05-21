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Новости Фото Война
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Полуобнаженная активистка на дорожке Каннского фестиваля протестовала против изнасилования украинок россиянами. ФОТО

Женщина вышла на красную дорожку, по которой дефилировали звезды, с надписью "Хватит нас насиловать" на окрашенной в цвета украинского флага груди.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Женщина скандировала: "Не насилуйте нас!", но охрана вывела ее с красной дорожки.

Представители фестиваля не комментировали эту ситуацию.

По словам французской феминистской организации SCUM, акцию протеста организовала их активистка.

"Активистка SCUM вышла на красную дорожку фестиваля #Cannes2022, чтобы осудить сексуальное насилие над украинскими женщинами в условиях войны", – прокомментировала организация в Twitter.

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Полуобнаженная активистка на дорожке Каннского фестиваля протестовала против изнасилования украинок россиянами 01
Полуобнаженная активистка на дорожке Каннского фестиваля протестовала против изнасилования украинок россиянами 02

Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

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До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.

изнасилование (917) Канны (49) протест (5858) Франция (3506)


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Топ комментарии
+45
Правильно. Підтримую протест.
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21.05.2022 13:28
+23
Посимпатишнее на порнхабе ищи. Активистка по другой теме работает.
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21.05.2022 13:34
+15
"Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію. ."
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
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21.05.2022 13:35
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Правильно. Підтримую протест.
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21.05.2022 13:28 Ответить
І це вони 2,5 місяця не бачились"!
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21.05.2022 14:30 Ответить
- Зброю!!!
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21.05.2022 21:34 Ответить
а я ні, нема чого наш прапор на голі сіські рисувати, протест що, має обов"язково бути таким вульгарним, от обов"язково треба заголитися? та вона тим "протестом" звела на нівець саму ідею протеста.
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21.05.2022 23:20 Ответить
Підтримуєш? Отлічно. Давай, роздягайся, показуй всім цицькі.

Це Канни, розумієш? Там треба воювати мозком за емоції людей, показати фільм, що змінить світосприйняття, провести якийсь благодійний захід, щоб привернути увагу та може ще й грошей зібрати. А такі "протести" роблять протилежне - відвертають людей від проблеми, як від бомжа.
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22.05.2022 11:40 Ответить
Посимпатишнее на порнхабе ищи. Активистка по другой теме работает.
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21.05.2022 13:34 Ответить
Тіктокер ДонДон ти що, моралістка Федишин?
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21.05.2022 13:49 Ответить
любиш гратися в дівчаток? чи може церква щось дурне пропонує? а тепер повідом щось про Федишин
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21.05.2022 13:59 Ответить
Може для тебе повинна була Анджеліна Джолі це зробити?
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21.05.2022 13:47 Ответить
У Анджеліни Джолі вистачило би розуму не робити це так.
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21.05.2022 23:31 Ответить
Тобі твоя козломорда самка не дає, бо не пішов на спєцапірацию?
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21.05.2022 13:52 Ответить
свинорашистські прищаві боти пожвавились, пофапуя однією рукою, а іншою заробляя копійчину на ботофермах
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21.05.2022 13:59 Ответить
О, бачите! Вже і про вчинені рашистами зґвалтування ніхто не думає - спорять про цицьки і пристойність акції. Як добре працює російська багатоходовочка.
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21.05.2022 14:09 Ответить
да уж молодець, на сіські наш прапор нарисувала, дякую що хоч не на щоб протестувати не обов"язково до гола роздягатися, всі дивляться на її сіські і забули вже за протест.
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21.05.2022 23:23 Ответить
Що тебе не влаштовує, правда в очі коле, як рашисти фашисти гвалтувати українських жінок, показана гола правда.
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22.05.2022 23:06 Ответить
"Представники фестивалю не прокоментували цю ситуацію. ."
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
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21.05.2022 13:35 Ответить
Він розхвалював Абрамовича, так само, як і Зеленський.
Казав, що Абрамович за мир, а тому Абрамовичу треба залишити всі його гроші. )))
От тільки якось дивно, - яким чином гроші Абрамовича стосуються до миру в Україні?
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21.05.2022 14:54 Ответить
Абрамович кине копійку на підтримку "гучності" своїх рупорів-миротворців)
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21.05.2022 22:49 Ответить
Судячи з новини, французькі феміністичні організації працюють тільки на проплачених акціях. Волонтьорити аби допомогти українцям, як ця героїня, ніхто з жабоїдок не хоче.
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21.05.2022 13:40 Ответить
З новини ніяк не витікає продукт вашого лайномета. Дурне питання з дупи у вашому стилі: клаводрочере, ти до хера наволонтерив для допомоги сирійським біженцям або жертвам хунти у М'янмі?
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21.05.2022 14:17 Ответить
а на чорта волонтерити, допомогати, може пан хоче щоб вони ще першу феміністську сотню сформували і відправили до України добровольцям жінок захищати? дідька лисого, голі побігають, задниці провітрять і ладно буде.
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21.05.2022 23:25 Ответить
Кацапські гроші можуть бути причетні до вашого коментаря, який переймається спокоєм зажерливих еліт, що запрошують москальських митців.
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21.05.2022 14:26 Ответить
На фоне ШИКАРНО-РОцкошных КОСТЮМОф и Платьефф, це суцільне ***********. Порушення Гламуррного КОМфорту.
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21.05.2022 14:15 Ответить
та гламурний комфорт такі види бачив що ну, це порушення громадського спокою скорше ніж комфорту, але мені дуже неприємно що наш прапор на сіськах, це неприпустимо, цього не можна позволяти бо іншим разом вона його на сраку собі нарисує.
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21.05.2022 23:27 Ответить
при всем моем сочуствии к жертвам изнасилований, - некоторые другие только ищут повод раздеться. как день взятия бастилии.
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21.05.2022 14:22 Ответить
росіянин зґвалтував дитину та записав це на відео. росіяни все одно заперечують. російської культури не існує.
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21.05.2022 15:00 Ответить
але російська антикультура існує, і мається добре. так от на сіськах малювати наш прапор - це антикультура.
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21.05.2022 23:28 Ответить
не существует росии, есть мордор!
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21.05.2022 15:46 Ответить
ті "феміністки" обкакають будь-яку ідею, бо з них феміністки як з гівна куля, грантожери нещасні. Справжні феміністки сіськами не трусять, а по-справжньому допомогають жінкам, які опинилися в біді. Допомогають і нічого за це не вимогають. І звісно ж про них мало хто знає, і на них майже не лиється світло змі і гранти теж якось обходять їх стороною.
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21.05.2022 23:35 Ответить
А ПОЧЕМУ ПРОСТО КТО ТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ НЕ ОДЕЛСЯ В ВЕЩИ С ТАКИМИ НАДПИСЯМИ, МОЖЕТ И ОТ УКРАИНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ !!!???
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22.05.2022 10:17 Ответить
позорище. Я думал, что это опять эти наши "феминистки на экспорт", которые раньше везде самопиарились, как их? "Фемен", кажется. Но в этот раз похоже какие-то другие их ментальные последователи хотят свой кусочек геростратовой славы.
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22.05.2022 11:33 Ответить
 
 