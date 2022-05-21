Полуобнаженная активистка на дорожке Каннского фестиваля протестовала против изнасилования украинок россиянами. ФОТО

Женщина вышла на красную дорожку, по которой дефилировали звезды, с надписью "Хватит нас насиловать" на окрашенной в цвета украинского флага груди.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Женщина скандировала: "Не насилуйте нас!", но охрана вывела ее с красной дорожки.

Представители фестиваля не комментировали эту ситуацию.

По словам французской феминистской организации SCUM, акцию протеста организовала их активистка.

"Активистка SCUM вышла на красную дорожку фестиваля #Cannes2022, чтобы осудить сексуальное насилие над украинскими женщинами в условиях войны", – прокомментировала организация в Twitter.

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Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".

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До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.