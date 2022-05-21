Полуобнаженная активистка на дорожке Каннского фестиваля протестовала против изнасилования украинок россиянами. ФОТО
Женщина вышла на красную дорожку, по которой дефилировали звезды, с надписью "Хватит нас насиловать" на окрашенной в цвета украинского флага груди.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".
Женщина скандировала: "Не насилуйте нас!", но охрана вывела ее с красной дорожки.
Представители фестиваля не комментировали эту ситуацию.
По словам французской феминистской организации SCUM, акцию протеста организовала их активистка.
"Активистка SCUM вышла на красную дорожку фестиваля #Cannes2022, чтобы осудить сексуальное насилие над украинскими женщинами в условиях войны", – прокомментировала организация в Twitter.
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Нагадаємо, 75-й Каннський фестиваль відкрився 17 травня і триватиме до 28 травня. Фестиваль піддали критиці через те, що у ньому брав участь фільм росіянина Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського".
До війни в Україні також привернув увагу президент Зеленський, який виступив на церемонії відкриття кінофестивалю.
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Це Канни, розумієш? Там треба воювати мозком за емоції людей, показати фільм, що змінить світосприйняття, провести якийсь благодійний захід, щоб привернути увагу та може ще й грошей зібрати. А такі "протести" роблять протилежне - відвертають людей від проблеми, як від бомжа.
Та це й не дивно.
Ці організатори ще запрошують для участі ось таких як цей режисер рашист-
"Зокрема, Серебренніков висловився проти «скасування» російської культури через напад РФ на Україну та закликав допомагати сім'ям російських військових і росіянам-переселенцям, а також пом'якшити санкції проти російських олігархів."
Казав, що Абрамович за мир, а тому Абрамовичу треба залишити всі його гроші. )))
От тільки якось дивно, - яким чином гроші Абрамовича стосуються до миру в Україні?