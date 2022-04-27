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Отримано вже приблизно 400 звернень про випадки зґвалтування російськими окупантами, - Денісова

зґвалтування

До Офісу омбудсмена надходять звернення від громадян про випадки сексуального насильства з боку російських загарбників. На сьогодні таких звернень уже приблизно 400.

Про це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю "Суспільне Новини", відео якого вона розмістила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З Херсонської області наразі є такі звернення. Там, де зв'язок поновлюється, там люди і розповідають. А якщо немає зв’язку – то як вони зателефонують?" - сказала Денісова.

За її словами, дзвінки на "гарячу лінію" уповноваженого щодо необхідності отримання психологічної допомоги почали надходити, коли наприкінці березня українські військові почали визволяти міста Київської області і жителі змогли спокійно вийти з підвалів. Люди зізнавалися, що стали жертвами сексуального насильства з боку загарбників.

Таких звернень Офіс омбудсмена отримав з 1 по 14 квітня близько 400, і вони продовжують надходити, зазначила Денісова.

"Наші 5 психологів не справляються з цим навантаженням. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у 2 рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні", - наголосила омбудсмен.

За її словами, завдання Офісу омбудсмена - зафіксувати такі факти, визначити відповідність дій російських загарбників міжнародному гуманітарному праву і дотриманню Женевських конвенцій та протоколів до них, та розповісти про це світу. Слідчі дії робитимуться трохи згодом.

Уповноважена також висловила думку, що пережите сексуальне насильство може вплинути на бажання або здатність дівчат і жінок народжувати дітей, і це має ознаки геноциду.

Читайте: Британія і Канада спільно домагатимуться відповідальності для російських військових, які чинили сексуальне насильство в Україні

Автор: 

армія рф (17551) Денісова Людмила (883) зґвалтування (388)


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Це ті хто вижили, скількох вони замордували й спалили по всій Україні ми не дізнаємось.
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27.04.2022 07:39 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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27.04.2022 07:45 Відповісти
Без різниці 13-е зараз сторіччя чи 21-е, без різниці що тримае у руці загарбник, сокиру чи новітній автомат, Орда залишаеться Ордою.
Технологіі змінюються, людина незмінна.
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27.04.2022 07:53 Відповісти
от да. то були завшивлені і неграмотні, чЛенін їх уже й читати навчив, але не допомогла вєлікая руССкая літєратура холопам і скотам. які були, такі й лишилися.
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27.04.2022 08:00 Відповісти
Ця Денисов - вилупок Зевлади, сидить на міністерські посаді, отримує велику зарплату і жахає нас відомими фактами і статистикою, а сама спромоглася набрати лише 5 психологів(бо ж дефіцитна у нас ця спеціальність!) і щось РЕКОМЕНДУВАТИ ООН! Балаболка і дешева потвора.
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27.04.2022 08:12 Відповісти
Прежде, чем что-то царапать на клаве, хоть не поленись немного ознакомиться с материалом.
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова - українська політична та державна діячка. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт». Міністр праці та соціальної політики України у другому уряді Юлії Тимошенко, міністр соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка.
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27.04.2022 10:53 Відповісти
хоть одного насильника - поймали засудили наказали? зеленский обещал лично каждого найти и наказать - ждемс ..
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27.04.2022 08:25 Відповісти
Некоторых уже наказали когда они удирали от Киева,прибыли в Воронеж уже без возможности насиловать причем совсем..
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27.04.2022 08:38 Відповісти
 
 