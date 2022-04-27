Получено уже около 400 обращений о случаях изнасилования российскими оккупантами, - Денисова

В Офис омбудсмена поступают обращения от граждан о случаях сексуального насилия со стороны российских захватчиков. На сегодняшний день таких обращений уже примерно 400.

Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью "Суспільне Новини", видео которого она разместила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из Херсонской области есть такие обращения. Там, где связь возобновляется, там люди и рассказывают. А если нет связи – то как они позвонят?" – сказала Денисова.

По ее словам, звонки на "горячую линию" уполномоченного по необходимости получения психологической помощи начали поступать, когда в конце марта украинские военные стали освобождать города Киевской области и жители смогли спокойно выйти из подвалов. Люди признавались, что стали жертвами сексуального насилия со стороны захватчиков.

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Такие обращения Офис омбудсмена получил с 1 по 14 апреля около 400, и они продолжают поступать, отметила Денисова.

"Наши 5 психологов не справляются с этой нагрузкой. Так что я высказала просьбу ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в 2 раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые и днем ​​и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшные", - подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, задача Офиса омбудсмена – зафиксировать такие факты, определить соответствие действий российских захватчиков международному гуманитарному праву и соблюдению Женевских конвенций и протоколов к ним и рассказать об этом миру. Следственные действия будут производиться чуть позже.

Уполномоченная также выразила мнение, что пережитое сексуальное насилие может повлиять на желание или способность девушек и женщин рожать детей, что имеет признаки геноцида.

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