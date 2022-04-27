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Получено уже около 400 обращений о случаях изнасилования российскими оккупантами, - Денисова

зґвалтування

В Офис омбудсмена поступают обращения от граждан о случаях сексуального насилия со стороны российских захватчиков. На сегодняшний день таких обращений уже примерно 400.

Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью "Суспільне Новини", видео которого она разместила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из Херсонской области есть такие обращения. Там, где связь возобновляется, там люди и рассказывают. А если нет связи – то как они позвонят?" – сказала Денисова.

По ее словам, звонки на "горячую линию" уполномоченного по необходимости получения психологической помощи начали поступать, когда в конце марта украинские военные стали освобождать города Киевской области и жители смогли спокойно выйти из подвалов. Люди признавались, что стали жертвами сексуального насилия со стороны захватчиков.

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Такие обращения Офис омбудсмена получил с 1 по 14 апреля около 400, и они продолжают поступать, отметила Денисова.

"Наши 5 психологов не справляются с этой нагрузкой. Так что я высказала просьбу ЮНИСЕФ, чтобы они увеличили почти в 2 раза количество психологов, чтобы и помощь была качественной, и чтобы не было выгорания, в том числе этих психологов, которые и днем ​​и ночью получают такие обращения. И эти случаи очень страшные", - подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, задача Офиса омбудсмена – зафиксировать такие факты, определить соответствие действий российских захватчиков международному гуманитарному праву и соблюдению Женевских конвенций и протоколов к ним и рассказать об этом миру. Следственные действия будут производиться чуть позже.

Уполномоченная также выразила мнение, что пережитое сексуальное насилие может повлиять на желание или способность девушек и женщин рожать детей, что имеет признаки геноцида.

Также читайте: Изнасилование женщин в Киевской области было массовым, десятки пострадавших обращаются за помощью, - Денисова

Автор: 

армия РФ (19400) Денисова Людмила (996) изнасилование (920)


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Це ті хто вижили, скількох вони замордували й спалили по всій Україні ми не дізнаємось.
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27.04.2022 07:39 Ответить
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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27.04.2022 07:45 Ответить
Без різниці 13-е зараз сторіччя чи 21-е, без різниці що тримае у руці загарбник, сокиру чи новітній автомат, Орда залишаеться Ордою.
Технологіі змінюються, людина незмінна.
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27.04.2022 07:53 Ответить
от да. то були завшивлені і неграмотні, чЛенін їх уже й читати навчив, але не допомогла вєлікая руССкая літєратура холопам і скотам. які були, такі й лишилися.
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27.04.2022 08:00 Ответить
Ця Денисов - вилупок Зевлади, сидить на міністерські посаді, отримує велику зарплату і жахає нас відомими фактами і статистикою, а сама спромоглася набрати лише 5 психологів(бо ж дефіцитна у нас ця спеціальність!) і щось РЕКОМЕНДУВАТИ ООН! Балаболка і дешева потвора.
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27.04.2022 08:12 Ответить
Прежде, чем что-то царапать на клаве, хоть не поленись немного ознакомиться с материалом.
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова - українська політична та державна діячка. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт». Міністр праці та соціальної політики України у другому уряді Юлії Тимошенко, міністр соціальної політики в уряді Арсенія Яценюка.
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27.04.2022 10:53 Ответить
хоть одного насильника - поймали засудили наказали? зеленский обещал лично каждого найти и наказать - ждемс ..
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27.04.2022 08:25 Ответить
Некоторых уже наказали когда они удирали от Киева,прибыли в Воронеж уже без возможности насиловать причем совсем..
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27.04.2022 08:38 Ответить
 
 