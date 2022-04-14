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Новости Война
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Денисова (996) изнасилование (909) Киевская область (3927)

Изнасилование женщин в Киевской области было массовым, десятки пострадавших обращаются за помощью, - Денисова

насильство,згвалтування

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть все основания говорить, что случаи изнасилований на захваченных войсками РФ территориях носили массовый характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рассказывала о 25 женщинах, которых содержали в подвале в Буче с 14 до 24 лет. Сейчас девять беременных", - отметила она.

По словам Денисовой, женщины, подвергшиеся сексуальному насилию от вражеских солдат, после получения помощи разъезжаются и узнают о беременности уже за границей, где получают убежище как беженцы.

"Мы знаем один случай в Польше, где уже запрещены манипуляции. Там этот вопрос (аборт. - Ред.) решают правозащитные организации. Очень тяжело женщине думать о том, что она будет рожать ребенка от так поступившего с ней агрессора", - добавила омбудсмен.

Также, добавила она, большинство изнасилованных женщин не хотят об этом рассказывать, поэтому известна лишь часть таких преступлений. И, хотя точное количество произошедших в настоящее время изнасилований назвать невозможно, Денисова утверждает, что есть основания говорить, что эти преступления являются массовыми.

Денисова рассказала, что часть историй поступает от пострадавших женщин, а часть известна от психологов, которым звонят жертвы насилия.

Также смотрите: Жена оккупанта – мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДИО
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Топ комментарии
+17
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14.04.2022 18:12
+11
Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
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14.04.2022 18:11
+7
Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
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14.04.2022 18:39
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Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
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14.04.2022 18:11 Ответить
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14.04.2022 18:12 Ответить
це все хірня, хай зброю дають!!!
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14.04.2022 18:12 Ответить
Щоби зброї було більше, на політиків мають тиснути їх виборці. Які починають це робити у відповідь на подібні акції. Самі дівчата, що вийшли до посольства, зброю вам надати не можуть.
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14.04.2022 18:22 Ответить
саме так це працює в демократичному світі,політики там обираються виборцями і ті зважають на настрої суспільства на відміну від закритих авторитарних суспільств де вирішує верхівка.
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14.04.2022 18:32 Ответить
Розповідали, що гвалтували двомісячну дівчинку зубною щіткою.
Уявляєте...
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14.04.2022 18:17 Ответить
Вам, здається, було б комфортно на московії. Невже ви розділяєте їх смаки?
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14.04.2022 18:24 Ответить
им не привыкать, будут похрюкивать от удовольствия
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14.04.2022 18:24 Ответить
Ти мабуть сам ще той хряк. І тому в тебе свинячі асоціації.
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14.04.2022 18:30 Ответить
Психічно здорова особа не здатна прийняти таку пропозицію. Мені Вас навіть шкода - можливо жінки не любили а грошей на "подруг" не вистачало...
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14.04.2022 18:27 Ответить
ти придурок? гвалтують і вбивають расіяни, а не расіян
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14.04.2022 18:30 Ответить
Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
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14.04.2022 18:39 Ответить
так пусть делают аборт
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14.04.2022 19:24 Ответить
В Польше закон не позволяет. Надо ехать делать в другую страну.
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14.04.2022 20:47 Ответить
поляки сдурели по этому вопросу
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15.04.2022 00:49 Ответить
 
 