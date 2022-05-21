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Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области. ФОТОрепортаж

В Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции эксгумировали тела 6 российских военнослужащих для их передачи в соответствии с международными процедурами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах, без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось раскопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", – написал Болвинов.

"Всего было найдено 6 трупов в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С.", – добавил он.

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Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области 01

По его словам, российские военные похоронили местные жители.

"Когда мы допросили местных жителей, то узнали, что похоронили местные, потому что это "по-православному", - сказал Болвинов.

Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области 02

Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области 03

армия РФ (19210) ликвидация (3536) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+69
ні, відкопати і викинути закордон, бо потім почнеться: "ета наша зємля, тут пахаронєн мой дєд/брат/син"
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21.05.2022 13:53
+31
просто херасимова якобы с почестями (но тайно) похоронили на срасеи, в екатеринбурге...
интересно.. кого ж там прикопали?

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21.05.2022 14:01
+30
это нога, кого надо нога(с)
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21.05.2022 13:50
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это нога, кого надо нога(с)
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21.05.2022 13:50 Ответить
перше фото - супер !!!!

трава проросла крізь кацапські яйці

вас же попереджали що саме так і буде
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21.05.2022 14:09 Ответить
після війни ногайці заберуть. щас апácна.
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21.05.2022 14:54 Ответить
Немає куди гроші витрачати, зарили і забули, нехай гниє
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21.05.2022 13:50 Ответить
ні, відкопати і викинути закордон, бо потім почнеться: "ета наша зємля, тут пахаронєн мой дєд/брат/син"
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21.05.2022 13:53 Ответить
так само, як москалі побачили берези в Україні...і падлюка кацапська,каже бєрьозкі рускіє..шляк трафить..та шоб ви висіли на них
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21.05.2022 14:08 Ответить
пан має рацію, спочатку будуть на могилку їздити, потім монументи тут свої поставлять, а там вже й "замироточить" место скрєпноє, нахоженноє, і будуть тут таскатися.
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21.05.2022 17:28 Ответить
та й нехай лежать..
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21.05.2022 13:52 Ответить
просто херасимова якобы с почестями (но тайно) похоронили на срасеи, в екатеринбурге...
интересно.. кого ж там прикопали?

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21.05.2022 14:01 Ответить
Муму в рашке вместо Герасима прикопали
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21.05.2022 14:17 Ответить
Так цей на фото ніби була інфа задвохсочений хенераль-майор!
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21.05.2022 14:25 Ответить
фото старое )))
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21.05.2022 14:36 Ответить
интересно.. кого ж там прикопали?

так для них такая практика - норма

https://www.youtube.com/watch?v=ao955rmkUoY
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21.05.2022 20:09 Ответить
в Мордоре могли прикопать оторванную у Герасимова шляпу, надо бы тушку проверить на целостность
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22.05.2022 01:33 Ответить
а поховали їх так, як треба, насіння соняшника в кармани насипали
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21.05.2022 13:53 Ответить
ЗСУ для наших дітей та внуків залишать,дуже гарний чорнозем,після цієї війни
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21.05.2022 13:53 Ответить
это тот самый Герасимов, которого не было на параде?
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21.05.2022 14:00 Ответить
это другой герамисов
тот же глава генштаба или что там
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21.05.2022 14:19 Ответить
То генерал ,а це підполковник .
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21.05.2022 14:21 Ответить
К сожалению это другой,тот генерал армии.
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21.05.2022 14:26 Ответить
але я чула, наші по НВ казали, що цей тямущий був. Тако що добре й так
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21.05.2022 15:33 Ответить
Як мертвих собак закопали
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21.05.2022 14:03 Ответить
А хреста нафіга ставити? вони оркі без бога в душі, які нах християні?
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21.05.2022 14:04 Ответить
і то хрест скомуніздили десь з чужої могили
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21.05.2022 14:59 Ответить
у нас всех кацапов посмертно крестят и в рай в ад, конечно. а там, мусульманин, бурят, буддист, коммунист и т.п. кто их разберет. знали куда шли, правила надо соблюдать.
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21.05.2022 20:34 Ответить
Міняти тільки на наших полонених!
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21.05.2022 14:08 Ответить
"Православні" російські терористи , ґвалтівники , педофіли , вбивці та мародери . "Православні" . Нє , ну має вата голову на плечах ? Ведмідь в цирку і то розумніший . Його хоч на ровері можна навчити їздити . А цих життя нічого не вчить . Ну де хто бачив , щоб нелюдям хрести ставили . Це ж гундяєвщина чистої води .
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21.05.2022 14:32 Ответить
"По православному"(с)... Люди, вы в своем уме? Они и христианство - вещи не совместимые! Пока не поздно - по основному колу вбейте!
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21.05.2022 14:32 Ответить
Хм... Дак можливо це їх херої? Та м би перевірити тих людей...
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21.05.2022 16:22 Ответить
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля як собаку, видно ноги, видно роги, видно сраку, поховали москаля у куфайці, видно ноги, видно роги, видно яйці !
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21.05.2022 14:48 Ответить
Це саме те місце де про ногу знімали?
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21.05.2022 15:05 Ответить
надеюсь живьем похоронили?
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21.05.2022 15:26 Ответить
Ну все ви попали, пропаганда скаже що це ознака прихильності до мародерської "армії" и "нужно там людей ещо раз освободить".
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21.05.2022 16:48 Ответить
главное, бирочку с формы егойной свиноматке надо послать...
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23.05.2022 05:17 Ответить
главное, бирочку с формы егойной свиноматке надо послать...
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23.05.2022 05:17 Ответить
 
 