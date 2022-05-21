Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области. ФОТОрепортаж

В Золочевском районе Харьковской области сотрудники полиции эксгумировали тела 6 российских военнослужащих для их передачи в соответствии с международными процедурами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"К нам поступили сообщения, что найдены могилы на разных улицах, без каких-либо знаков, кроме самодельных крестов. Нам пришлось раскопать эти могилы – для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых", – написал Болвинов.

"Всего было найдено 6 трупов в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С.", – добавил он.

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По его словам, российские военные похоронили местные жители.

"Когда мы допросили местных жителей, то узнали, что похоронили местные, потому что это "по-православному", - сказал Болвинов.





