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Поховання 6 російських військових, зокрема підполковника Герасимова, знайдено у Золочівському районі на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції ексгумували тіла 6 російських військовослужбовців для їхньої передачі відповідно до міжнародних процедур.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їхньої передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих", - написав Болвінов.

"Усього було знайдено 6 трупів, у форменному одязі ЗС РФ, один з них - підполковник Герасимов В.С.", - додав він.

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Поховання 6 російських військових, зокрема підполковника Герасимова, знайдено у Золочівському районі на Харківщині 01

За його словами, російських військових поховали місцеві жителі.

"Коли ми допитали місцевих жителів, ми дізналися, що це поховали місцеві, тому що це "по-православному", - сказав Болвінов.

Поховання 6 російських військових, зокрема підполковника Герасимова, знайдено у Золочівському районі на Харківщині 02

Поховання 6 російських військових, зокрема підполковника Герасимова, знайдено у Золочівському районі на Харківщині 03

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+69
ні, відкопати і викинути закордон, бо потім почнеться: "ета наша зємля, тут пахаронєн мой дєд/брат/син"
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21.05.2022 13:53
+31
просто херасимова якобы с почестями (но тайно) похоронили на срасеи, в екатеринбурге...
интересно.. кого ж там прикопали?

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21.05.2022 14:01
+30
это нога, кого надо нога(с)
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21.05.2022 13:50
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это нога, кого надо нога(с)
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21.05.2022 13:50 Відповісти
перше фото - супер !!!!

трава проросла крізь кацапські яйці

вас же попереджали що саме так і буде
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21.05.2022 14:09 Відповісти
після війни ногайці заберуть. щас апácна.
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21.05.2022 14:54 Відповісти
Немає куди гроші витрачати, зарили і забули, нехай гниє
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21.05.2022 13:50 Відповісти
ні, відкопати і викинути закордон, бо потім почнеться: "ета наша зємля, тут пахаронєн мой дєд/брат/син"
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21.05.2022 13:53 Відповісти
так само, як москалі побачили берези в Україні...і падлюка кацапська,каже бєрьозкі рускіє..шляк трафить..та шоб ви висіли на них
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21.05.2022 14:08 Відповісти
пан має рацію, спочатку будуть на могилку їздити, потім монументи тут свої поставлять, а там вже й "замироточить" место скрєпноє, нахоженноє, і будуть тут таскатися.
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21.05.2022 17:28 Відповісти
та й нехай лежать..
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21.05.2022 13:52 Відповісти
просто херасимова якобы с почестями (но тайно) похоронили на срасеи, в екатеринбурге...
интересно.. кого ж там прикопали?

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21.05.2022 14:01 Відповісти
Муму в рашке вместо Герасима прикопали
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21.05.2022 14:17 Відповісти
Так цей на фото ніби була інфа задвохсочений хенераль-майор!
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21.05.2022 14:25 Відповісти
фото старое )))
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21.05.2022 14:36 Відповісти
интересно.. кого ж там прикопали?

так для них такая практика - норма

https://www.youtube.com/watch?v=ao955rmkUoY
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21.05.2022 20:09 Відповісти
в Мордоре могли прикопать оторванную у Герасимова шляпу, надо бы тушку проверить на целостность
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22.05.2022 01:33 Відповісти
а поховали їх так, як треба, насіння соняшника в кармани насипали
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21.05.2022 13:53 Відповісти
ЗСУ для наших дітей та внуків залишать,дуже гарний чорнозем,після цієї війни
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21.05.2022 13:53 Відповісти
это тот самый Герасимов, которого не было на параде?
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21.05.2022 14:00 Відповісти
это другой герамисов
тот же глава генштаба или что там
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21.05.2022 14:19 Відповісти
То генерал ,а це підполковник .
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21.05.2022 14:21 Відповісти
К сожалению это другой,тот генерал армии.
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21.05.2022 14:26 Відповісти
але я чула, наші по НВ казали, що цей тямущий був. Тако що добре й так
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21.05.2022 15:33 Відповісти
Як мертвих собак закопали
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21.05.2022 14:03 Відповісти
А хреста нафіга ставити? вони оркі без бога в душі, які нах християні?
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21.05.2022 14:04 Відповісти
і то хрест скомуніздили десь з чужої могили
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21.05.2022 14:59 Відповісти
у нас всех кацапов посмертно крестят и в рай в ад, конечно. а там, мусульманин, бурят, буддист, коммунист и т.п. кто их разберет. знали куда шли, правила надо соблюдать.
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21.05.2022 20:34 Відповісти
Міняти тільки на наших полонених!
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21.05.2022 14:08 Відповісти
"Православні" російські терористи , ґвалтівники , педофіли , вбивці та мародери . "Православні" . Нє , ну має вата голову на плечах ? Ведмідь в цирку і то розумніший . Його хоч на ровері можна навчити їздити . А цих життя нічого не вчить . Ну де хто бачив , щоб нелюдям хрести ставили . Це ж гундяєвщина чистої води .
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21.05.2022 14:32 Відповісти
"По православному"(с)... Люди, вы в своем уме? Они и христианство - вещи не совместимые! Пока не поздно - по основному колу вбейте!
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21.05.2022 14:32 Відповісти
Хм... Дак можливо це їх херої? Та м би перевірити тих людей...
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21.05.2022 16:22 Відповісти
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля як собаку, видно ноги, видно роги, видно сраку, поховали москаля у куфайці, видно ноги, видно роги, видно яйці !
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21.05.2022 14:48 Відповісти
Це саме те місце де про ногу знімали?
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21.05.2022 15:05 Відповісти
надеюсь живьем похоронили?
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21.05.2022 15:26 Відповісти
Ну все ви попали, пропаганда скаже що це ознака прихильності до мародерської "армії" и "нужно там людей ещо раз освободить".
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21.05.2022 16:48 Відповісти
главное, бирочку с формы егойной свиноматке надо послать...
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23.05.2022 05:17 Відповісти
главное, бирочку с формы егойной свиноматке надо послать...
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23.05.2022 05:17 Відповісти
 
 