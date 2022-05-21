Поховання 6 російських військових, зокрема підполковника Герасимова, знайдено у Золочівському районі на Харківщині. ФОТОрепортаж
У Золочівському районі Харківської області співробітники поліції ексгумували тіла 6 російських військовослужбовців для їхньої передачі відповідно до міжнародних процедур.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.
"До нас надійшли повідомлення, що знайдені могили на різних вулицях без будь-яких знаків, окрім саморобних хрестів. Нам довелося викопати ці могили - для встановлення осіб та їхньої передачі відповідно до міжнародних процедур. Росіяни не зацікавлені забирати вбитих", - написав Болвінов.
"Усього було знайдено 6 трупів, у форменному одязі ЗС РФ, один з них - підполковник Герасимов В.С.", - додав він.
За його словами, російських військових поховали місцеві жителі.
"Коли ми допитали місцевих жителів, ми дізналися, що це поховали місцеві, тому що це "по-православному", - сказав Болвінов.
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трава проросла крізь кацапські яйці
вас же попереджали що саме так і буде
интересно.. кого ж там прикопали?
так для них такая практика - норма
https://www.youtube.com/watch?v=ao955rmkUoY
тот же глава генштаба или что там
в райв ад, конечно. а там, мусульманин, бурят, буддист, коммунист и т.п. кто их разберет. знали куда шли, правила надо соблюдать.