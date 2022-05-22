Враг предпринял неудачные попытки наступления возле Осколоновки, Пурдовки, Щедрищева и Смолянинова в Луганской области, - ОВА. ФОТО

Войска РФ предприняли неудачные попытки наступления возле Осколоновки, Пурдовки, Щедрищева и Смолянинова в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции. Впрочем, артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов ими продолжились. Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - отметил он.

Относительно разрушений жилого фонда Гайдай проинформировал: в Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять – в Тошковке и Нырковом. Четыре – во Врубовке, по три – в Горном и Золотом, два – в Приволье.















Он отметил, что еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар.

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Как отмечается, позиции наших войск на фронте россияне обстреливают вдоль всей линии столкновения вблизи Лисичанска и Северодонецка.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищева и Смолянинова. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции.

Также Гайдай напоминает, что в течение 21 мая отбиты девять атак, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения ПВО поразили один БПЛА "Орлан-10".