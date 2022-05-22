В здание призывного пункта в Удмуртии бросили "коктейль Молотова" (обновлено). ФОТО

В России подожгли очередной военкомат. Инцидент произошел в поселке Игра в Удмуртии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "База".

Здание призывного пункта подожгли ночью, бросив "коктейль Молотова".

В результате сгорела комната резерва площадью 9 метров.

Когда пожар был потушен, на полу были найдены обломки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия следствия – поджог.

В сгоревшей комнате не было никаких документов – только личные вещи сотрудников военкомата.

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Также удмуртский политик Иван Елисеев опубликовал фотографии, на которых, по его словам, изображено здание военкомата после пожара.

"Фото горящего военкомата в Удмуртии. Уже 13-го в стране. Именно в этом облезлом домике с перекособоченным забором хотели набирать солдат на войну с НАТО", - отметил политик.







