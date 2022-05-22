В здание призывного пункта в Удмуртии бросили "коктейль Молотова" (обновлено). ФОТО
В России подожгли очередной военкомат. Инцидент произошел в поселке Игра в Удмуртии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "База".
Здание призывного пункта подожгли ночью, бросив "коктейль Молотова".
В результате сгорела комната резерва площадью 9 метров.
Когда пожар был потушен, на полу были найдены обломки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия следствия – поджог.
В сгоревшей комнате не было никаких документов – только личные вещи сотрудников военкомата.
Также удмуртский политик Иван Елисеев опубликовал фотографии, на которых, по его словам, изображено здание военкомата после пожара.
"Фото горящего военкомата в Удмуртии. Уже 13-го в стране. Именно в этом облезлом домике с перекособоченным забором хотели набирать солдат на войну с НАТО", - отметил политик.
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Ну, осталось ещё поджечь 68 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
рашисти почали використовувати вогонь лише після отримання люлей в Україні з лютого 2022 року.
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
Тренуйтеся, інакше сємки до кишеней і у чернозем. Тьху, рукожопі.
Як мінімум - у Московію. Це взагалі її найбільш реальна історична назва, а не як зараз вкрадена у Київської Русі
Або дочекатися коли вона вже сама розпадеться (недовго лишилось). А там назви в уламків самі знайдуться