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В здание призывного пункта в Удмуртии бросили "коктейль Молотова" (обновлено). ФОТО

молотов

В России подожгли очередной военкомат. Инцидент произошел в поселке Игра в Удмуртии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский телеграм-канал "База".

Здание призывного пункта подожгли ночью, бросив "коктейль Молотова".

В результате сгорела комната резерва площадью 9 метров.

Когда пожар был потушен, на полу были найдены обломки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия следствия – поджог.

В сгоревшей комнате не было никаких документов – только личные вещи сотрудников военкомата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала вторжения в РФ подожгли по меньшей мере 12 военкоматов, - Генштаб ВСУ

Также удмуртский политик Иван Елисеев опубликовал фотографии, на которых, по его словам, изображено здание военкомата после пожара.

"Фото горящего военкомата в Удмуртии. Уже 13-го в стране. Именно в этом облезлом домике с перекособоченным забором хотели набирать солдат на войну с НАТО", - отметил политик.

В здание призывного пункта в Удмуртии бросили коктейль Молотова (обновлено) 01
В здание призывного пункта в Удмуртии бросили коктейль Молотова (обновлено) 02

россия (95481) коктейль Молотова (45) военкомат (458)


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Топ комментарии
+5
Пустые хлопоты. Удмуртов не надо призывать через военкоматы. Берешь на улице удмурта,садишь в вагон..и здравствуй украинский чернозем.
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22.05.2022 11:54
+4
иссяк патриотический настрой мяса????
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
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22.05.2022 11:54
+4
ну так і є, якщо вони не в стані розібратися зі своїм військоматом у себе вдома, то просто не мають шансів.
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22.05.2022 11:58
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це так обмивають 3 лімона фублей нова традиція
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22.05.2022 11:46 Ответить
https://t.me/bozhejakekonchene/5061
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22.05.2022 11:46 Ответить
документи треба палити,архів..
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22.05.2022 11:46 Ответить
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось ещё поджечь 68 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
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22.05.2022 14:45 Ответить
Людина навчилася користуватися вогнем більше мільйона років тому.
рашисти почали використовувати вогонь лише після отримання люлей в Україні з лютого 2022 року.
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22.05.2022 11:50 Ответить
Пустые хлопоты. Удмуртов не надо призывать через военкоматы. Берешь на улице удмурта,садишь в вагон..и здравствуй украинский чернозем.
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22.05.2022 11:54 Ответить
ну так і є, якщо вони не в стані розібратися зі своїм військоматом у себе вдома, то просто не мають шансів.
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22.05.2022 11:58 Ответить
иссяк патриотический настрой мяса????
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
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22.05.2022 11:54 Ответить
тренуйтесь,тренуйтесь....
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22.05.2022 12:30 Ответить
Удмуртский военком поди расстроился...
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22.05.2022 12:33 Ответить
І туточки руки з дупи виросли!
Тренуйтеся, інакше сємки до кишеней і у чернозем. Тьху, рукожопі.
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22.05.2022 12:45 Ответить
это просто праздник какой-то
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22.05.2022 12:57 Ответить
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22.05.2022 12:58 Ответить
Треба всю Росію законодавчо перейменувати в Удмуртію або Мокшандію

Як мінімум - у Московію. Це взагалі її найбільш реальна історична назва, а не як зараз вкрадена у Київської Русі

Або дочекатися коли вона вже сама розпадеться (недовго лишилось). А там назви в уламків самі знайдуться
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22.05.2022 15:29 Ответить
 
 