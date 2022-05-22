У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули "коктейль Молотова" (оновлено). ФОТО
У Росії підпалили черговий військкомат. Інцидент стався в селищі Ігра в Удмуртії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "База".
Будівлю призовного пункту підпалили вночі, кинувши "коктейль Молотова".
Унаслідок цього згоріла кімната резерву площею 9 метрів.
Коли пожежу загасили, на підлозі було знайдено уламки пляшки з характерним запахом запальної суміші. Основна версія слідства – підпал.
У кімнаті, що згоріла, не було жодних документів – тільки особисті речі співробітників військкомату.
Також удмуртський політик Іван Єлісєєв опублікував фотографії, на яких, за його словами, зображено будівлю військкомату після пожежі.
"Фото підпаленого військкомату в Удмуртії. Вже 13-го у країні. Саме в цьому облізлому будиночку з перекособоченим парканом хотіли набирати солдатів на війну з НАТО", - зауважив політик.
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Ну, осталось ещё поджечь 68 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
рашисти почали використовувати вогонь лише після отримання люлей в Україні з лютого 2022 року.
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
Тренуйтеся, інакше сємки до кишеней і у чернозем. Тьху, рукожопі.
Як мінімум - у Московію. Це взагалі її найбільш реальна історична назва, а не як зараз вкрадена у Київської Русі
Або дочекатися коли вона вже сама розпадеться (недовго лишилось). А там назви в уламків самі знайдуться