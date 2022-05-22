УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10600 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 666 17

У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули "коктейль Молотова" (оновлено). ФОТО

молотов

У Росії підпалили черговий військкомат. Інцидент стався в селищі Ігра в Удмуртії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "База".

Будівлю призовного пункту підпалили вночі, кинувши "коктейль Молотова".

Унаслідок цього згоріла кімната резерву площею 9 метрів.

Коли пожежу загасили, на підлозі було знайдено уламки пляшки з характерним запахом запальної суміші. Основна версія слідства – підпал.

У кімнаті, що згоріла, не було жодних документів – тільки особисті речі співробітників військкомату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку вторгнення в РФ підпалили щонайменше 12 військкоматів, - Генштаб ЗСУ

Також удмуртський політик Іван Єлісєєв опублікував фотографії, на яких, за його словами, зображено будівлю військкомату після пожежі.

"Фото підпаленого військкомату в Удмуртії. Вже 13-го у країні. Саме в цьому облізлому будиночку з перекособоченим парканом хотіли набирати солдатів на війну з НАТО", - зауважив політик.

У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули коктейль Молотова (оновлено) 01
У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули коктейль Молотова (оновлено) 02

Автор: 

росія (65098) коктейль Молотова (34) військкомат (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Пустые хлопоты. Удмуртов не надо призывать через военкоматы. Берешь на улице удмурта,садишь в вагон..и здравствуй украинский чернозем.
показати весь коментар
22.05.2022 11:54
+4
иссяк патриотический настрой мяса????
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
показати весь коментар
22.05.2022 11:54
+4
ну так і є, якщо вони не в стані розібратися зі своїм військоматом у себе вдома, то просто не мають шансів.
показати весь коментар
22.05.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це так обмивають 3 лімона фублей нова традиція
показати весь коментар
22.05.2022 11:46 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/5061
показати весь коментар
22.05.2022 11:46 Відповісти
документи треба палити,архів..
показати весь коментар
22.05.2022 11:46 Відповісти
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось ещё поджечь 68 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
показати весь коментар
22.05.2022 14:45 Відповісти
Людина навчилася користуватися вогнем більше мільйона років тому.
рашисти почали використовувати вогонь лише після отримання люлей в Україні з лютого 2022 року.
показати весь коментар
22.05.2022 11:50 Відповісти
Пустые хлопоты. Удмуртов не надо призывать через военкоматы. Берешь на улице удмурта,садишь в вагон..и здравствуй украинский чернозем.
показати весь коментар
22.05.2022 11:54 Відповісти
ну так і є, якщо вони не в стані розібратися зі своїм військоматом у себе вдома, то просто не мають шансів.
показати весь коментар
22.05.2022 11:58 Відповісти
иссяк патриотический настрой мяса????
не хотят уже в парадке в гробу грузом 200 ???
показати весь коментар
22.05.2022 11:54 Відповісти
тренуйтесь,тренуйтесь....
показати весь коментар
22.05.2022 12:30 Відповісти
Удмуртский военком поди расстроился...
показати весь коментар
22.05.2022 12:33 Відповісти
І туточки руки з дупи виросли!
Тренуйтеся, інакше сємки до кишеней і у чернозем. Тьху, рукожопі.
показати весь коментар
22.05.2022 12:45 Відповісти
это просто праздник какой-то
показати весь коментар
22.05.2022 12:57 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2022 12:58 Відповісти
Треба всю Росію законодавчо перейменувати в Удмуртію або Мокшандію

Як мінімум - у Московію. Це взагалі її найбільш реальна історична назва, а не як зараз вкрадена у Київської Русі

Або дочекатися коли вона вже сама розпадеться (недовго лишилось). А там назви в уламків самі знайдуться
показати весь коментар
22.05.2022 15:29 Відповісти
 
 