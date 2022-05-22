У будівлю призовного пункту в Удмуртії кинули "коктейль Молотова" (оновлено). ФОТО

У Росії підпалили черговий військкомат. Інцидент стався в селищі Ігра в Удмуртії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал "База".

Будівлю призовного пункту підпалили вночі, кинувши "коктейль Молотова".

Унаслідок цього згоріла кімната резерву площею 9 метрів.

Коли пожежу загасили, на підлозі було знайдено уламки пляшки з характерним запахом запальної суміші. Основна версія слідства – підпал.

У кімнаті, що згоріла, не було жодних документів – тільки особисті речі співробітників військкомату.

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Також удмуртський політик Іван Єлісєєв опублікував фотографії, на яких, за його словами, зображено будівлю військкомату після пожежі.

"Фото підпаленого військкомату в Удмуртії. Вже 13-го у країні. Саме в цьому облізлому будиночку з перекособоченим парканом хотіли набирати солдатів на війну з НАТО", - зауважив політик.







