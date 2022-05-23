Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове. ФОТОрепортаж
Северная Салтовка – спальный район Харькова, испытавший наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими войсками.
После того, как ВСУ оттеснили захватчиков от города, в жилой массив начали возвращаться его жители. Вместе с ними видим, во что россияне превратили некогда развитую местность с современной инфраструктурой, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
На Северной Салтовке, по данным Минобороны, враг из тяжелой артиллерии разрушил 70 процентов жилых построек и инфраструктуры. Обстрелы здесь продолжались с начала полномасштабного вторжения и ежедневно усиливались. Первые разрушения район потерпел уже 25 февраля.
Сегодня на некоторых улицах Северной Салтовки, где до начала боевых действий проживали 300 тысяч человек, нет ни одного уцелевшего здания.
Местные, где это возможно, заходят в свои дома, чтобы забрать уцелевший товар и проститься с домом. Для жизни большинство многоэтажек уже не пригодны – выгоревшие с разрушенными перекрытиями дырами в стенах.
Сейчас на Северной Салтовке коммунальщики разбирают завалы и разрушения, подметают дороги.
В то же время, на район продолжают прилетать вражеские снаряды, хотя уже и с меньшей интенсивностью.
Северная Салтовка – район на северо-востоке города Харькова. Территориально относится к Салтовскому жилому массиву. Один из самых густонаселенных и молодых районов города. Застройка здесь 1984-1993 годов, представлена типичными 9-ти, 12-ти и 16-этажными панельными домами.
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https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
Везде в городе уже давно повешены синие таблички с названиями на украинском.
Кошак конечно зачетный......
обос..ображені ходити
Може з Даунбасом плутаєте.
Сам з Харкова, знаю що Салтівка в цілому непогано ставилась до руцкого міру, бо багато
родичів були з Кацапії, хоча настрої були цілком проукраїнськи, рускій мір за це отблагодаріл.
САЛТІВКА ЦЕ РАЙОН ДЕ ВІКНА ВИХОДЯТЬ НА БЄЛГОРОД - БАГАТОПОВЕРХіВКИ У
КОЛГОСПНИХ ПОЛЯХ, ТОМУ ІЇ ТАК ЧАСТО ОБСТРІЛЮЮТЬ, БО ЛЕГКА МІШЕНЬ І
ТАМ ВИСОКА КОНЧЕНТРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.