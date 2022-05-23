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Новости Фото Война
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Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове. ФОТОрепортаж

Северная Салтовка – спальный район Харькова, испытавший наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими войсками.

После того, как ВСУ оттеснили захватчиков от города, в жилой массив начали возвращаться его жители. Вместе с ними видим, во что россияне превратили некогда развитую местность с современной инфраструктурой, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

На Северной Салтовке, по данным Минобороны, враг из тяжелой артиллерии разрушил 70 процентов жилых построек и инфраструктуры. Обстрелы здесь продолжались с начала полномасштабного вторжения и ежедневно усиливались. Первые разрушения район потерпел уже 25 февраля.

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Сегодня на некоторых улицах Северной Салтовки, где до начала боевых действий проживали 300 тысяч человек, нет ни одного уцелевшего здания.

Местные, где это возможно, заходят в свои дома, чтобы забрать уцелевший товар и проститься с домом. Для жизни большинство многоэтажек уже не пригодны – выгоревшие с разрушенными перекрытиями дырами в стенах.

Сейчас на Северной Салтовке коммунальщики разбирают завалы и разрушения, подметают дороги.

В то же время, на район продолжают прилетать вражеские снаряды, хотя уже и с меньшей интенсивностью.

Северная Салтовка – район на северо-востоке города Харькова. Территориально относится к Салтовскому жилому массиву. Один из самых густонаселенных и молодых районов города. Застройка здесь 1984-1993 годов, представлена ​​типичными 9-ти, 12-ти и 16-этажными панельными домами.

Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 01
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 02
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 03
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 04
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 05
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 06
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 07
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 08
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 09
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 10
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 11
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 12
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 13
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 14
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 15
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 16
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 17
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 18
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 19
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 20
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 21
Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове 22

Харьков (7479) разрушение (162)


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Топ комментарии
+17
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23.05.2022 20:25
+11
Надо мстить и мстить жестко!
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23.05.2022 20:19
+10
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото. ми у жахливому положенні, коли маємо зовнішню агресію і внутрішню зраду та саботаж у лиці влади

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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23.05.2022 20:24
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Надо мстить и мстить жестко!
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23.05.2022 20:19 Ответить
Кому мстити? Самому собі? А що бракувало, живучи в Україні вивчити українську і користуватися нею7 НІЧОГО. Ось і отримали русскоязічніє ВСЕ ЩО ХОТІЛИ ВІД РОСІЯН--ЗАЩІТУ
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23.05.2022 20:55 Ответить
а тебе не чего не мешает что русскоговорящие украинские парни и девушки умирают за Украину и тебя дебила?! І шоб не звездів я з західної України!
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23.05.2022 21:12 Ответить
ви ідійот??
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23.05.2022 21:12 Ответить
он провокатор.
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23.05.2022 23:41 Ответить
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото. ми у жахливому положенні, коли маємо зовнішню агресію і внутрішню зраду та саботаж у лиці влади

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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23.05.2022 20:24 Ответить
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23.05.2022 20:25 Ответить
назви вулиць кацапською мовою. Все...
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23.05.2022 20:26 Ответить
То остались старые нестёршиеся.
Везде в городе уже давно повешены синие таблички с названиями на украинском.
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23.05.2022 20:36 Ответить
Цікаво, що Московський р-н Харкова змінив свою назву на Салтівський тільки 11 травня 2022 року.
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24.05.2022 00:08 Ответить
з Донецьком такого робить ніззя .. але тепер любого динирівця харківчани і через 10 років спросять як з "понімающих"
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23.05.2022 20:34 Ответить
Показывать эти фото каждому европейскому пи*****су ,который заикнеться о том чтобы дать пуйлу "сохранить лицо"
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23.05.2022 20:38 Ответить
кацапы твари безголовые туалет не способны даже на улице соорудить для себя ..а тут пришли...люди жили хорошо, мирно...разваляли все...поломали...коченные гондурасы..
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23.05.2022 21:00 Ответить
Реально ужас,район фактически уничтожен .Вот так один идиот обездолил 300 тыс.человек ,лишил жилья,имущества,спокойной жизни и старости .
Кошак конечно зачетный......
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23.05.2022 21:09 Ответить
Ну і хто в цьому винен? Думаю, шо Нато - не ввели вчасно свої війська в Україну для її захисту. Тобто не виконали те що підписали в Будапештському меморандумі. Ось тепер українці і мають розгрібати їхнє п..у
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23.05.2022 21:10 Ответить
нато, спортлото, америка північна і південна заодно... винна та зелена шобла що асфальтувала все що можна замість оборони, а тепер навіть ракет нема для крейсера мокшанського. на себе спочатку треба дивитись, а то так і будете все життя обос.. ображені ходити
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23.05.2022 21:16 Ответить
Спальные районы Харькова нужно снести.И новые районы строить строго в соответствии с рекомендациями военных нашей страны и западных.Вопрос даже не бомбоубежищах,а в том что в чистом поле эти районы практически невозможно защитить.Нужно отрабатывать вопросы мгновенной и поголовной эвакуации населения из подвергшихся вторжению районов.Мировое сообщество тоже оказалось не готово к зверствам сторонников плешивенького карлика.Очень часто не эвакуированные жители требовали от наших военных не защищать их,убираться.Очень многие были наводчиками оккупантов.Для меня это звучит дико.Я строил эти районы и не только,почитай с 1974 года, сразу после дембеля.Такие дома во Франции строят для бомжей,работяг с середины 30х годов 20 века.Мое мнение - американский стиль застройки.Разрушений было бы меньше и пострадавших -тоже.
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23.05.2022 21:18 Ответить
Де це в Харкові просили військових їх не захищати ? Шо за дічь.
Може з Даунбасом плутаєте.
Сам з Харкова, знаю що Салтівка в цілому непогано ставилась до руцкого міру, бо багато
родичів були з Кацапії, хоча настрої були цілком проукраїнськи, рускій мір за це отблагодаріл.

САЛТІВКА ЦЕ РАЙОН ДЕ ВІКНА ВИХОДЯТЬ НА БЄЛГОРОД - БАГАТОПОВЕРХіВКИ У
КОЛГОСПНИХ ПОЛЯХ, ТОМУ ІЇ ТАК ЧАСТО ОБСТРІЛЮЮТЬ, БО ЛЕГКА МІШЕНЬ І
ТАМ ВИСОКА КОНЧЕНТРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.
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23.05.2022 22:19 Ответить
зовсім трошечки полегшає, коли ті мразі почнуть самі себе жерти
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23.05.2022 22:03 Ответить
Бейрут віддихає.
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23.05.2022 22:11 Ответить
 
 