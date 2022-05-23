Расстрелянный район: во что россияне превратили Северную Салтовку в Харькове. ФОТОрепортаж

Северная Салтовка – спальный район Харькова, испытавший наибольшие разрушения в результате обстрелов российскими войсками.

После того, как ВСУ оттеснили захватчиков от города, в жилой массив начали возвращаться его жители. Вместе с ними видим, во что россияне превратили некогда развитую местность с современной инфраструктурой, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

На Северной Салтовке, по данным Минобороны, враг из тяжелой артиллерии разрушил 70 процентов жилых построек и инфраструктуры. Обстрелы здесь продолжались с начала полномасштабного вторжения и ежедневно усиливались. Первые разрушения район потерпел уже 25 февраля.

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Сегодня на некоторых улицах Северной Салтовки, где до начала боевых действий проживали 300 тысяч человек, нет ни одного уцелевшего здания.

Местные, где это возможно, заходят в свои дома, чтобы забрать уцелевший товар и проститься с домом. Для жизни большинство многоэтажек уже не пригодны – выгоревшие с разрушенными перекрытиями дырами в стенах.

Сейчас на Северной Салтовке коммунальщики разбирают завалы и разрушения, подметают дороги.

В то же время, на район продолжают прилетать вражеские снаряды, хотя уже и с меньшей интенсивностью.

Северная Салтовка – район на северо-востоке города Харькова. Территориально относится к Салтовскому жилому массиву. Один из самых густонаселенных и молодых районов города. Застройка здесь 1984-1993 годов, представлена ​​типичными 9-ти, 12-ти и 16-этажными панельными домами.











































