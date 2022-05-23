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Новини Фото Війна
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Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові. ФОТОрепортаж

Північна Салтівка – спальний район Харкова, який зазнав найбільших руйнувань унаслідок обстрілів російськими військами.

Після того, як ЗСУ відтіснили загарбників від міста, до житлового масиву почали повертатися його мешканці. Разом із ними бачимо, на що росіяни перетворили колись розвинену місцевість із сучасною інфраструктурою, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

На Північній Салтівці, за даними Міноборони, ворог з важкої артилерії зруйнував 70 відсотків житлових будівель та інфраструктури. Обстріли тут тривали від початку повномасштабного вторгнення і щодня посилювалися. Перших руйнувань район зазнав уже 25 лютого.

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Сьогодні на деяких вулицях Північної Салтівки, де до початку бойових дій проживали 300 тисяч людей, немає жодної вцілілої будівлі.

Місцеві, де це можливо, заходять до своїх помешкань, щоб забрати вцілілий крам і попрощатися з домом. Для життя більшість багатоповерхівок уже не придатні – вигорілі, зі зруйнованими перекриттями, дірами у стінах.

Зараз же на Північній Салтівці комунальники розбирають завали та руйнування, підмітають дороги.

Водночас на район продовжують прилітати ворожі снаряди, хоча вже і з меншою інтенсивністю.

Північна Салтівка – район на північному сході міста Харків. Територіально належить до Салтівського житлового масиву. Один із найбільш густонаселених і наймолодших районів міста. Забудова тут 1984-1993 років, представлена типовими 9-ти, 12-ти та 16-типоверховими панельними будинками.

Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 01
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 02
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 03
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 04
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 05
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 06
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 07
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 08
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 09
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 10
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 11
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 12
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 13
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 14
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 15
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 16
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 17
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 18
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 19
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 20
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 21
Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові 22

Автор: 

Харків (5594) руйнування (255)


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Топ коментарі
+17
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23.05.2022 20:25
+11
Надо мстить и мстить жестко!
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23.05.2022 20:19
+10
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото. ми у жахливому положенні, коли маємо зовнішню агресію і внутрішню зраду та саботаж у лиці влади

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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23.05.2022 20:24
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Надо мстить и мстить жестко!
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23.05.2022 20:19 Відповісти
Кому мстити? Самому собі? А що бракувало, живучи в Україні вивчити українську і користуватися нею7 НІЧОГО. Ось і отримали русскоязічніє ВСЕ ЩО ХОТІЛИ ВІД РОСІЯН--ЗАЩІТУ
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23.05.2022 20:55 Відповісти
а тебе не чего не мешает что русскоговорящие украинские парни и девушки умирают за Украину и тебя дебила?! І шоб не звездів я з західної України!
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23.05.2022 21:12 Відповісти
ви ідійот??
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23.05.2022 21:12 Відповісти
он провокатор.
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23.05.2022 23:41 Відповісти
арєстовичь - колаборант, що маскуеться. як і все зелене болото. ми у жахливому положенні, коли маємо зовнішню агресію і внутрішню зраду та саботаж у лиці влади

Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем. Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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23.05.2022 20:24 Відповісти
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23.05.2022 20:25 Відповісти
назви вулиць кацапською мовою. Все...
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23.05.2022 20:26 Відповісти
То остались старые нестёршиеся.
Везде в городе уже давно повешены синие таблички с названиями на украинском.
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23.05.2022 20:36 Відповісти
Цікаво, що Московський р-н Харкова змінив свою назву на Салтівський тільки 11 травня 2022 року.
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24.05.2022 00:08 Відповісти
з Донецьком такого робить ніззя .. але тепер любого динирівця харківчани і через 10 років спросять як з "понімающих"
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23.05.2022 20:34 Відповісти
Показывать эти фото каждому европейскому пи*****су ,который заикнеться о том чтобы дать пуйлу "сохранить лицо"
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23.05.2022 20:38 Відповісти
кацапы твари безголовые туалет не способны даже на улице соорудить для себя ..а тут пришли...люди жили хорошо, мирно...разваляли все...поломали...коченные гондурасы..
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23.05.2022 21:00 Відповісти
Реально ужас,район фактически уничтожен .Вот так один идиот обездолил 300 тыс.человек ,лишил жилья,имущества,спокойной жизни и старости .
Кошак конечно зачетный......
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23.05.2022 21:09 Відповісти
Ну і хто в цьому винен? Думаю, шо Нато - не ввели вчасно свої війська в Україну для її захисту. Тобто не виконали те що підписали в Будапештському меморандумі. Ось тепер українці і мають розгрібати їхнє п..у
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23.05.2022 21:10 Відповісти
нато, спортлото, америка північна і південна заодно... винна та зелена шобла що асфальтувала все що можна замість оборони, а тепер навіть ракет нема для крейсера мокшанського. на себе спочатку треба дивитись, а то так і будете все життя обос.. ображені ходити
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23.05.2022 21:16 Відповісти
Спальные районы Харькова нужно снести.И новые районы строить строго в соответствии с рекомендациями военных нашей страны и западных.Вопрос даже не бомбоубежищах,а в том что в чистом поле эти районы практически невозможно защитить.Нужно отрабатывать вопросы мгновенной и поголовной эвакуации населения из подвергшихся вторжению районов.Мировое сообщество тоже оказалось не готово к зверствам сторонников плешивенького карлика.Очень часто не эвакуированные жители требовали от наших военных не защищать их,убираться.Очень многие были наводчиками оккупантов.Для меня это звучит дико.Я строил эти районы и не только,почитай с 1974 года, сразу после дембеля.Такие дома во Франции строят для бомжей,работяг с середины 30х годов 20 века.Мое мнение - американский стиль застройки.Разрушений было бы меньше и пострадавших -тоже.
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23.05.2022 21:18 Відповісти
Де це в Харкові просили військових їх не захищати ? Шо за дічь.
Може з Даунбасом плутаєте.
Сам з Харкова, знаю що Салтівка в цілому непогано ставилась до руцкого міру, бо багато
родичів були з Кацапії, хоча настрої були цілком проукраїнськи, рускій мір за це отблагодаріл.

САЛТІВКА ЦЕ РАЙОН ДЕ ВІКНА ВИХОДЯТЬ НА БЄЛГОРОД - БАГАТОПОВЕРХіВКИ У
КОЛГОСПНИХ ПОЛЯХ, ТОМУ ІЇ ТАК ЧАСТО ОБСТРІЛЮЮТЬ, БО ЛЕГКА МІШЕНЬ І
ТАМ ВИСОКА КОНЧЕНТРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ.
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23.05.2022 22:19 Відповісти
зовсім трошечки полегшає, коли ті мразі почнуть самі себе жерти
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23.05.2022 22:03 Відповісти
Бейрут віддихає.
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23.05.2022 22:11 Відповісти
 
 