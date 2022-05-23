Розстріляний район: на що росіяни перетворили Північну Салтівку у Харкові. ФОТОрепортаж

Північна Салтівка – спальний район Харкова, який зазнав найбільших руйнувань унаслідок обстрілів російськими військами.

Після того, як ЗСУ відтіснили загарбників від міста, до житлового масиву почали повертатися його мешканці. Разом із ними бачимо, на що росіяни перетворили колись розвинену місцевість із сучасною інфраструктурою, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

На Північній Салтівці, за даними Міноборони, ворог з важкої артилерії зруйнував 70 відсотків житлових будівель та інфраструктури. Обстріли тут тривали від початку повномасштабного вторгнення і щодня посилювалися. Перших руйнувань район зазнав уже 25 лютого.

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Сьогодні на деяких вулицях Північної Салтівки, де до початку бойових дій проживали 300 тисяч людей, немає жодної вцілілої будівлі.

Місцеві, де це можливо, заходять до своїх помешкань, щоб забрати вцілілий крам і попрощатися з домом. Для життя більшість багатоповерхівок уже не придатні – вигорілі, зі зруйнованими перекриттями, дірами у стінах.

Зараз же на Північній Салтівці комунальники розбирають завали та руйнування, підмітають дороги.

Водночас на район продовжують прилітати ворожі снаряди, хоча вже і з меншою інтенсивністю.

Північна Салтівка – район на північному сході міста Харків. Територіально належить до Салтівського житлового масиву. Один із найбільш густонаселених і наймолодших районів міста. Забудова тут 1984-1993 років, представлена типовими 9-ти, 12-ти та 16-типоверховими панельними будинками.











































