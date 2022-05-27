Оккупанты применяют тактику тотального уничтожения, обстреливают Луганщину без остановки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты безостановочно обстреливают территории Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

"Враг применяет к Луганщине тактику тотального уничтожения. Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Враг обстреливает наши территории без остановки. В результате обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Приволье, Новом.

В ГСЧС отметили, что в громадах пылают целые жилые кварталы. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС области, несмотря на обстрелы, пытаются добраться до места пожаров.

"В области пиротехнический расчет ГСЧС Луганщины продолжает работы по выявлению и идентификации взрывоопасных предметов. В частности, вчера пиротехники отработали адреса в Лисичанске".

Несмотря на постоянную угрозу, спасатели Луганщины продолжают оказывать помощь мирным жителям. Они развозят гуманитарные наборы, питьевую и техническую воду. За прошедшие сутки спасатели развезли людям более 32 тонн воды", - добавили спасатели.

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