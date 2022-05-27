Оккупанты применяют тактику тотального уничтожения, обстреливают Луганщину без остановки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты безостановочно обстреливают территории Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"Враг применяет к Луганщине тактику тотального уничтожения. Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Враг обстреливает наши территории без остановки. В результате обстрелов произошли значительные разрушения в Северодонецке, Приволье, Новом.
В ГСЧС отметили, что в громадах пылают целые жилые кварталы. Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС области, несмотря на обстрелы, пытаются добраться до места пожаров.
"В области пиротехнический расчет ГСЧС Луганщины продолжает работы по выявлению и идентификации взрывоопасных предметов. В частности, вчера пиротехники отработали адреса в Лисичанске".
Несмотря на постоянную угрозу, спасатели Луганщины продолжают оказывать помощь мирным жителям. Они развозят гуманитарные наборы, питьевую и техническую воду. За прошедшие сутки спасатели развезли людям более 32 тонн воды", - добавили спасатели.
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Він проголосив її ще 24 лютого, лише під іншим соусом. А тепер зрозумів, що газова ера йде невпинно до свого кінця. Світ нагадав терористу: Україна і ти годуєте світ! То чому би не знищити в Україні все, полишивши тільки плодючі чорноземи. Не треба утримувати й модернизовувати газові родовища, а лишень заселити територію тупими урками і будувати без нових технологій сільгосптехніку радянських часів.
І з цього моменту починається новий терор - хлібний. І рашка знову на коні. І пацани знову при диктаті всьому світові. Тому нова тактика випаленої землі без україномовних чи російськомовних. Одні зазомбовані парашисти з поганяйлом начолі.
Борітеся - поборете! Слава Україні та Українцям! Смерть ворогам!