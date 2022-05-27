Netflix перестал работать без VPN у пользователей из РФ, – СМИ. ФОТО

В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DTF.

"Раньше сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счета аккаунта, например, турецкого. Проверка DTF показала, что сервис действительно выдает ошибку как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст "Недоступно", - говорится в сообщении.







Netflix объявил о прекращении работы в России еще 6 марта, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом, так и субтитрами на русском языке.

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"Вероятно, теперь сервис прибег к полной блокировке обслуживания в РФ даже для тех, кто ее временно посещает. Amazon Prime также запрещает жителям России смотреть свои сериалы через учетные записи других стран", - добавляют в DTF.