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Netflix перестал работать без VPN у пользователей из РФ, – СМИ. ФОТО

В ночь с 26 на 27 мая пользователи Netflix из России начали сообщать о полной недоступности сервиса без VPN.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DTF.

"Раньше сериалы и фильмы можно было смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации и пополнения счета аккаунта, например, турецкого. Проверка DTF показала, что сервис действительно выдает ошибку как в приложениях, так и в веб-версии. В последней на главной странице просто отображается текст "Недоступно", - говорится в сообщении.

Netflix перестал работать без VPN у пользователей из РФ, – СМИ 01

Netflix объявил о прекращении работы в России еще 6 марта, однако после этого продолжал добавлять контент как с дубляжом, так и субтитрами на русском языке.

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Netflix перестал работать без VPN у пользователей из РФ, – СМИ 02

"Вероятно, теперь сервис прибег к полной блокировке обслуживания в РФ даже для тех, кто ее временно посещает. Amazon Prime также запрещает жителям России смотреть свои сериалы через учетные записи других стран", - добавляют в DTF.

Автор: 

россия (95497) санкции (11287) Netflix (23)


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Топ комментарии
+14
у дідов ні нетфлікса ні впн не було
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27.05.2022 11:37
+3
Таки да) Можно Бриллиантовою руку смотреть)))) Ну как вариант
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27.05.2022 11:41
+2
ага, а впн самі надають, смішно.
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27.05.2022 11:40
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у дідов ні нетфлікса ні впн не було
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27.05.2022 11:37 Ответить
Таки да) Можно Бриллиантовою руку смотреть)))) Ну как вариант
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27.05.2022 11:41 Ответить
ага, а впн самі надають, смішно.
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27.05.2022 11:40 Ответить
Нам от этого не легче
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27.05.2022 11:40 Ответить
А до кацапні ніяк не доходить в чому причина.
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27.05.2022 11:42 Ответить
ВПН придумали трусы. Настоящий орк смотрит Чапаева
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27.05.2022 12:06 Ответить
Настоящий орк смотрит "Бригаду.
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27.05.2022 12:12 Ответить
За нормальный впн деньги надо тоже платить. На бесплатном онлайн нормально не посмотришь. Да и на латном не всегда.
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27.05.2022 12:08 Ответить
VPN - это всегда падение скорости. Даже на дорогих, платных сервисах. Для закачки HD-видеопотока будет уже критично.

Но новости на запрещённых сайтах почитать получится.
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27.05.2022 12:12 Ответить
Хай дивляться "9 роту" Там вони - непереможні герої!
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27.05.2022 12:52 Ответить
Та і фіг з ними.Вони тепер менше стріляти почнуть,чи як?Чи менше Градів будуть випускати?Я думаю більшості громадян від цієї новини не холодне,не жарко.
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27.05.2022 13:27 Ответить
Ібо не*уй. Скрепи так скрепи. Глибоко, боляче, але своє
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27.05.2022 22:24 Ответить
 
 