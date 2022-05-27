Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в составе зарубежной делегации посетил Ирпень.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Османи подчеркнул, что все виновные в ударах по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.

"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и абсолютно неприемлемым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Глава МИД заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.











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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за поддержку Украины, говорится в телеграм-канале.

Представители Северной Македонии осмотрели жилищный сектор в г. Ирпень и были поражены повреждениями, нанесенными армией Российской Федерации.

Нам особенно ценна поддержка мирового сообщества в осуждении российского вторжения в Украину.

Вы демонстрируете единство против угроз, с которыми мы продолжаем бороться.

Спасибо, что вы рядом и солидарны с украинским народом!" - говорится в сообщении.