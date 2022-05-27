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Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в составе зарубежной делегации посетил Ирпень.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Османи подчеркнул, что все виновные в ударах по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.

"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и абсолютно неприемлемым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.

Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень 01

Глава МИД заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.

Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень 02

Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень 03

Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень 04

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за поддержку Украины, говорится в телеграм-канале.

Представители Северной Македонии осмотрели жилищный сектор в г. Ирпень и были поражены повреждениями, нанесенными армией Российской Федерации.

Нам особенно ценна поддержка мирового сообщества в осуждении российского вторжения в Украину.
Вы демонстрируете единство против угроз, с которыми мы продолжаем бороться.

Спасибо, что вы рядом и солидарны с украинским народом!" - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень 05

Автор: 

Ирпень (370) Македония (104) Кулеба Дмитрий (2880)


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всех мировых лидеров провести и показать звериное рыло кацапни
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27.05.2022 13:40 Ответить
у них там на балканах свои мини-рашисты есть
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27.05.2022 13:51 Ответить
Кацапофашисты.
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27.05.2022 14:25 Ответить
А я вижу обратную реакцию после посещения Бучи-Ирпеня. Реальная помощь нам снижается по причине осознания ужаса что может произойти с городами Европы в случае если кацапы обвинят кого-то из евролидеров в излишней нам помощи. Москва ведь не просто под ноль стирает наши населенные пункты и убивает граждан оккупированных городков. Это план по созданию монстра в представлении экзальтрованных и изнеженных благами европейцев. Европа сдавалась Гитлеру за часы, максимум дни, лишь бы в Осло и Брюсселе не произошло как в уже разрушенной Варшаве . Теперь она заранее пугается в Ирпене.
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27.05.2022 13:53 Ответить
Хорошо что Ирпень красивый богатый город. Не стыдно гостям показать и европейцам легче представить себя на нашем месте.
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27.05.2022 13:56 Ответить
Был.
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27.05.2022 14:15 Ответить
А Краматорск, Бахмут,Авдеевку и другие посетить не желаете..С? А то ж война уж закончилась.Дороги,мосты...
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27.05.2022 15:15 Ответить
 
 