Министр иностранных дел Северной Македонии Османи посетил Ирпень. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в составе зарубежной делегации посетил Ирпень.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Османи подчеркнул, что все виновные в ударах по гражданскому населению должны быть привлечены к ответственности.
"Разрушение, свидетелем которого я стал в Ирпене сегодня, не передать словами. Нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением и абсолютно неприемлемым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил он.
Глава МИД заверил, что Северная Македония решительно поддерживает справедливую борьбу украинского народа.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил за поддержку Украины, говорится в телеграм-канале.
Представители Северной Македонии осмотрели жилищный сектор в г. Ирпень и были поражены повреждениями, нанесенными армией Российской Федерации.
Нам особенно ценна поддержка мирового сообщества в осуждении российского вторжения в Украину.
Вы демонстрируете единство против угроз, с которыми мы продолжаем бороться.
Спасибо, что вы рядом и солидарны с украинским народом!" - говорится в сообщении.
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